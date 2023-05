Qu’en est-il de la crise ukrainienne  ?

Il y a quelques mois, j’ai écrit un article dans lequel je réfléchissais à l’avenir de la guerre en Ukraine et me demandais si cette guerre, qui a eu des implications considérables, pourrait finir par devenir une autre de ces guerres perpétuelles qui s’étendent dans de nombreuses parties du globe sans aucun signe de résolution.

Il ne fait aucun doute que l’une des principales raisons de cette situation est la diminution de l’influence des institutions collectives internationales et de leur implication dans les conflits directs et indirects en raison de l’intervention des grandes puissances. Au lieu d’être le moteur de la résolution des conflits, ces puissances en sont devenues les acteurs. À tel point qu’il est devenu très difficile de trouver une solution aux crises où les « poids lourds » ont le plus d’influence.

Certains analystes affirment que la crise ukrainienne tombe lentement mais sûrement dans l’oubli, du moins dans les médias. Cependant, cette crise ne peut être négligée sur le plan politique et stratégique en raison de l’implication de grandes puissances internationales et de sa situation stratégique au carrefour du conflit d’intérêts entre la Russie et l’OTAN.

Par conséquent, la diminution de l’attention portée par les médias à la crise ukrainienne est une anomalie par rapport à d’autres crises mondiales. Elle n’est pas le signe d’un relâchement de la priorité ou de l’urgence parmi les décideurs du monde entier.

La diminution de l’intérêt des médias pour la crise ukrainienne peut être attribuée à plusieurs facteurs. L’un d’entre eux est l’absence d’avancées militaires significatives sur le terrain. Les deux parties, russe et ukrainienne, ont considérablement réduit leur liste de cibles, car la plupart des cibles situées dans le rayon d’action « admissible » ont déjà été touchées. Il semble y avoir un accord tacite pour maintenir le conflit dans des limites « gérables » et éviter qu’il ne dégénère en une troisième guerre mondiale.

Par ailleurs, d’autres conflits et crises militaires ont attiré l’attention des médias mondiaux. Par exemple, l’éruption soudaine des hostilités au Soudan entre l’armée et les forces de soutien rapide a attiré l’attention de la communauté internationale en raison du risque qu’elle représente pour les citoyens de nombreux pays pris dans les combats.

Ces pays s’efforcent à présent d’évacuer leurs ressortissants du Soudan. Comme nous l’avons déjà mentionné, les médias sont dominés par les événements et leur couverture, toujours à la recherche des derniers développements et des dernières nouvelles sur la scène mondiale. C’est le rôle naturel des médias dans le monde d’aujourd’hui.

Les événements en Ukraine ont traîné en longueur, tant sur le plan militaire que politique, pour diverses raisons. L’armée ukrainienne tente de lancer une contre-offensive contre les forces russes afin de regagner certains territoires perdus après 14 mois d’une guerre dévastatrice qui a coûté la vie à près de 200 000 personnes, dont plus de 35 000 soldats, selon les estimations américaines.

Malgré le flux continu d’aide militaire occidentale, les estimations américaines expriment un certain scepticisme quant au succès de la contre-attaque ukrainienne. En réalité, les plans de contre-attaque ukrainiens représentent la dernière chance pour Kiev et l’Occident d’exercer une pression sur la Russie. Si la contre-attaque échoue, les options de l’Ukraine se limiteront à la nécessité de négocier avec Moscou, ce qui, à son tour, nécessitera de faire des concessions significatives lors des négociations.

En d’autres termes, le conflit ukrainien est devenu plus une affaire de négociation pour obtenir de meilleures positions que de victoire décisive, ce que reconnaissent à la fois la Russie et l’Ukraine alignée sur l’OTAN.

En conséquence, les progrès ont été lents et les occasions de remporter une victoire militaire claire ont été manquées. Même la dernière attaque de la Russie en janvier 2022 n’a pas atteint ses objectifs, notamment la prise de contrôle totale de Bakhmut après neuf mois de combats, ce qui a entraîné des destructions et des déplacements massifs de civils. Actuellement, les forces ukrainiennes tiennent bon dans la ville et préparent une contre-attaque baptisée « Printemps » pour tenter de reprendre Marioupol et faire pression sur la Russie pour qu’elle revienne sur sa position dans le conflit.

Bakhmut et d’autres villes d’Ukraine ont plus de poids que leur simple nom ; elles représentent des symboles historiques vieux de plusieurs siècles et revêtent une grande importance dans les conflits militaires. C’est pourquoi la Russie et l’Ukraine accordent toutes deux une grande importance à la défense et à la capture de ces villes.

En tant qu’observateur, je pense que la guerre en Ukraine a disparu du radar médiatique, mais qu’elle reste un sujet brûlant pour les grands décideurs du monde entier. La guerre reste une priorité absolue pour eux parce qu’il s’agit d’un round critique dans la lutte pour le pouvoir et le contrôle international, et qu’elle jouera un rôle important dans la formation de l’ordre mondial post-Ukraine. Nous attendons simplement qu’un événement important la ramène sous les feux de la rampe.