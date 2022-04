Proposition de prise en compte des nuances dans le vote

@Eric F

Bonjour ! J’ai apprécié votre article « Vote d’adhésion, vote de barrage, vote protestataire,... ».

Dans cet entre-deux-tours de l’élection présidentielle 2022, on entend beaucoup dire : « Mon vote ne vaut pas quitus », ou « Je vais voter blanc, je ne peux pas mettre un bulletin Untel. »...

Que pensez-vous de l’idée de proposer des bulletins sur lesquels, sous le nom du candidat, seraient précisément inscrites ces nuances :



- vote de soutien



- vote utile



- vote de barrage

On n’en tiendrait pas compte dans la comptabilisation des bulletins : un vote Untel/soutien continuerait d’être décompté pour une voix, exactement comme un vote Untel/barrage.

Mais on les comptabiliserait séparément de sorte que l’on puisse donner la composition précise du score du candidat et cette composition serait évidemment rendue publique

Le premier avantage serait surtout de libérer les électeurs qui hésitent, voire répugnent à mettre un bulletin X, car ils savent que leur voix barrage ne sera pas différenciée de celle d’un électeur soutien. Là, sachant que la nature de son vote sera affichée, l’électeur hésitant serait libéré.

Le second avantage serait que le candidat, une fois élu, ne pourrait pas ignorer, dans la composition de son gouvernement, dans la politique menée, la manière dont il a été porté au pouvoir. Il ne pourra pas se comporter de façon identique s’il obtient 95% de bulletins/soutien ou s’il obtient 95% de bulletins/barrage. Tous les analystes politiques et bien sûr les opposants politiques ne manqueraient pas de le lui rappeler.

Enfin, d’une façon concrète, le dispositif ne présenterait pas de grande difficulté à mettre en place ni à expliquer.

Par souci de simplification, on pourrait néanmoins limiter les nuances à deux seulement : vote soutien ou vote barrage. Au moins pour la première expérimentation du dispositif.

Puis, aux élections suivantes, à la demande de l’électorat, on irait éventuellement vers plus de nuances.

Voici donc une idée qui, selon moi présenterait de vrais avantages sans grande difficulté de mise en place. Et qui respecterait aussi le principe en vigueur : un électeur = une voix. Alors, qu’en pensez-vous ?