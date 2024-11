Prison israélienne : comme à Abou Ghraib

10 soldats israéliens accusés de viol en réunion : des manifestants sont venus protester contre le placement en détention de ces militaires auteurs du viol… Cela s’est passé dans la tristement célèbre prison de Sde Teiman dans le désert du Néguev, et rappelle les actes odieux de la prison irakienne d’Abou Ghraib.[i] Selon les psys la soldatesque américaine et ses actes avaient ouvert la voie pour construire une analyse psychologique des phénomènes de « décrochage du sens moral. »[ii] Car, oui, en se rappelant les photos de cette jeune femme américaine tenant en laisse un irakien nu allongé sur le sol, il y avait de quoi se poser des questions sur le décrochement moral de tels individus ayant perdu tout sens d’humanité. Vingt ans ont passé et les mêmes atrocités se répètent, comme si celles commises avant n’avaient jamais existé.

Les actes commis : « Des images récemment diffusées par la chaîne israélienne 12 révèlent des actes criminels perpétrés par des soldats de réserve israéliens. Au début de l’enregistrement, des détenus palestiniens sont vus dans une grande salle, ils sont allongés à plat ventre sur le sol, les mains et les yeux bandés. Soudain, un groupe de soldats soulève un homme et le tire à part des autres prisonniers. Puis la vidéo montre 10 soldats en train de le violer et le torturer tout en essayant de masquer leur délit aux caméras de surveillance à l’aide de leurs boucliers antiémeutes. Transporté d’urgence à l’hôpital, le Dr Yoel Donchin constate que la victime a subi une perforation intestinale, une déchirure du rectum, des lésions pulmonaires et des côtes cassées. En poussant son examen, il confirme qu’un objet avait été inséré profondément dans son rectum a provoqué une déchirure de l’intestin qui a nécessité une intervention chirurgicale d’urgence. Toutes ces blessures témoignent de la sauvagerie et de la violence extrême qu’à subit cette victime. »[iii] Pour se disculper, les militaires ont prétendu que cet homme était un commandant du Hamas, alors que sur la vidéo, on voit bien qu’ils attrapent au hasard le premier de la file à leur portée…

Soutien total aux soldats délinquants : voilà où en est arrivé une partie de la société ultraréactionnaire israélienne et certains membres du gouvernement d’extrême droite tels que le ministre du patrimoine Zvi Soukkot, le parlementaire Amichai Eliyahou qui se trouvaient parmi les manifestants, avec la complicité de la police d’Itamar Ben Gvir qui a laissé vociférer la foule. Dans la journée, ce dernier a appelé la police militaire à « laisser les réservistes tranquilles » et a déclaré : « Je recommande au ministre de la Défense, au chef d’état-major et aux autorités militaires de défendre les combattants et de prendre leçon du service des prisons [une branche de la police placée sous son autorité] : le traitement laxiste des terroristes, c’est fini. Les soldats doivent avoir notre plein soutien. » Yariv Levin, ministre de la Justice, a quant à lui déclaré être « choqué de voir de douloureuses photographies de soldats arrêtés ». Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a demandé de « ne pas toucher à nos héros ». De son côté, le premier ministre Benyamin Netanyahou s’est contenté d’appeler au calme en condamnant « fermement » l’intrusion dans la base. L’arrestation de soldats accusés d’actes de torture et les réactions qu’elles ont entraîné révèlent la crise politique profonde dans la société israélienne, après plus de neuf mois de génocide et dans un contexte de forte pression internationale[iv]] Des membres importants du gouvernement cautionnent les actes délictueux des soldats de base, ce qui permet dans Gaza d’agir en barbare et en Cisjordanie, de tirer à vue sur n’importe quel palestinien. Lorsque la tête n’a plus de limite, ne pas demander à la base d’agir mieux ; et ainsi la Palestine est livrée à des soudards hors contrôle.

Que dit la presse nationale française ? À part le journal de L’Humanité qui relate en détails les atrocités commises dans cette prison, il n’y a pas grand-chose d’autre. La loi d'on ne dit rien, il n’y a rien, prévaut. Lors de la lecture de cet article, certaines scènes qu’on voudrait oublier et remontant à la Seconde Guerre mondiale ravivent les méthodes employées par ce qui était décrit dans les « camps. » « Réveillés à 6 heures du matin et forcés de rester éveillés jusqu’à 23 heures, « on les obligeait à se tenir à genoux, on ne leur permettait pas de bouger ou de parler, et ceux qui ne respectaient pas cet ordre recevaient une punition, celle-ci pouvant être collective. Les soldats israéliens ont aussi utilisé des chiens qui sautaient sur les prisonniers, ils tabassaient régulièrement les détenus et les agressaient sexuellement. » C’est ce que rapporte l’avocate et militante des droits humains basée à Haïfa, Janan Abdu à l’Humanité, après avoir eu accès aux prisonniers. Il y a aussi une autre forme de torture, ce que les soldats appellent le « disco room ». Le prisonnier est enfermé dans une pièce sans fenêtres et est soumis à la diffusion de musique à volume très élevé. Cela peut durer de plusieurs heures à plusieurs jours afin de rendre fou le détenu. Cela ne rappelle-t-il pas les bonnes vieilles méthodes du KGB et de la STASI ? Pourtant, de par le monde, il est rappelé dans les écoles que depuis 1945, il ne faut jamais oublier pour ne pas répéter les mêmes atrocités dans le futur…

Que font les autorités israéliennes ? « Les révélations publiées par la presse israélienne, les récits des Palestiniens libérés et les dénonciations par les organisations de défense des droits humains ont forcé les autorités de l’état hébreu, qui, jusque-là, démentaient tout abus à agir en accusant les soldats déviants présentés comme des brebis galeuses. » Bon au moins, il y a une reconnaissance, peut-être forcée, mais reconnaissance quand même. Cependant, en même temps , depuis le 7 octobre, Israël a suspendu l’accès du Comité international de la Croix-Rouge à tous les détenus palestiniens, qu’ils soient de Gaza ou de Cisjordanie. Le Comité de l’ONU pour les droits humains a publié un rapport le 31 juillet dans lequel il est affirmé qu’« au moins 53 détenus palestiniens sont morts dans des installations militaires et des prisons israéliennes depuis les attentas du 7 octobre. » Admettre d’une main et soutenir de l’autre, c’est bien la politique hypocrite de toutes les « démocraties » complices depuis que le Hamas a commis ses actes terroristes. Quand on se souvient du scandale et des photos de la prison d’Abou Ghraib qui ont fait les gros titres dans le monde durant des semaines et où les coupables ont pu être inquiétés ; alors que quand on voit avec quelle discrétion les tortures et actes commis à la prison de Sde Teiman sont presque inaudibles alors que ces actes sont filmés et mis en ligne… Une fois de plus, les deux poids, deux mesures sont en action.

De quels secrets honteux et compromettants détenus par les services secrets israéliens sur nos dirigeants et milliardaires pour qu’ils réussissent à créer cette chape de plomb du silence complice ? Pour le commun, cela devient trop visible et être témoin passif de toutes ces atrocités commises par Tsahal à Gaza et les colons en Cisjordanie nous rend tous complices. Cependant, la capacité de chantage doit être si forte, qu’allez savoir ce que ces élites décadentes ont bien pu commettre pour qu’il y ait un tel consensus parmi elles ; cela ne doit pas être très ragoutant de le connaitre ! Je préfère être à ma place qu’à la leur, car tout se paye en ce bas monde et aussi dans l’au-delà.

Georges ZETER/août 2024

