Quelques nouvelles des Papous

@JPCiron

Merci pour votre commentaire.

Il semblerait que les « ex colonisés » ne deviennent fréquentables que s’ils ne représentent manifestement plus de risques d’échapper au rouleau compresseur de l’intégration économique transfrontalière baptisée « mondialisation ».

En parquer quelques-uns dans des écomusées pour la couleur locale et l’exotisme peut donner bonne conscience aux touristes, mais le Grand Babu a tout prévu : il leur a donné des smartphones et, tout comme nous, ils se coulent dans une nouvelle servitude, volontaire.