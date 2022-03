Qui a composé la romance « Jeux interdits » ? Un Ukrainien ?

La musique du Film "Jeux interdits" de René Clément a été rendue célèbre par le guitariste qui interprète la bande-son du film : Narciso Yepes. Le public lui a alors attribué la paternité de cette œuvre. Lui-même aurait, selon certains, prétendu l'avoir écrite à l'âge de 7 ans (en 1934), sauf que rien ne vient prouver qu'il ait jamais affirmé une telle chose. Et puis, un autre guitariste célèbre, Alexandre Lagoya, a déclaré avoir découvert cette œuvre vers 1945 dans un film américain. Pour compliquer les choses, certains ont affirmé que c'est Fernando Sor (1778-1839) qui l'aurait écrite. Et enfin, on dit aussi que cet air ressemble beaucoup à une chanson populaire du compositeur ukrainien Mykola Lyssenko (1842 - 1912). Une enquête s'impose.

C'est un film en noir et blanc dans lesquels deux enfants jouent sur fond de guerre et de bombardements. Le film est touchant par ses interprètes, ses jeunes comédiens et... sa musique ? Justement, il y a cet air connu de guitare mais de qui est-il ?

Qui a composé la célèbre romance du films "Jeux interdits" ? Quatre compositeurs possibles sont cités : Narciso Yepes, Alexandre Lagoya, Fernand Sor, Daniel Fortea.

Wikipédia en perd même son latin. Sur la page consacrée à Narciso Yepes, ce site dit que l'oeuvre serait de Fernando Sor. : "Cette romance lui a souvent été attribuée dans les médias, alors qu'il s'agit en réalité d'une pièce publiée par Daniel Fortea avec la mention « anonyme » et dont la source est en fait une œuvre manuscrite de Fernando Sor à peine remaniée." (source : Les Cahiers de La Guitare, deuxième trimestre 1991) Dans la partition de Fortea, l'arpège est inversé par rapport à la version célèbre de Narciso Yepes.

Sur la page dédiée à cette musique, Wikipédi dit que cela ne ressemble pas du tout au style de Fernando Sor (ce que je confirme, pour avoir pratiqué les œuvres de Sor : je ne vois aucun point commun).

Ce ce que je vais reproduire ci-dessous n'apparaît ni sur Wikipédia ni ailleurs sur la toile. Ce sont des propos d'Alexandre Lagoya rapportés dans le numéro 37 (mai - juillet 2007) de la revue "Guitare classique" (version papier, mes archives personnelles) :

Dans ce vieux numéro de Guitare classique, sont rapportés les mots suivants d'Alexandre Lagoya, alors décédé (mort en 1999) : « J’ai découvert ce thème dans les années 1945. Les premiers à l’avoir divulgué sont les Américains, dans la Reine sanglante, un film avec Rita Hayworth et Tyrone Power. Dans ce film, il y avait un flamenquiste, Vicente Gomez. Il jouait ce thème, orchestré pour une chorale avec accompagnement à la guitare. A l'époque, il n'y avait pas d'enregistreurs. J'étais ébloui par ce thème que je n'avais jamais entendu, et je suis allé voir ce film plusieurs fois avec du papier à musique pour essayer de relever quelques notes. J'étais arrivé à transcrire. Je devais avoir quinze, seize ans. Une fois en France, je l'ai joué un peu partout. C'est la France qui en a fait Les Jeux interdits, avant on l'appelait la Romance d'amour".

Cette citation fourmille de détails très concrets. Lagoya serait aller voir le film plusieurs fois et aurait transcrit la mélodie sur du papier à musique. Très possible car on sait que plus tard, il transcrira beaucoup d'oeuvres baroques pour la guitare. Surtout, il dit qu'il l'a joué un peu partout. Il a donc existé de nombreux témoins.

Pourtant, il semblerait que la transcription à la guitare ait été faite en premier par Narciso Yepes. Lagoya a fait un disque intitulé "Jeux interdits" mais ce n'est qu'en 1993, alors que Yepes avait enregistré l'œuvre bien avant : pour le film de René Clément.

Si on met de côté la question de savoir quel est le guitariste qui a transcrit en premier cette musique, la question de son compositeur reste posée. Ce n'est pas Yepes qui l'a créée (pas de trace de propos en ce sens) ni Lagoya (puisqu'il dit l'avoir seulement transcrite). Ce qui est sûr, c'est que la mélodie est trop simpliste pour être considérée comme une œuvre de Fernando Sor.

Si on reprend les indications données par Lagoya, et si on corrige le titre du film, on voit qu'il s'agit du film Arènes sanglantes (1941). Les chansons sont bien attribuées à un certain Vicente Gomez. Mais cet homme fut président du Salvador, nous dit Wikipédia. C'était un homme politique et wikipédia ne lui attribue pas d'oeuvre musicale. En cherchant sur Google, je finis par trouver les références "Vicente Gomez (Romance de Amor, Sérénade)". Et enfin, je retrouve un enregistrement de Vicente Gomez très ancien (un peu grinçant) repris dans cette vidéo.

Mais il reste encore une piste possible ; ce serait une chanson ukrainienne !

Il se murmure que la romance appelée aujourd'hui serait la petite sœur de la chanson "Nich Yaka Misyachna" composé à la fin du XIXème siècle par le compositeur ukrainien Mykola Lyssenko (1842 - 1912). On peut écouter cette chanson sur YouTube : par exemple cette interprétation :

Je n'ai pas de réponse définitive sur la question : qui a composé la musique ? Qui l'a jouée en premier ? Qui l'a transcrite en premier ? La comparaison entre la musique des "Jeux interdits" ou "Romance d'amour" avec cette chanson me paraît peu convaincante et je reste sans conclure.