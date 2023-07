Quelques réflexions sur l’affaire JDD

Le bras de fer entre M. Bolloré et les membres de la rédaction du Journal du Dimanche s’éternise. L’absence de ce journal dans les kiosques en laissera indifférent plus d’un, dont je fais partie. Mais ce conflit peut inspirer quelques réflexions de plus ou moins bon sens, des litotes convenues. Voici les miennes.

Dans une entreprise, c’est le capital qui nomme les dirigeants, en général indirectement via un conseil d’administration. Que cela plaise ou non aux salariés, c’est ainsi depuis qu’existe le concept de société. L’expérience des soviets n’a rien d’enviable nonobstant ce qu’en pensent quelques rescapés du Stalinocène, sans doute en voie d’extinction. Les salariés qu’un dirigeant ne satisfait pas ou plus sont libres de coller leur démission et de partir vers un pré localisé là où l’herbe est plus verte. Et il n’y a pas de raison objective pour que dans des entreprises de presse, ce soit différent.

Le sectarisme quasi univoque dont témoigne le microcosme politico-médiatique prompt à fustiger l’orientation du JDD souhaitée par son actionnaire est bien triste. Il fleure bon son Louis Antoine de Saint-Just et son mantra « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Le quasi monopole d’une bien-pensance se sent si fort qu’il prétend interdire toute concurrence ! C’est littéralement un abus de position dominante, avec d’éventuels recours à la puissance régalienne quand celle-ci devrait s’abstenir au nom d’une très hypothétique neutralité de l’état. N’oublions pas en outre que dans ce monde orwellien, les censeurs se proclament généreusement les défenseurs de la démocratie.

Il serait temps de poser un constat qui répugne à toutes ces belles âmes : la prestation de service de diffuser une information (fiable ?) devrait être rémunérée par un acte de commerce. Sauf que quand les médias n’inspirent plus confiance, la diffusion payante diminue et les recette publicitaires chutent. Le traitement normal dans une entreprise serait de tenter d’augmenter les revenus en inspirant plus de confiance à plus de gens. Mais nous sommes en France, l’argent public n’y est pas rare. Il se déverse très généreusement : subventions au numéro, TVA réduite, tarifs postaux préférentiels, déduction fiscale des journalistes : c’est pas cher, c’est l’état qui paie ! Faut-il voir dans cette dépendance financière des médias une explication à leur docilité à un discours public qui ressemble souvent à de la propagande ? Que nenni, quel affreux soupçon ! L’argent public français ne saurait en rien être corrupteur ! Pourtant suivre l’argent permet d’identifier bien des allégeances.

Soyons clairs : il y a des médias qui parviennent tant bien que mal à faire financer leur fonctionnement par la diffusion payante, le don et la publicité commerciale, sans user de toute la palette de ces expédients onéreux pour le contribuable. Il est même possible de lancer de nouveaux médias : TVL, Boulevard Voltaire et Médiapart en sont des exemples. C’est aux médias eux-même d’inventer un modèle d’affaire robuste.

Il se publie périodiquement des visuels qui cartographient qui détient quels médias en France. Et le constat est clair, quelques richissimes concentrent des intérêts dans des titres privés parmi les plus importants. Dans un monde libéral, il est choquant que ces oligarques ne jouent pas leur rôle d’actionnaire en renflouant leurs titres via leur patrimoine. Mais ce serait en toute logique à l’état de ne pas les laisser profiter du beurre, de l’argent du beurre, des fesses de la crémière et de l’exploitation de son fond de commerce !

Le « Je te tiens tu me tiens par la barbichette » entre média et politique a assez duré. Quand un homme politique au pouvoir se décidera-t-il à couper clair ces financements publics ? Quand des autorités de régulation lutteront-elles contre cette concurrence déloyale qui érige des barrières à l’entrée inéquitables ?

Illustration par RichardDrawings via Pixabay, libre de droits.

https://www.telerama.fr/debats-reportages/greve-au-jdd-la-redaction-demande-a-emmanuel-macron-de-prendre-position-7016383.php