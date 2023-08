L’avion transportant Evegueny Prigojine et l’état major de la compagnie Wagner s’était à peine écrasé que les médias et dirigeants occidentaux connaissaient tout de cette catastrophe aérienne : ‘Poutin did it’ et l’avion avait été abattu par un missile sol/air. Cette précipitation à imposer une version de cette tragique affaire est naturellement suspecte mais elle a fait l’objet d’une diffusion massive dans les médias occidentaux afin de l’imposer. Cela impresionnera la conscience collective et l’empêchera de vraiment questionner ces affirmations péremptoires. Pourtant des problèmes viennent d’entrée gréver cette interprétation officielle des dirigeants occidentaux. Il semble notamment que l’emploi d’un missile sol/air vienne d’être écarté par le Pentagone qui avance plutôt l’emploi d’une bombe placée dans les bagages ou le train atterrissage. Ce qui élargit le groupe des acteurs potentiels. Il est donc nécessaire d’examiner toutes les possibilités liées à cet attentat meurtrier qui sont nombreuses et d’une probabilité notable.

Une partie importante de la mystification développée sur cette affaire criminelle, réside dans la focalisation sur la personne d’E Prigojine alors que c’est tout l’état major de la force Wagner qui était visé et a été éliminé.

Putin did it

De nombreux éléments montrent que V Poutine n’avait aucun besoin ni intérêts à commettre un tel meurtre de manière aussi spectaculaire et odieuse puisque d’autres personnes sont mortes dans cet attentat.

Evegueny Prigojine par son action armée avait largement démontré les limites de son pouvoir politique et militaire en Russie. Et s’il avait évité l’emprisonnement c’est qu’il présentait encore quelques intérêts pour le pouvoir russe, non pas en Ukraine mais très certainement en Afrique. Prigojine était aussi notoirement impliqué dans des trafics douteux, de diamants, d’or et autres minerais précieux en Afrique. Le faire tomber sur ce volet africain était facile. E Prigojine ne représentait donc aucune menace pour le pouvoir du Kremlin.

Le projet du ministère de la défense russe n’était pas d’éradiquer l’état major de Wagner mais d’intégrer ces forces au sein de l’armée régulière. Du moins pour l’Ukraine. Et il y a sûrement de sa part l’intention d’utiliser la force Wagner en Afrique.

Dans l’optique des futurs événements en gestation en Afrique à propos du Niger et des menaces armées qui pèsent sur ce pays, l’expérience de la compagnie Wagner qui est indissociable de son état major est indispensable.

La force Wagner au Mali

La compagnie Wagner est présente au Mali où elle a été appelée par la junte militaire qui y a pris le pouvoir et chassé la France. Elle y combat réellement avec un certain succès les djihadistes qui rappelons le sont soutenus et entretenus en sous main par les services secrets US. Au passage on soulignera aussi que nos « amis » américains ont pour but de bouter la France hors d’Afrique. Ce qui n’est d’ailleurs pas le seul mauvais coup qu’ils nous infligent.

Le Burkina Faso a également manifesté son intérêt pour la force Wagner.

Dans le cadre d’une éventuelle probable action militaire à l’encontre du Niger engagée essentiellement par le Nigeria et peut-être la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso se sont engagés à soutenir militairement le Niger. Ce qui implique donc les forces Wagner et modifie ainsi le rapport de forces militaire.

Who did it ?

Les possibilités d’un accident ou d’une action interne à la compagnie Wagner ne sont pas à rejeter mais peu probables.

Finalement la clé de cette affaire se concentre essentiellement sur la question africaine. Dans l’optique d’une action armée contre le Niger il est absolument nécessaire de mettre hors d’état de nuire les forces de la compagnie Wagner.

L’élaboration et la participation active de la CIA, assistée des services secrets ukrainiens à cette action criminelle se dessinent ainsi inexorablement.

Est-ce que ces services secrets ont les moyens de perpétrer ce genre d’attentat en Russie ? l’assassinat de D Dugina, les attaques aux drones des terrains d’aviation russes et des avions qui y sont stationnés depuis le territoire russe... même démontrent largement cette possibilité.

Mais cette hypothèse à forte probabilité a peu de chance d’être évoquée dans nos médias et encore moins de s’imposer bien entendu.