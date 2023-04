Propriété privée et systématisation : L’U.E. prend comme modèle la Roumanie de Ceausescu !

Petit rappel de ce qu’a été la systématisation en Roumanie :

Extrait : « Ceauşescu planifie, à partir de 1965, la « systématisation » des villages. Le projet prévoyait de raser complétement un tiers des 13 123 localités et, finalement, de mieux organiser le contrôle politique. Les réactions roumaines et internationales, après la prise de conscience consécutive à la démolition sauvage d’une bonne partie du centre historique de Bucarest, ont conduit à l’arrêt de ce génocide des campagnes roumaines à la veille de la chute du dictateur, en 1989. »

https://journals.openedition.org/insitu/10390

Et voici l’actualité et l’agenda de « l’U.E.S.S. » :

Le texte dans le lien est très explicite, on a aussi les échéances, tout est en train de se mettre en place tranquillement, mécaniquement, à terme « nous n’aurons plus rien et nous serons contents » (Klaus Schwab)

https://fr.irefeurope.org/featured/article/alerte-leurope-prend-pretexte-de-lenergie-pour-decider-de-nos-logements-a-nos-frais/

Et dans ce lien, une vidéo de 30 minutes qui détaille aussi l’engrenage :

Un petit avis très personnel :

Face à ce agenda, beaucoup de gens raisonnent en "séquentiel", e non pas en "approche systémique", et donc ils ne voient pas l'ensemble mais juste le petit morceau qui peut les toucher plus ou moins directement ! Celui qui a une maison actuellement aux normes, celui qui ne loue pas un appartement à un tiers, etc…

Ce qui se passe et se prépare est la preuve que le système capitaliste ne garantit pas la propriété privée des individus, Ceausescu avait bon dos !