Préparez-vous à serrer la ceinture, si vous en avez une… (2)

Les grandes entreprises ont engrangé des bénéfices record, redistribuant le pactole à leurs actionnaires. En effet, les dividendes versés au deuxième trimestre 2022, au titre des profits réalisés en 2021, ont atteint des niveaux record. Il s’agit de 44,3 milliards d'euros en France, et de 544,8 milliards de dollars (environ 548 milliards d'euros) dans le monde.

Dans ce contexte, la « fin de l’abondance » annoncée par Emmanuel Macron ne touche pas tout le monde. Les milliardaires (amis du président) ont encore de quoi mettre du beurre dans les épinards (si cette expression a encore un sens pour eux) !!!

Les grosses entreprises qui dégraisse à tour de bras, produisent dans les pays où la main d’œuvre est presque gratuite et rémunèrent leurs salariés au lance-pierres ont en effet établi un nouveau record de dividendes versés au deuxième trimestre de cette année, redistribuant la somme colossale de 544,8 milliards de dollars à leurs actionnaires entre avril et juin, selon le rapport de Janus Henderson. Les 1.200 entreprises étudiées par le gestionnaire d’actifs ont en moyenne distribué 11 % d’argent de plus qu’au cours de la même période l’an passée[1].

Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que ces 11 % sont plus élevés que l’inflation et que l’augmentation de différents versements sociaux et des retraites en France.

Et ce n’est pas fini !

Avec la tendance économique actuelle, Janus Henderson a encore révisé à la hausse les estimations pour l’année 2022, avec des dividendes qui devraient atteindre selon eux 1.560 milliards de dollars, une hausse de près de 6 % par rapport à 2021.

Les jet-skis et les jets privés ne sont pas près d’être remisés dans les hangars et les inégalités sociales ne sont pas près d’être réduites.