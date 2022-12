Qu’est-ce qui se cache derrière l’aveu de l’Iran sur les drones  ?

Ce n’est pas une surprise pour les observateurs de l’Iran que Téhéran ait admis pour la première fois avoir fourni des drones à la Russie. L’Iran a tenté d’atténuer cet aveu en soulignant qu’il avait envoyé les appareils des mois avant que la Russie ne lance son opération militaire en Ukraine le 24 février et que leur nombre était « faible ».

Cet aveu a des implications très importantes pour comprendre le comportement politique de l’Iran.

L’insistance de l’Iran à nier l’existence de drones iraniens en Ukraine n’a aucun sens, surtout à la lumière des assurances occidentales et ukrainiennes que ces drones ont été impliqués dans de grands raids de bombardement en Ukraine et réfutent le récit iranien avec des preuves physiques d’épaves de drones ou autres. Cela arriverait tôt ou tard.

Je ne suis pas concerné ici par le rôle de l’Iran dans ce qui s’est passé en Ukraine, bien qu’il soit important et dangereux. Mais je m’attaque aux mensonges et aux manœuvres iraniennes lorsqu’il s’agit des faits, même s’ils sont clairs ou appuyés par des preuves.

Certains qui se laissent prendre à la propagande iranienne croient que le régime iranien a la capacité d’annoncer toutes ses actions sans crainte et sans terreur. Cela est totalement incompatible avec la vérité, qui est bien comprise par les experts en Iran et dans le golfe Persique.

Il suffit de dire que le ministre des Affaires étrangères Hossein Abdollahian, qui a nié à plusieurs reprises toutes les protestations concernant les drones iraniens en Ukraine, est le même qui a admis son implication.

Remarquablement, il pense encore pouvoir trouver quelqu’un qui le croit quand il dit que les drones ont été envoyés en Russie avant la guerre et non après, mais que le nombre de ces appareils était « faible », dans une tentative apparente de descendre de l’arbre de la répétition des démentis à diverses occasions. Le démenti ne s’est pas limité au ministre iranien des Affaires étrangères.

Les médias ont fait état d’un discours du Guide suprême Ali Khamenei lui-même, qui a indirectement démenti les affirmations selon lesquelles l’Occident avait envoyé des drones en Ukraine. Cela ferait partie des « mensonges et de la désinformation de l’Occident, qui a précédemment affirmé que les images des drones iraniens étaient truquées et photoshopées ».

Les médias rapportent que cette partie du discours de Khamenei a été supprimée après avoir été transmise aux agences de presse. Khamenei, qui participe à la campagne de démenti, est le même qui a émis la fatwa sur l’« interdiction » des armes nucléaires à laquelle certains dans notre région et en Occident font référence lorsqu’ils parlent des intentions de l’Iran d’acquérir des armes nucléaires.

Nous avons déjà dit que cette « fatwa » ne doit pas être comprise indépendamment du principe de « piété politique », sinon nous serions surpris un jour de découvrir qu’elle faisait partie des plans visant à renforcer et à protéger les efforts nucléaires de l’Iran afin de ne pas être exposé à une frappe préventive des « ennemis ».

Nous savons tous que de telles pratiques sont courantes dans le monde de la politique. C’est un jeu ouvert et il est pratiqué par de nombreux pays et régimes, indépendamment de leur influence et de leur poids stratégique. La politique n’est pas un monde parfait, et il ne faut pas croire que la transparence est totale sur diverses questions.

Ces pratiques peuvent parfois sembler être le seul moyen d’éviter la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes ou les implications politiques et juridiques d’une question ou d’un événement. Tout cela est connu.

Mais ce qui m’intéresse dans cette partie, c’est la nécessité de prêter attention à ces pratiques iraniennes qui s’appliquent nécessairement et par voie de conséquence au comportement nucléaire iranien.

Certes, l’histoire des relations entre le régime iranien et l’AIEA est pleine de mensonges et de tentatives de tromperie pour empêcher les experts de l’organisation de reconnaître la réalité du programme nucléaire iranien, la nature de ses activités et le stade de développement de ce programme. Il est naïf de croire que l’Iran peut être transparent dans ses relations avec l’AIEA.

Nous devons donc examiner si ce qui est caché dans le programme nucléaire iranien va bien au-delà de ce qui est rendu public. Cela va sans dire.

Il est trop simpliste de croire que l’Iran, qui s’est récemment concentré sur le développement de son programme de missiles et de drones qui sont devenus une arme stratégique influente dans ses capacités militaires, attend le feu vert des puissances internationales pour fixer un plafond à l’enrichissement de l’uranium autorisé. Je crois que le refus iranien avait pour but d’atteindre un objectif.

L’aveu est également destiné à atteindre un objectif qui n’est pas moins important que le premier. Le refus était nécessaire lorsque les négociations de l’accord sur le nucléaire iranien étaient encore vivantes, malgré toutes les embûches et les obstacles qui les entouraient il y a plusieurs mois.

L’Iran comptait sur des concessions dans la dernière moitié des négociations pour parvenir à un nouvel accord qui lui permettrait de libérer des milliards de dollars gelés en vertu des sanctions américaines.

Mais la lueur d’espoir qui s’estompe sur cette question et la détérioration des relations de l’Iran avec l’Occident, en particulier la troïka européenne (Allemagne, France et Grande-Bretagne) qui avait joué un rôle important pour rapprocher les points de vue, suggérer des alternatives et parfois jouer le rôle de médiateur entre Téhéran et Washington, ont contraint l’Iran à aller dans la direction opposée.

Les calculs de profits et de pertes ont été bouleversés, tandis que les livraisons de drones à la Russie ont été niées ou confirmées. Il a eu tendance à l’admettre, quoique progressivement, pour signaler à l’Occident que Téhéran est allié à la Russie ; il dispose de capacités de dissuasion militaire qui pourraient menacer les intérêts occidentaux.

Autrement dit, Téhéran est passé de la tentative d’acrobatie politique à la partisanerie flagrante. L’essentiel est que le régime iranien a nié le récit occidental sur les drones lorsque le déni était dans son intérêt, bien que dans une mesure limitée.

Maintenant que l’accord nucléaire est entré dans un tunnel sombre dont il est peu probable qu’il sorte avant la fin du mandat du président Biden, d’autant plus qu’il est très probable que les républicains remportent les élections de mi-mandat et contrôlent les deux chambres du Congrès, l’Iran a décidé de s’abstenir de tout déni et de le reconnaître comme un moyen de démontrer son rôle croissant en tant qu’acteur capable de confondre les calculs des grandes puissances avec son ingérence dans des affaires qui transcendent les frontières régionales, malgré la gravité des conséquences.

Elle a commencé à affecter directement et efficacement les intérêts des grandes puissances, notamment des États-Unis.