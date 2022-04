Présidentielles 2022 : Macron va gagner. L’abstention est une arme politique

Macron va gagner. Les sondages avec deux candidats près de la date fatidique deviennent de plus en plus fiables.

On peut avoir un doute par ailleurs concernant la minimisation par certains ou la comédie de l'inquiétude à propos du score de Macron propres à entretenir l'incertitude et à forcer le vote du prétendu front républicain qui est une escroquerie électorale et morale de plus. La réalité au jour le jour est plus prosaïque, en fait c’est le bon vieux sous-entendu « tu devrais avoir peur ou honte espèce d’irresponsable » mais traduit dans la langue des pères jésuites (pardon à Gaël Giraud et à d'autres) ou avec le ton enjoué d’un certain style médiatique et sa pointe de moralisme. Les officiels et les militants de l'extrême-droite eux ne peuvent que donner le change. Certains parmi les soutiens eux pousseront leurs croyances jusqu'au bout en retardant le moment de la déception et entretenant l'espoir. De fait, c’est le perfectionnement ultime du stratagème mis en place et la dernière touche apportée à l’enfumage de la campagne. Tout cela, par la répétition et l’insistance du procédé est devenu complètement grossier et insultant par ce que cela suppose de notre mémoire et de notre jugeotte.

La peur de Macron et ses soutiens.

Ce que Macron et ses soutiens craignent par-dessus tout, c’est une abstention magistrale de nature à ébranler la légitimité du stratagème qui pour la deuxième fois consécutive est de nature à donner le pouvoir pour 5 ans sans contre-pouvoirs opposables à une minorité. Plus l’abstention (ou le vote blanc) sera magistrale, plus le pouvoir sera ébranlé et plus il sera difficile pour ses soutiens et les médias de minimiser le problème démocratique que pose cette élection-ci (deux fois de suite !) et ce scrutin et nos institutions en général. Tout le monde le sait. Qu’ont fait les dirigeants politiques agissant de connivence avec les élites médiatiques pendant 5 ans si ce n’est temporiser, noyer le poisson et retisser peu à peu le même piège.

Il en sera de même pour les candidats du 1er tour désavoués en réalité par leur supposé électorat et qui se sont empressés de faire un appel au vote Macron. C’est trop facile à la fin de jouer dans l’entre-soi des élites médiatiques et politiques avec les campagnes électorales, les sondages et les électeurs. Ce sera également le booster nécessaire pour l’approfondissement de l’union populaire en vue des législatives. Le 3ème tour. Une opposition conséquente qui sera en mesure de soutenir la résistance et le combat social indispensables. Pas question de se faire rouler une fois de plus.

La mise en scène du combat d’opérette

Pas question de se faire avoir à nouveau par la mise en scène du combat d’opérette avec l’extrême-droite dont on connaît déjà la fin. Il y a même un justicier médiatique qui apporte maintenant son obole à quelques jours du vote en faisant semblant de découvrir un problème de financement dont on savait depuis longtemps qu’il existait. La réalité c’est que le délégué du pouvoir de la finance et des élites mondialisées a réussi une fois de plus à se soustraire au débat démocratique avec le représentant d’une véritable alternative pour pouvoir jouer sa comédie avec une adversaire de paille qui cache son obédience au même pouvoir en proposant de corriger les conséquences des politiques voulues par celles-ci sans jamais s’attaquer sérieusement aux causes structurelles. Cela fâcherait l’ami Bolloré et ses partenaires. En y substituant l’immigration et l’insécurité et en promettant quelques cataplasmes temporaires.

Un détail me direz-vous puisqu’elle n’est pas censée gouverner. En fait elle fait juste le sale boulot. Emmener avec d'autres dans une impasse nos concitoyens ayant été convaincus de voter contre leurs intérêts au 1er tour pour se faire sacrifier au second et juste ainsi faire baisser un peu la tension pour un temps et finir par augmenter la résignation et la démobilisation. Oui, un détail, un détail essentiel qui laisse le champ libre à ceux qui savent parfaitement ce qu’ils veulent eux.Qui nous expliqueront après l'élection que nous n'avions pas bien compris toute la profondeur de leurs intentions et qu'ils nous remercient de leur confiance et de l'occasion donnée de le faire.

Le candidat Macron est le véritable danger.

Il va continuer à augmenter notre dépendance vis-à-vis de l’UE où notre avenir se décide sans que nous ayons rien à dire sous l’influence des oligarques et des classes dirigeantes mondialisées. Maintenant sous le renforcement de l’emprise aggravée de la classe dirigeante américaine et de son militarisme s’étendant au monde entier dans une escalade dangereuse et insidieuse qui n’est pas notre intérêt. Il va continuer de privilégier les intérêts des nantis en parachevant le déséquilibre entre la rémunération du travail et les revenus des actionnaires. Un emploi de plus en plus précaire qui dissimule le chômage et pourrit les vies des travailleurs, des impôts et taxes pesant pour l’essentiel sur les revenus du travail et la consommation, une perte supplémentaire et sournoise de pouvoir d’achat en réalité par l’allongement du temps de travail et le recours nécessaire aux fonds de pension, la continuité de l’ affaiblissement programmé des services publics qui est elle aussi une perte de pouvoir d’achat et de qualité de vie.

Il nous est demandé de voter pour un candidat qui nous est imposé par défaut parce qu’il n’a pas eu de bilan à faire en économisant aussi tous les débats démocratiques grâce à son adversaire l’extrême droite dont il s’agirait de nous protéger maintenant en votant à l’aveugle pour le principal responsable et bénéficiaire du stratagème. Tellement à l’aveugle que celui-ci pense malin de reprendre les thèmes de ses adversaires comme la programmation écologique dont il est et a été un des meilleures commentateurs hypocrites pendant 5 ans. Toujours d’accord avec les intentions, présent au minima du minima dans les faits.

Préparons sans attendre des jours meilleurs.

Nous le connaissons assez bien maintenant pour que la douceur, la gentillesse, la prévenance qu’il croit utile de nous accorder pour accompagner le déroulement de la machine infernale qui le sert nous incite à lui présenter nos meilleures et sincères abstentions afin de reconstruire dans la clarté un véritable terrain démocratique et civique comme il sied dans un pays où les citoyens sont supposés être souverains par l’entremise de leurs représentants. En attendant et préparant sans perdre de temps des jours meilleurs.