Quand 4 généraux français s’expriment

4 généraux d'Armée français (2S) se sont exprimés sur le sujet de la guerre en Ukraine, et ça "dépote" !



1 - Le général d'Armée (2S) Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, a clairement fait savoir, en novembre dernier, que cette guerre n'était pas la notre, que nous n'avions pas les moyens de la faire et que les intérêts états-uniens n'étaient pas ceux de la France. Chacun notera que ce général n'a jamais été réinvité sur les plateaux de télévision depuis 4 mois pas plus que le généal Delawarde depuis plus de 18 mois et le fameux "qui, qui, qui" devenu un slogan antisémite susceptible de poursuites pénales et/ou administratives. On y préfère les bienheureux Goya, Yakovlev et consorts ...



https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=G%C3%A9n%C3%A9ral+de+Villiers+BFMTV%2C+cette+guerre+n%27est+pas+notre+guerre



2 - Le général d'Armée (2S) Elrik Irastorza, ancien chef d'état-major de l'Armée de Terre.



Le monde né de l’effondrement du pacte de Varsovie, il y a 30 ans, est en train de disparaître sous nos yeux. 2023 pourrait bien nous offrir l’esquisse de ce que sera celui de demain ...



https://www.profession-gendarme.com/wp-content/uploads/2023/02/Libre-propos-Irastorza.pdf



3 - Le général d'Armée (2S) Jean René Bachelet, ancien inspecteur général des armées a posté en mai 2022 un article sous le titre : "La guerre en Ukraine et le crépuscule de l’Occident." En voici la conclusion :

"Je pensais pour ce qui me concerne que l’Europe, après avoir pris sa part au cours des siècles passés à une semblable hypocrisie, avait désormais pour vocation et destin de remettre l’Occident sur le droit chemin, seule voie susceptible d’assurer, dans le nouveau monde qui émerge, la pérennité de notre civilisation, mieux encore, d’en favoriser la renaissance et, pour cela de se dégager de l’emprise de son avatar d’outre-Atlantique.

Au lieu de cela, nous voilà revenus au banc des rameurs de la galère américaine, pour un naufrage de concert programmé…

Douloureuse perspective au soir de nos vies…



https://reseauinternational.net/la-guerre-en-ukraine-et-le-crepuscule-de-loccident/

4 - Le général d'Armée (2S) Jean-Marie Faugère, ancien major général des Armées, dit lui aussi que les intérêts US ne sont pas les nôtres et que nous n'avons pas les moyens de mener la guerre, même à 27 contre 1 . Il pose les bonnes questions.



https://politiquemagazine.fr/monde/ukraine-engagement-ou-enlisement-de-la-france/



----------------------------------------



En conclusion, les bateaux "UE" et "France" coulent à cause du Capitaine Poutine, comme avait coulé le Titanic dont le commandant était d'origine russe, mais l'orchestre macronien continue de jouer et le choeur des médias français continue de chanter.

Nota : merci au général Delawarde pour cette impressionnante compilation de textes