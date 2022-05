Proposition pour la constituante

CONSTITUANTE ET CRITÈRES CHIFFRÉS OBJECTIFS.

Il est fondamental de pouvoir obtenir une appréciation, instantanée et définitive, de toute politique menée par des responsables tirés au sort, parmi des candidats auditionnés et reconnus aptes.

Toute politique à venir doit être subordonnée à des éléments objectifs, vérifiables par tout citoyen.

Ces éléments sont inscrits dans la nouvelle constitution : ils fixent les critères de progrès de la nation.

Tout écart défavorable de l’évolution a une conséquence imparable : procédure de destitution.

Le recensement de différentes données essentielles doit être organisé avec rigueur, et de façon indépendante de tous les politiques.

Ce travail est essentiel pour rendre efficaces les actions politiques de progrès, et échapper définitivement aux légendes propagées par les menteurs professionnels de la politique.

Liste non limitative et non hiérarchisée des sujets de préoccupation actuels.

Chômeurs Sdf Bénéficiaires des minima sociaux Non bénéficiaires de ces minima, mais en relevant Revenus inférieurs au seuil de pauvreté Logements insalubres Logements mal isolés Productions bio en circuit court Production d’énergie indéfiniment renouvelable Solutions locales indépendantes des énergies fossiles Solutions vers l’autosuffisance locale en nourriture et énergie Production de co2 Productions d’autres polluants artificiels Maladies des pollutions Santé des cours d’eau et des nappes phréatiques Obésité Espérance de vie en bonne santé Salariés au minimum Salariés au-delà du maximum de l’échelle 20/1 Revenus de spéculation Revenus immobiliers Revenus financiers ...

Les ploutocrates sont les pires sangsues de toutes les nations : ils doivent être soumis à un impôt universel.

Et naturellement, une loi doit infliger 3 ans de prison ferme à tout fraudeur fiscal, et supprimer le verrou de Bercy.