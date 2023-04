Quand on envoie un hurluberlu à l’Élysée, voilà ce qui arrive

Avec son entêtement de capricieux sur « sa » réforme des retraites, Emmanuel Macron atteint le sommet de son incohérence.

Le Petit Robert :

« Hurluberlu, nom et adjectif ; personne extravagante qui parle et agit d’une manière inconsidérée. »

« Inconsidéré, adjectif ; qui témoigne d’un manque de réflexion. Imprudent, irréfléchi. »

Dictionnaire de l’académie française :

« Hurluberlu, hurluberlue : nom (rare au féminin).

Étymologie : XVIe siècle, hurluburlu, comme nom d’un saint imaginaire. D’origine incertaine.

Définition : Personne qui parle ou se comporte étourdiment, de façon brusque et extravagante.

On peut s’attendre à tout de la part de cet hurluberlu.

Adjectivement. Il est un peu hurluberlu. »

En 2019, Édouard Philippe alors premier ministre propose de reporter l’âge de départ à la retraite à 67 ans avec un âge pivot à 64 ans. La pire des réformes des retraites jamais proposée. Aujourd’hui il est le politique préféré des français dans les sondages. Ces français qui ont donc une mémoire de poisson rouge.

Emmanuel Macron le recadre vertement :

« Quand, aujourd’hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu’on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans !

C’est ça la réalité de notre pays.

Alors, on va dire : non, maintenant il faut aller à 64 ans !

Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. (…)

Mes bons amis, travaillez plus longtemps. C’est le délai légal !

Ce serait hypocrite. »

En 2019.

Et voilà qu’aujourd’hui cet étrange personnage veut absolument nous imposer ce départ à la retraite justement à 64 ans.

D’abord, c’était indispensable pour financer d’autres services publics.

Mais en fait non.

C’était pour être plus juste, tous les retraités toucheront 1 200 euros dixit Bruno Le Maire.

Mais finalement non.

C’est parce que c’est absolument nécessaire pour sauvegarder le régime par répartition auquel le président est tant attaché pour le bien de ses chers compatriotes.

D’ailleurs, bien obligé : tous les opposants, syndicats comme partis politiques, n’ayant soit disant pas d’autre projet à proposer. Nonobstant les récriminations de messieurs Bergé, Martinez et tous les autres !

Sans doute peu de français savent que c’est la commission européenne qui recommande au gouvernement français des réformes à faire en particulier celle des retraites.

Exemple en 2018 : « réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite afin de renforcer l’équité du système tout [en] soutenant sa durabilité. »

Et Macron nous improvise la retraite à points pour uniformiser le système.

Les dernières recommandations portaient sur la réduction de la dette d’où des économies à faire.

Et Macron nous impose le départ à 64 ans pour économiser 17 milliards.

Extravagant Emmanuel Macron que son ministre de l’économie fidèle et loyal, Bruno Le Maire, décrivait en 2016 avant les élections, comme « l’homme sans projet parce que c’est l’homme sans conviction (…) qui dit tout et son contraire en fonction de l’auditeur qu’il a en face de lui... ».

De mémoire sans aller chercher plus avant.

Extravagant Emmanuel Macron qui un jour (en 2017) veut arrêter 17 réacteurs nucléaires sur les 56 des centrales électriques et un autre jour (2022) veut au contraire les rénover et construire 14 EPR en plus d’ici 2050.

Un jour il veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires et finalement non.

Le grand débat où il pérore pendant des heures en bras de chemise, au placard.

La convention citoyenne pour le climat, à la poubelle.

Affirmer avoir créé 1 million d’entreprises en 2022 en dissimulant que 62 % sont des microentreprises très souvent avec un seul salarié. Entreprises qui en général ne survivent pas très longtemps.

Enfin, très apprécié par Donald Trump, son “ami” : « La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devront être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. »

Le chef d’œuvre, pour les férus de citations latines et de citations Macroniennes, l’opus magnum :

« Qui aurait pu prédire (…) la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. » !!!

Emmanuel Macron pour ces vœux du 31 décembre 2022.

Comment ce président de 45 ans formé à Sciences-Po et à l’ENA pouvait-il ne pas être informé de l’existence d’une crise climatique mondiale ?

Ou bien, hurluberlu est juste topique.

Enfin :

« Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte (…) je veux (…) leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. » Avril 2022.

Aujourd’hui ce serait plutôt : « j’en n’ai rien à “foutre”. C’était dans mon programme. Je fais ma réforme comme je veux. “Fallait” pas voter pour moi ! »

Il faut mesurer l’outrecuidance de ce personnage à l’aune des conséquences de cette réforme des retraites pour les travailleurs dans leur chair et dans leur vie.

Pour ceux qui rempliront toutes les conditions pour obtenir une pension à taux plein ce sera pour certains la perte de la surcote espérée, quand même 2 ans de plus à travailler et 2 ans de moins pour profiter de la vie à sa guise.

Pour tous les autres, probablement la majorité, métiers pénibles, carrières hachées, à temps partiel, incomplètes, longues, des femmes ayant eu des enfants, ce sera :



- pour tous 2 ans de plus à attendre au moins et jusqu’à 67 ans pour ceux qui le pourront ;



- à minima, pensions réduites, décote, chômage voire RSA et pauvreté ;



- plus grave, maladie, invalidité ;



- pire, décès avant la retraite.

Emmanuel Macron aura eu sa grande réforme à son nom en attendant ce qu’il espère et pour quoi il travaille d’arrache pied, le prix Nobel de la paix. (Macron vise le prix Nobel de la paix, source Le Canard enchainé, 16 novembre 2022.)

Certains regretteront encore plus, la non élection de Marine Le Pen.

Pour eux pas de discussion possible. L’insécurité, l’immigration, l’islamisme “politique et fondamentaliste”, etc., seront vite réglés. On ne sait pas précisément comment mais passons.

En revanche les réformes économiques sont connues et imparables.



Sortir de l’euro !

Mais au vu de changements probablement conjoncturels dont on nous a rien dit, il ne faut plus sortir de l’euro.

Pour la dette.

Pour Marine Le Pen, « une dette doit être remboursée. Il y a là un aspect moral essentiel. A partir du moment où un État souverain fait appel à une source de financement extérieure, sa parole est d’airain. Il s’organise pour rembourser sa dette contre vents et marées. »

« Il y a là un aspect moral essentiel ».

Apparemment donc, un état c’est comme un joueur de poker qui a des dettes de jeux et qui est tenu moralement et pour l’honneur de les rembourser.

« Un État s’organise pour rembourser sa dette contre vents et marées. »

Tous les mois il paie sa mensualité comme on rembourse son prêt immobilier. Et il fait quoi l’état pour trouver l’argent qu’il n’a pas puisqu’il a déjà dû l’emprunter et que même ce doit être là l’origine de sa dette : des heures supplémentaires ?

Pour les crises climatiques et écologiques.

Ah là, Marine a la solution : le localisme.

Vu que les importations par les transports qu’elles nécessitent, seraient responsables de 50 % des émissions de gaz à effet de serre, il faut les réduire voire si possible les arrêter.

Comment ?

En produisant localement, en cultivant, en élevant localement, en consommant localement, etc. localement : le localisme on vous dit.

Vous verrez les calottes polaires ne fondront plus, il pleuvra abondement pour remplir les nappes phréatiques, plus de sécheresse, de risques d’incendie, de tempêtes. La planète régénérée et l’humanité sauvée, même les immigrés et les islamistes fondamentaux reconduits chez eux.

On va « localismer » à tour de bras. C’est-à-dire, Marine ?

Pas d’importance puisque ce qui importe à nos électeurs c’est qu’on vire les immigrés. Même dans les régions où il n’y en n’a pas. Surtout là, d’ailleurs.