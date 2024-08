Bien que d'illustres exemples permirent de montrer que les Hommes politiques peuvent mélanger responsabilités plus ou moins éminentes et ébats amoureux, il n'était pas encore de bon ton de faire passer au tout premier plan l'intime dans des politiques universelles.

Les phénomènes dits sociétaux constituent l'essentiel des marqueurs lors des élections récentes se déroulant dans les pays occidentaux. Les pratiques sexuelles relevant par le passé de l'intime et de l'individuel sont affichées et des communautés d'usage se constituent pour peser sur les choix politiques donc collectifs. La seule modernité concevable semble dictée par les diverses possibilités d'innovations lors d'accouplements. Plus généralement, un fossé se creuse entre le monde des hommes et celui des femmes, chacun trouvant satisfaction sans avoir à fréquenter l'autre. Il n'y a évidemment aucun problème moral si ce n'est que la morale la plupart du temps ne consiste qu'à limiter les excès et les dérives des passions tristes qui conduisent à l'extinction à terme d'un collectif. Pour être "de gauche", il convient d'être en faveur de l'IVG, du féminisme, de la promotion des minorités sexuelles, sinon vous êtes "de droite" (ou pire). Vous avez le choix entre les Queers et Kadyrov. La reproduction dite traditionnelle, en fait naturelle, est associée à un conservatisme étriqué sans avenir et en fin de compte stérile. Pourtant les plus imaginatives des pratiques sexuelles furent présentes depuis la nuit des temps. La libération des moeurs est-elle un signe de modernité ou correspond-t-elle une commodité d'usage rendue possible par une abondance de biens provenant elle-même de l'utilisation de l'utilisation ingénieuse des énergies fossiles.

De fait le libertinage a toujours constitué une préoccupation pour ceux qui pouvaient s'y adonner. Le travail des champs pendant plus de 10 heures par jour ou un travail mécanique effréné au sein des usines ne laissaient que peu de temps pour inventer de nouvelles prouesses sexuelles non conformes à une certaine normalité naturelle.

Il y a environ 6 à 10 millions d'années, les grands singes et les humains avaient très probablement un ancêtre commun. Chacun évolua selon ses propres limitations ou désirs mais une grande diversité s'institua entre deux des groupes des grands singes, les chimpanzés et les bonobos. Les premiers privilégient la domination afin de pouvoir s'accoupler, tandis que les bonobos tout au contraire utilisent la copulation non-genrée pour apaiser les conflits. Les mâles et les femelles cherchent la nourriture ensemble, mais les femelles décident de la répartition des denrées.

Quelques millions d'années plus tard les peintures murales de certaines sépultures permettent de donner des détails supplémentaires. Il y a 3000 ans les représentations montrent parfois deux Égyptiens ou deux Égyptiennes l'une à côté de l'autre faisant pensé à des couples homosexuels.

Toutânkhamon permet de donner une idée plus précise de toutes les pratiques possibles plus d'un millénaire avant J.-C. Il est né vers 1345 avant J.-C ; et mort à 18-19 ans. C'est un pharaon de la XVIIIe dynastie en Egypte. Selon des études de fragments ADN des dépouilles royales les deux parents de Toutânkhamon étaient frère et sœur. Lui même accèda au trône à l'âge de neuf ou dix ans et il épousa alors sa sœur.

Durant le règne de IIIà la fin du xvie siècle, le terme de mignons prend une connotation péjorative et beaucoup dénoncent dénoncent les favoris et les proches serviteurs du souverain en leur prêtant des mœurs frivoles et des pratiques homosexuelles.

Les "dépravés" plus récents, de celui qui fréquentait Stormy Daniel jusqu'à celui du Sofitel, n'ont pas inventé grand-chose de nouveau même s'ils ont dû s'adapter aux normes du moment. Si les idées, la pensée, la raison n'ont rien à voir avec les pratiques coïtales, pourquoi les retrouve-t-on au centre des politiques proposées au sein des systèmes qualifiés de démocratiques ?

Toute collectivité a besoin d'un sacré car les nuances, le doute, la raison raisonnante, si ils peuvent fournir le terreau à d'interminables débats, ne peuvent conduire en dernier ressort à une décision tranchée. Le sacré de loin dominant était d'ordre qualitatif, l'Amour, et toutes ses déclinaisons le courage, l'honnêteté, la bravoure..., était (au moins verbalement) au dessus de tout et de tous. La passion de mesurer, de peser qui fournit le point final (et non pas initial) à toute science, fit qu'on abandonna tout ce qu'on ne pouvait pas chiffrer pour s'en tenir au quantitatif et à son équivalent le plus universellement connu l'Argent. Mais même des monceaux d'argent ne permettent pas de rêver, ils se dissipent vite et l'évaporation ne laisse plus transparaître que de très ordinaires bonshommes avides de domination. Le quantitatif, le nombre de pièces du logement, de 4x4, de maîtresses, de yachts, ne permet que de rendre laborieux des démunis qui pensent, à bon escient, qu'avoir un peu plus des biens de ce monde les rendrait probablement plus heureux. Pour les gens du commun, avoir plus que les autres suffira à satisfaire leur appétit d'immortalité. Âme et esprit sont terrassés pour laisser place au par trop évident vide du réel visible.

L'Homme ne vit, ne survit que grâce à l'immatériel et beaucoup s'aperçoivent qu'être repu ne suffit pas pour donner un sens à leur vie. Mais si vous souhaitez derrière des choses simples, avoir un travail, avoir une famille, avoir une patrie, vous être relégué au sein des maudits qui refusent leur modernité. Même si Kadyrov vous révulse vous devrez l'accepter comme compagnon.