Que faire ?

« Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre ». Les seules différences entre ce que nous vivons en France et cette définition sont les mots « fictions » et « imaginaire » car il n’y a plus rien d’imaginaire dans l’autorité totale que peut exercer le parti au pouvoir contre les français, certains français, ceux qui n’ont pas les moyens de fuir et qui restent donc soumis à des décisions qui seront appliquées quoi qu’il en coute, en attendant qu’une lointaine décision de justice puisse éventuellement statuer sur leur légalité, comme s’il fallait espérer quelque chose d’une justice proportionnellement moins bien dotée que celle de l’Albanie.

La France d’aujourd’hui rappelle furieusement le film « salo ou les 120 journées de Sodom » de Paolo Pasolini, un film qui dépeint la longue et épouvantable marche vers la mort de jeunes gens incapables de se soustraire à l’horreur sortie des cerveaux malades et pervers de leurs maitres. Les confinements, les injections forcées, les punitions, les interdictions de se faire soigner en cas de refus de vaXination, les dénonciations, les licenciements sans indemnité, les auto autorisations de sortie, l’étouffement méthodique de toute contestation fut elle scientifiquement étayée, le soutien unanime des médias subventionnés et intéressés, l’utilisation massive de la force publique pour réprimer toute velléité d’échapper aux ordres du régime, l’interdiction de s’asseoir sur les plages,… vous l’aviez cauchemardé, le régime l’a fait. Il n’y a rien à attendre d’un peuple qui a accepté tout ça. Il n’y a rien à attendre de soignants qui ont refusé de soigner des malades sous prétexte qu’ils n’étaient pas vaXinés. Il n’y a rien à attendre d’une médecine qui a forcé toute la population, tous âges confondus, à s’injecter une substance qu’on peine à qualifier d’expérimentale, produite par l’une des sociétés les plus corrompues et les plus condamnées du monde. Il n’y a rien à attendre d’un peuple qui a accepté tout cela. Le mieux qu’il puisse faire pour l’humanité, c’est d’accepter de disparaitre et la bonne nouvelle, c’est que c’est en cours. Dans deux ou trois générations, la France sera totalement insignifiante et ce sera très bien. Le monde n’a pas besoin de cette France parasitaire et veule pour poursuivre son développement.

Mais la France n’est pas seule en cause, c’est toute la population occidentale qui a succombé à la campagne de terreur déchainée par les faiseurs d’opinion pour l’amener à accepter une vaXination d’autant plus lucrative qu’elle s’inscrivait dans un cycle régulier. La phrase : « Il faut se préparer » est devenu le déclencheur des folies les plus absurdes que des cerveaux malades puissent imaginer. L’idéal est de prévoir des choses que personne ne peut vérifier, en flirtant avec les limites de l’intelligence humaine qui ne sont pas très hautes ; intelligence qui ne permet pas de réfléchir à des problèmes comportant un nombre important de dimensions ou qui impliquent une grande quantité de données. De surcroit, en calquant des raisonnements de bon père de famille sur des problématiques peu intuitives, les « spin doctors » parviennent sans peine à convaincre les classes moyennes pour ne pas dire médiocres de l’imminence d’une catastrophe tout en leur vendant le remède. Hier c’était le COVID et les classes médiocres auraient accepté de se déplacer à 4 pattes pour aller faire leurs courses si cela leur avait été demandé, aujourd’hui, c’est la peur de l’invasion Russe qui les amène à faire des dons inconsidérés à un pays qui va essuyer une défaite humiliante (car une puissance nucléaire ne peut pas perdre un conflit impliquant ses intérêts vitaux), demain, ce sera au nom de la lutte contre l’augmentation du CO2 dans l’air qu’ils accepteront d’arrêter de respirer, le CO2 qui affiche un taux de 0.04% dans l’air et dont la principale vertu est de faire pousser les plantes donc de rendre la planète plus verte… allez comprendre.

La France était parvenue à échapper aux deux horreurs que sont l’ultralibéralisme et le communisme, mais elle n’échappera pas à la prise du pouvoir à l’échelle occidentale par une sorte de secte transhumaniste nihiliste alimentée par une finance qui semble en guerre contre les classes moyennes qu’elle a rendue médiocre à force de désinformation et de dés-éducation . Ce n’est pas une crise économique qui tue la France mais une crise de lâcheté et de stupidité. Le darwinisme qui reste une science exacte y compris à l’échelle des sociétés devrait rapidement régler le problème.