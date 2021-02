Quand la science devient une croyance...

Tout médecins devrait avoir une formation en anthropologie, psychosomatique, philosophie. Une personne doit être vue dans l’ensemble du contexte et pas uniquement en fonction de chiffres ou de statistique sur un ordinateur. Jung, qui n’était pas parfait avait tout à fait raison sur un point : la maladie n’est qu’un symptôme, un révélateur. Bien sûr, cela ne contribuerait pas à augmenter l’OMNIPOTENCE de leur « savoir ». Les générations qui nous ont précédé survivait parfois très longtemps (d’accord, ce n’était pas la majorité des individus,...) sans tous ces médicament. Soit du fait de leur immunité, de leur bonne constitution, d’une force dans la personnalité. Maintenant, certes on vit plus longtemps : 7 à huit milliards d’individus...Voilà comme un bien peut générer un mal...Je l’avoue, le monde médical n’a pas vraiment ma sympathie... Le choix de la médecine était le plus souvent celui des fils à papa,.... et quand on redoublait : papa payait... Ceux qui avait vraiment la vocation dans l’âme sont rares. Mon voisin est médecin et connu en Belgique. Lui au moins (il en avait les moyens) travaille en synergie avec des psychologues..... En général : médecins et psychologues sont dans d’épouvantables jeux de pouvoir qui prennent souvent un caractère pervers. Et comme les uns ont le pouvoir financier et les autres pas (ou rarement). Autant savoir..