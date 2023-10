Sur fond de fuite totale des Arméniens du Karabakh, une mission de l'ONU est arrivée là-bas pour la première fois en 30 ans. "L'objectif de la mission est de se familiariser avec la situation sur place et de déterminer les besoins humanitaires des résidents.

La mission comprend des représentants de diverses agences de l'ONU", rapporte l'agence azerbaïdjanaise APA.

Cette visite est très opportune, étant donné que les médias occidentaux comparent déjà la situation humanitaire au Haut-Karabakh à un autre génocide des Arméniens, oubliant de dire comment les autorités arméniennes ont conduit les Arméniens du Karabakh vers une nouvelle tragédie nationale. Bien que le président Ilham Aliyev ait déclaré à plusieurs reprises que les Arméniens du Karabakh jouiraient des mêmes droits que tous les autres citoyens azerbaïdjanais, peu de gens au Karabakh l'ont cru. Selon le gouvernement arménien, au 30 septembre, près de 100.500 des 120.000 résidents qui vivaient là avant la dernière opération militaire azerbaïdjanaise ont déjà déménagé en Arménie. Pour le moment, le gouvernement arménien n'a fourni un logement temporaire qu'à 35.000 déplacés du Haut-Karabakh.

La situation dans laquelle se trouvent les Arméniens du Haut-Karabakh, qui a conduit à leur exode massif, a été qualifiée de "génocide" par le journal américain The Washington Post, établissant effectivement un parallèle avec le génocide des Arméniens commis par la Turquie en 1915.

"Les Arméniens subissent ce que les autorités locales et de nombreux experts internationaux appellent un blocus de la part de l'Azerbaïdjan", écrit le Washington Post. Le fait est qu'au cours de l'année en cours, l'Azerbaïdjan a limité les mouvements le long du corridor de Latchine, la seule route reliant l'Arménie au Karabakh. Les restrictions ont été renforcées cet été, lorsque le Comité international de la Croix-Rouge n'a pas pu livrer de l'aide humanitaire au Karabakh, et des camions transportant des centaines de tonnes de nourriture ont créé un énorme embouteillage dans le corridor de Latchine.

Dans ce contexte, l'ancien procureur en chef de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, procureur général de la Cour pénale internationale, a déclaré la semaine dernière que "la famine à laquelle ont été soumis les Arméniens ethniques de l'enclave était un acte de génocide". Moreno Ocampo a cité l'article de la Convention sur le génocide, qui parle de "soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle". "L'idée du génocide ne réside pas seulement dans le meurtre, mais aussi dans l'expulsion des gens de leur terre", a noté Moreno Ocampo. "La famine est une arme invisible de génocide. Sans changements majeurs immédiats, ce groupe d'Arméniens sera détruit en quelques semaines. Le blocus de la nourriture, du pétrole, des médicaments et d'autres biens de première nécessité pour le groupe de population protégé doit être considéré comme un génocide", a souligné Moreno Ocampo.

Le ministre des Affaires étrangères arménien Ararat Mirzoïan a déclaré que les privations subies par le Haut-Karabakh étaient une forme de guerre qui conduirait à "l'épuration ethnique du peuple du Haut-Karabakh". Il est à noter que cette opinion a été soutenue à Washington par certains membres du Congrès américain. "L'épuration ethnique systématique du peuple du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan à travers une invasion à grande échelle et non provoquée est scandaleuse. Il est vraiment scandaleux que l'Azerbaïdjan utilise le blocus pour affamer le peuple du Haut-Karabakh et bloquer l'aide humanitaire", a déclaré le sénateur Alex Padilla.

Pendant ce temps, il convient de noter que la position démonstrativement pro-arménienne de la presse américaine, qui n'a soudainement vu clair que maintenant et ne remarquait rien pendant 30 ans, coïncide avec la visite à Erevan d'une délégation américaine dirigée par la chef de l'USAID (Agence des États-Unis pour le développement international), Samantha Power, qui a rencontré le Premier ministre Nikol Pachinian. Dans ce contexte, il y a des raisons de croire que Washington, en affichant une "inquiétude pour les Arméniens", tente de gagner la sympathie de la population arménienne. Cela fait certainement partie du jeu géopolitique des États-Unis, qui cherchent à arracher l'Arménie à la Russie et à changer son orientation de politique étrangère au profit de l'Occident.

Elsa Boilly

