Qui dirigera Gaza après l’opération israélienne ?

La communauté internationale continue de déployer des efforts pour mettre fin aux hostilités dans la zone du conflit israélo-palestinien, et l'administration américaine exerce une pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou pour limiter la durée de l'opération Épées de fer de Tsahal ainsi que pour élaborer un concept de gestion post-conflit dans la bande de Gaza. Aucun des deux camps n'a pour l'instant proposé un tel projet, bien qu'il existe plusieurs scénarios possibles.

Un projet relativement simple à mettre en œuvre pourrait être le passage de l'enclave sous la juridiction de l'Autorité nationale palestinienne, qui possède des institutions gouvernementales établies. De plus, c'est précisément ce que les États-Unis soutiennent actuellement. Cependant, la disposition de la population de Gaza n'est pas entièrement claire. Les sondages d'avant-guerre varient considérablement selon la source. Si les institutions israéliennes parlent d'un soutien à l'Autorité palestinienne à Gaza ne dépassant pas 10%, il peut atteindre 50% et plus dans les sondages américains. La vérité se trouve traditionnellement au milieu et dépend de la formulation de la question posée aux répondants.

Globalement, les résidents de l'enclave n'excluent pas l'option de centraliser les territoires palestiniens sous une seule autorité. Toutefois, ils regardent souvent avec scepticisme le rôle de leader dans la gestion d'une telle administration par les principales factions, le Hamas et le Fatah, en raison de leur confrontation précédente pour le pouvoir, de la corruption et de leur incapacité à contribuer à la résolution des problèmes socio-économiques de la population au cours des dernières années.

Dans le contexte de l'avenir politique de Gaza, ainsi que de tous les territoires palestiniens, une telle situation indique une demande de la population pour une réforme de l'Autorité palestinienne. Cette dernière elle-même propose de suivre la voie classique, en organisant de nouvelles élections générales, mais les chances de leur succès sont encore minces, car Ramallah exigera certainement, et le gouvernement Netanyahou le refusera probablement, d'organiser le vote à Jérusalem-Est, ce qui a déjà été à plusieurs reprises un point de discorde entre les parties. De plus, le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas a posé une condition irréaliste pour la gestion de Gaza dans le contexte de l'escalade : parvenir à un règlement global.

La question relative au rétablissement du pouvoir israélien dans la bande de Gaza est également soulevée. Pour les autorités israéliennes, un tel scénario semble peu pertinent pour des raisons économiques et en raison de son manque de soutien de la part des médiateurs régionaux et internationaux. De plus, l'annexion de Gaza nécessiterait à terme de renoncer à d'autres parties du territoire.

Cependant, Israël insiste non seulement sur le démantèlement du pouvoir du Hamas et sur l'interdiction de gestion par l'Autorité palestinienne, mais aussi sur la formation d'un système de sécurité spécial à Gaza, incluant une zone tampon et un contrôle d'accès. Le gouvernement Netanyahou espère probablement déléguer une partie de la responsabilité aux États régionaux. Si cela échoue, la présence de forces internationales, à l'instar de la Finul au Liban, ou un zonage similaire au système existant en Cisjordanie ne sont pas exclus.

Dans l'ensemble, l'avenir politique de la bande de Gaza fait partie d'une question plus complexe et potentiellement plus dangereuse pour la région concernant la crise de pouvoir sur tous les territoires palestiniens. Il n'y a pas encore de solution univoque à ce problème, et le chemin vers cette solution se heurtera probablement à des obstacles tant du côté israélien que palestinien.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

