Qu’est-il arrivé au paradis néolibéral espagnol ?

L'économie espagnole a été basée au cours de la dernière décennie sur le fameux « régime méditerranéen » (dont les principaux ingrédients étaient le boom urbain, les exportations, le tourisme et la consommation intérieure), une formule qui a créé d'excellents plats minimalistes, avec un goût très suggestif et un prix exorbitant, mais vide de contenu culinaire et avec une date d'expiration imprimée qui signifiera la fin du paradis néolibéral espagnol.

Des expulsions incessantes. Malgré les taux d'intérêt bas de la BCE, le recul des clauses plancher, la baisse des crédits de plus de 500 millions depuis 2008 et une réduction drastique des budgets des mesures sociales, (60% de moins depuis 2008), la grande banque espagnole intégrés à l'AEB (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia et Sabadell) auraient obtenu un bénéfice net de 15.100 millions d'euros sur l'exercice 2021 grâce à la hausse onéreuse des commissions et aux fermetures incessantes effectuées au goutte-à-goutte d'agences. Pendant ce temps, selon le Fonds de restructuration des banques espagnoles (FROB), près de 167.000 personnes touchées par la vente irrégulière d'actions privilégiées par Bankia, NCG Banco ou Catalunya Banc ne pourront pas récupérer même un petit pourcentage de leur investissement alors qu'il y aurait 100 expulsions quotidiennes et avec l'existence d'un parc immobilier vide pouvant servir de loyer social. Un minimum de 600.000 biens immobiliers seraient la propriété d'institutions financières ou de la Bad Bank (entité financière spécialement créée pour traiter les actifs toxiques des autres banques et institutions) selon un rapport de la PAH (Plateforme des victimes du crédit hypothécaire).

Augmentation de la fracture sociale. Selon l'indice de Gini (un indicateur utilisé pour mesurer si la répartition des revenus ou des dépenses entre les individus ou les ménages dans une économie est éloignée ou proche d'une répartition parfaitement égale), de 2011 à 2020 l'Espagne aurait perdu 2 points ce qui révèle une plus grande inégalité dans la répartition des richesses et la dure réalité nous rappelle que le nombre de ménages dont tous les membres sont au chômage a atteint des niveaux insupportables et que de plus en plus de chômeurs de longue durée perdent toutes sortes de subventions. Ainsi, un rapport d'Intermon Oxfam sur « Crise, inégalités et pauvreté » a averti que la pauvreté en Espagne pourrait toucher 40% de la population dans la prochaine décennie. Actuellement, selon l'Institut national de la statistique (INE)qui a publié des résultats en juin dernier, « le pourcentage de la population menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale (nouvelle définition) a augmenté à 27,8 %, contre 27,0% en 2020 ». Le nombre de riches en Espagne augmente d'année en année, signale CincoDias également en juin dernier : 2021 s'est terminée avec 246.500 détenteurs de grandes fortunes, 4,4% de plus que l'année précédente. Une fracture sociale aux résultats imprévisibles s'aggrave de façon vertigineuse.

Les petits emplois et l'avenir du système de retraite. Le miracle économique du paradis néolibéral espagnol aurait comme effets collatéraux l'augmentation démesurée du travail précaire en Espagne (plus de 6 millions de personnes), la disparition du mythe de l'emploi à vie (90% de taux d'embauches partielles) et la perte progressive du pouvoir d'achat des salariés et des retraités. En outre, l'Institut national de la statistique (INE) prévoit que le pays perdra un million d'habitants au cours de la prochaine décennie, une tendance qui s'aggravera à mesure que la génération du baby-boom commencera à mourir, dessinant un scénario dans lequel le « taux de dépendance » selon l'INE, augmentera de 57%, il y aura donc six inactifs, qu'ils soient retraités, chômeurs ou étudiants pour chaque actif. Par conséquent, après l'épuisement de la soi-disant « tirelire des pensions », il est urgent de cristalliser un nouveau Pacte de Tolède concernant un dispositif central du Système de retraite en Espagne entre le gouvernement, l'opposition, le patronat et les syndicats pour s'entendre sur l'aide minimale, les sources de financement et le calendrier d'application de ce pacte avec l'objectif sans équivoque d'éviter l'effondrement de la Sécurité sociale dans un avenir proche.

Exode des cerveaux. Depuis 2009, les coupes dans la recherche, le développement et l'innovation (R&D&I) s'élèvent à 40% avec un investissement de 1,33% du PIB et de plus en plus loin de la moyenne de l'UE de 2%, ce qui aura comme effets collatéraux la réduction drastique des bourses pour les chercheurs et l'étouffement par la réduction économique de multiples projets scientifiques et technologiques. Ainsi, selon une étude réalisée par la FENAC (Fédération nationale des associations de conseil), depuis 2008 plus de 800.000 jeunes ont quitté l'Espagne (la majorité de jeunes universitaires à la recherche d'un premier emploi), avec qui le fiasco d'investissement d'un Etat qui, après avoir dépensé environ 5.000€ pour la formation de chaque diplômé (les étudiants ne paient que 20 % du coût réel de l'inscription), assiste impuissant à l'irrésistible hémorragie de la fuite des cerveaux.

Le pays en passe de devenir un pays du tiers-monde. Si l'investissement dans le renseignement continue d'être ignoré, l'Espagne pourrait devenir un pays du tiers-monde dans la prochaine décennie en termes de recherche et d'innovation, condamnée à acheter des brevets étrangers et à produire des produits de basse technologie qui nécessitent une main-d'œuvre peu ou pas qualifiée et facilement exploitable. C'est ce qui risque de se produire si l'Espagne continue de concurrencer dans un grand nombre de secteurs les économies de référence en ayant des coûts de main-d'œuvre compétitifs. Le défi de la qualité de ses produits et le fait qu'elle ne soit pas bien positionnée sur les marchés émergents seraient le talon d'Achille de ses exportations.

Germán Gorraiz López, analyste politique

