Quand l’intolérance vous tient…

Ce petit papier, juste pour enregistrer un événement, j’imagine commun dans le monde.

Cette année nous avons décidé de passer des vacances à Chypre, cette île méditerranéenne, depuis toujours disputée, et en proie à une occupation turque très dure voici près de cinquante ans maintenant.

Ayant déjà visité les principaux monuments historiques et les principales églises et cathédrales du pays, nous avons décidé, mon épouse et moi-même, de visiter les autres monuments religieux de l’île, qui englobent, entre autres, d’importantes mosquées ottomans.

C’était l’été et dans une île où il fait le plus souvent plus de 40 degrés à l’ombre on était habillé légèrement.

Comme nous savions que les lieux de culte (tous les lieux de culte) demandent une tenue décente, nous avons mis nos jeans emportant également de gilets légers pour couvrir les épaules.

Première visite à la mosquée Hala Sultan Tekke (quatrième lieu saint des musulmans dans le monde) où nous avons pu visiter les jardins et l’intérieur du lieu de culte sans aucun problème. Soit dit en passant, l’endroit où la mosquée est construite est sublime, juste à côté du lac salé, près de l’aéroport de la ville de Larnaca.

Ensuite, nous avons voulu visiter la mosquée Büyük ou Kebir également à Larnaca. Nous avons donc mis la même tenue que lors de la visite à la mosquée Hala Sultan Tekke afin de respecter la règle de l’habillement décent demandé.

Là, nous avons carrément été chassés par un imam très remonté. Contrairement à ce qui s’est passé à la mosquée Hala Sultan Tekke, l’imam de la mosquée Büyük a considéré (contre toute attente et contre toute logique) que nous n’avions pas la tenue adéquate. Il a tendu, très remonté, une espèce de tissu difforme qu’il venait de récupérer d’une touriste (pour le coup cette touriste était en short et avait les épaules découvertes) à mon épouse. Nous avons voulu expliquer que lors de notre visite précédente notre tenue était jugée adéquate mais rien n’y a fait. L’imam a continué à baragouiner dans sa barbe quelque chose dans sa langue, j’imagine de pas très gentil, et nous a renvoyés. Ses yeux s’ils pouvaient lancer des flammes pour nous précipiter dans l’enfer, ils l’auraient fait !

Soit dit toujours en passant, donner - par temps de covid - le même tissu à plus d’une centaine de personnes chaque jour pour se couvrir n’est pas très hygiénique et indiqué, mais là n’est pas la question.

Nous sommes partis. Quelque part déçus qu’un imam intégriste nous ait privés de cette visite. Nous avons appris par la suite qu’il fait cela avec nombre de personnes et qu’effectivement le tissu qu’ils distribuent à l’entrée de la mosquée est toujours le même et qu’il ne change pas d’une personne à l’autre.

Au moment où dans le monde - comme en ce moment en Iran - des gens meurent pour défendre les droits des femmes de tout simplement exister, d’aller à l’école, de travailler, de sortir de la tutelle des hommes et de s’habiller comme elles veulent, l’imam chypriote turc, suivant à la lettre les indications de l’autre intégriste, le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui veut instaurer en Turquie et pas seulement un islam rigoriste, se comporte comme un petit dictateur moyenâgeux…

Ce petit papier juste pour marquer mon opposition à tout intégrisme qui se considère détenteur de la vérité absolue…