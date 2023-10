Quel gâchis !

Comme beaucoup d'entre nous, j'ai été horrifié par le crime contre l'humanité commis par le Hamas. Mais comment analyser les choses ?

Tout d'abord, il convient de faire attention à ce qu'on dit. En témoignent les accusations d'apologie du terrorisme lancées à tout va ! J'ai d'ailleurs déjà fait une gaffe et écrivant “le Hamas” et pas “les terroristes du Hamas”. J'espère échapper aux tribunaux !

Je commencerai par une tentative d'explication de ce qui s'est passé. Cependant, “expliquer” ne veut pas dire “justifier” et encore moins “approuver”. Par exemple, on ne fait pas l'apologie d'Adolf Hitler si on explique l'apparition du nazisme par le traitement infligé aux allemands par les vainqueurs de la guerre de 14-18.

Il y a trois grilles d'analyse des événements récents :

Les antisémites contre les juifs Les barbares contre la civilisation Les colonisés contre les colonisateurs.

En France, seules les grilles (1) et (2) sont acceptées. Toute analyse dans le cadre de la grille (3) sera aussitôt interprétée comme un acte de quasi-délinquance. Pour autant, est-il raisonnable de penser que l'attaque contre Israël est uniquement motivée par la haine des juifs ou par la brutalité de ses auteurs ?

Sur le site de l'association “France-Palestine Solidarité”, un article du 23 mai 2023 nous informe que “Le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, a demandé que l’on se prépare à l’installation de 500 000 colons supplémentaires en Cisjordanie“ (source)

Le terrorisme du Hamas pourrait donc être une méthode sordide pour dissuader de nouveaux colons de s'installer sur les territoires palestiniens.

Une telle issue était-elle évitable ? Faut-il rappeler qu'il y a trente ans, les accords d'Oslo avaient jeté les bases d'une coexistence pacifique entre Palestiniens et Israëliens ? Yasser Arafat parlait à l'époque de la “paix des braves”. Mais deux ans plus tard, Yitzhak Rabin, bâtisseur des accords d'Oslo, était assassiné par un étudiant d'extrême-droite. Si l'État d'Israël avait vraiment voulu poursuivre le processus de paix initié par l'accord d'Oslo, il n'en serait pas là aujourd'hui. Trente ans de perdus. Quel gâchis !

Je devine ce qu'on va me rétorquer : “comme d'habitude, on accuse les juifs d'être responsables de leurs propres malheurs”. Non, ce ne sont pas “les juifs” qui sont en cause, mais la politique menée par un État.

Voici quelques autres titres du site France-Palestine solidarité :

Lundi 3 juillet 2023 : “16 palestinien.nes tuées au cours du mois de juin 2023.” (source)

: “16 palestinien.nes tuées au cours du mois de juin 2023.” (source) Mercredi 9 août 2023 : "Depuis le mois de juillet, un Palestinien a été tué chaque jour du fait de la violence israélienne" (source)

Le 31 mai 2023, l'Agence “médias Palestine” recençait 161 palestiniens tués depuis le début de l'année, après un total de 230 l'année précédente (source)

On voit bien l'insuffisance des analyses de type “antisémites contre juifs” ou “barbares contre civilisés” !

Mais pourquoi nous obstinons-nous à ignorer la troisième grille d'analyse, celle qui oppose les colonisateurs aux colonisés ? Tout simplement parce qu'elle nous dérange, car la France n'a toujours pas tourné la page de son propre colonialisme, dont l'agonie s'éternise. L'État français est en train de se faire mettre à la porte d'Afrique et n'a toujours pas de politique sérieuse d'intégration des Français issus de son ancien empire colonial.

Dans un tel contexte, la problématique du conflit colonial est occultée en France. Cependant, à l'échelle internationale, les réactions sont beaucoup plus contrastées que chez nous, comme le montre la carte publiée par le revue “le Grand Continent”.

Et on importe le conflit !

Comme on pouvait le craindre, un attentat est survenu en France. Le ministre Darmanin a trouvé l'explication : « Nous devons lutter sans naïveté contre cet écosystème, contre ce djihadisme d'atmosphère » (source)

Expliquer les attentats par l'atmosphère, je veux bien, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique. Quand nous voyons des “informations” violentes tourner en boucle pendant des semaines dans les médias, sommes nous certains qu'elles ne vont pas pousser à l'acte des individus en mauvaise santé mentale et non soignés ?

Sinon, comment expliquer les “clusters d'attentats” auxquels nous assistons parfois ? Un attentat survient, il tourne en boucle pendant des semaines à la télévision, puis un deuxième attentat se produit...

J'entends déjà : “Vous ne voulez pas qu'on n'informe les gens !” Mais êtes-vous sûrs d'être si bien informés ? Il y a quelques jours j'entendais à la radio que Dominique Bernard était le deuxième professeur assassiné en trois ans. Deux ? Vous vous souvenez sûrement de Samuel Paty, mais vous avez oublié Agnès Lassale, professeure d'espagnol poignardée mortellement en février 2023. Certes, on en a parlé, mais l'information n'a pas tourné en boucle pendant des semaines. L'assassin n'était pas musulman.

Et Federico Martin Aramburu, ce rugbyman exécuté en 2022 par un activiste d'extrême-droite, vous vous en rappelez ? Là non plus, l'information n'avait pas tourné en boucle. Il faut dire qu'on était en pleine campagne présidentielle. Imaginez un crime islamiste à la même époque...

Et l'attentat raciste anti-kurde du 23 décembre 2022, vous ne vous en rappelez pas ? Il a pourtant fait trois morts et quatre blessés, mais après quelques jours, on parlait d'autre chose.

Si les médias avaient traité ces crimes comme il le font des attentats islamistes, nous aurions pu assister à quelques répliques par imitation. Heureusement, cela n'a pas été le cas. Mais alors, pourquoi le faire quand le crime est islamiste ?

Quand un terroriste s'en prend à l'école, les commentateurs trouvent aussitôt des tas d'explications symboliques, mais le djihadisme d'atmosphère pourrait aussi avoir d'autres ressorts. Par exemple, sommes-nous certains que tout le tapage mené autour de l'abaya n'y a pas contribué ?

Syndicalistes, footbaleurs, députés... désormais, n'importe qui se fait accuser d'apologie du terrorisme. Il est temps d'arrêter ce délire et de ce concentrer sur ce qui devrait être la priorité de notre pays : la pleine intégration des Français issus de l'ancien empire colonial. C'est ce que nous enseigne le conflit de Gaza.

Source de l'image Wikimedia