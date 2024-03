Qui en veut à l’affiche des JOP 2024 ?

Gattoni n’a pas l’air de comprendre qu’il s’agit d’une affiche et non d’un tableau qui représenterait sa vision, etc, etc... Il n’y a rien de pire que les artisses médiocres pour faire du commercial, ils ne se rendent pas compte que leur « vision » mesquine n’a pas la moindre importance quand il s’agit du fric (sur lequel il n’a sans doute pas du cracher).

Pour le reste de son « oeuvre », il s’agit de trucs impersonnels et purement décoratifs (de préférence encadrés en inox brossé) du genre qu’on voit occupant les murs ripolinés au RAL 9010 dans les intérieurs glacés des revues spécialisées dans l’aménagement intérieur prout prout pour donner des idées aux cadres supérieurs.



En fait « d’affiche », il s’agit plutôt d’un truc genre « condensé touristique » dans le but de vendre Paris. Les jo n’apparaissent pas du tout dans ce fatras et on est surpris en apprenant que ça cause de sport.