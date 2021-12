Quand la philosophe Edith Stein écrivait au Pape sur la propagande et la dictature

Il m’est arrivé de relire une lettre qu’en 1933 la philosophe puis sœur carmélite EDITH STEIN (morte en 1945 dans le camp de concentration d’Auschwitz) écrivait au Pape Pie XI, pour parler des façons dont naît une dictature.

Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à ajouter ou à commenter ici.

Je vous propose ici un bref extrait.

« Ce boycott - qui refuse aux personnes la possibilité de dérouler des activités économiques, la dignité de citoyens et la patrie a poussé beaucoup au suicide - a conduit de nombreuses personnes à se suicider : seulement dans mon privé je suis venue à connaissance de bien cinq cas. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un phénomène général qui fera de nombreuses autres victimes. On peut supposer que les malheureux n'avaient pas assez de force morale pour supporter leur sort. Mais si la responsabilité incombe en grande partie à ceux qui les y ont poussés, elle incombe également à ceux qui gardent le silence.

Tout ce qui s'est passé et ce qui se passe chaque jour vient d'un gouvernement qui se dit “chrétien”. Non seulement les Juifs, mais aussi des milliers de catholiques fidèles en Allemagne et, je crois, dans le monde entier, attendent et espèrent depuis des semaines que l'Église du Christ élève la voix contre cet abus du nom du Christ. L'idolâtrie de la race et du pouvoir de l'État, avec laquelle la radio martèle quotidiennement les masses, n'est-elle pas une hérésie ouverte ? Cette guerre d'extermination du sang juif n'est-elle pas un outrage à la très sainte humanité de notre Sauveur, de la Sainte Vierge et des Apôtres ? N'est-ce pas un contraste absolu avec le comportement de notre Seigneur et Rédempteur, qui, même sur la croix, a prié pour ses persécuteurs ? Et ce n’est pas une tache noire dans la chronique de cette Année Sainte, qui aurait dû devenir l’année de la paix et de la réconciliation ? ».

Aujourd’hui encore, Edith Stein, martyre et patronne de l’Europe, nous parle des valeurs de la tolérance et du respect contre l’indifférence sur des valeurs incontournables, qui est toujours responsable d’aventures risquées et des périodes les plus sombres de l’histoire.