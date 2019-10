Quand les objets deviennent plus importants que les êtres humains...

On vit dans une société de marchandisation où les objets sont sources de convoitise, attirent tous les regards, toutes les attentions.

On voit, ainsi, certains individus vouer un véritable culte à leur voiture, qu'ils passent du temps à briquer, observer, admirer, même.

Malheur à celui ou à celle qui ose effleurer leur bien.

Une anecdote qui m'est arrivée récemment prouve cet attachement démesuré pour les objets du monde moderne.

Ce jour-là, sur le parking d'un supermarché, je me suis garée entre deux voitures, l'espace étant réduit, j'ai poussé ma portière et j'ai touché légèrement le véhicule d'à côté...

La réaction du propriétaire de la voiture a été immédiate : il est sorti brusquement de son véhicule et m'a interpellée violemment, au moment où je m'apprêtais à sortir de mon automobile : "Qu'est ce que vous venez de faire ?? " a-t-il hurlé...

"Euh, rien"... Telle fut ma réponse, car je n'avais vraiment pas l'impression d'avoir attenté au véhicule de ce conducteur irascible.

Aussitôt, il se mit à me menacer de faire un constat, je lui répondis, alors, qu'un constat serait vraiment inutile, car je n'avais causé aucun dégât.

Il referma alors violemment ma portière, puis la rouvrit pour la refermer à nouveau violemment...

J'avoue qu'à ce moment-là, je n'en menais pas large : j'avais peur des réactions de cet individu qui m'agressait de sa violence...

Il finit par exiger des excuses : je m'exécutai, et le lui présentai mes excuses.

Finalement, prise de peur, je fis, tout de même, une marche arrière, et j'allais me garer à l'autre bout du parking : je vis, alors, mon agresseur aller examiner son véhicule, pour déceler une quelconque marque sur sa voiture...

Visiblement, il vérifiait, après coup, seulement, et, après m'avoir agressé en gestes et en paroles, si sa voiture était intacte.

J'étais heureuse de pouvoir échapper à l'emprise d'un tel individu : manifestement, sa voiture était l'objet de toutes ses sollicitudes et il n'hésitait pas à user de violence pour "protéger" sa machine.

On voit que de plus en plus de gens sont, ainsi, "obnubilés" par leurs biens, et ils n'hésitent pas à faire preuve d'une violence démesurée, à se mettre en colère, pour la moindre broutille, de façon injustifiée.

Ainsi les objets, notamment les voitures deviennent plus importants que les personnes : certains n'hésitent pas à user d'agressivité, à la moindre occasion, même s'il n'y a vraiment pas lieu de le faire.

Notre monde voué aux objets en oublie les personnes, les êtres humains, et s'attache à des marchandises : c'est triste !

