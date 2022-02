Qui mettre en prison ? Des places en plus ou pas ?

Les défenseurs d’un nombre accru de places de prison s’appuient souvent sur des comparaisons telles que "Les États-Unis comptent, au niveau mondial, le plus grand nombre de personnes détenues, avec plus de 2,1 millions de prisonniers, soit un taux d’incarcération de 655 pour 100 000 habitants. Suivent la Chine avec 1,7 millions de personnes emprisonnées et le Brésil. La population carcérale s’y éleverait, selon les chiffres de juin 2019, à près de 760 000 personnes"

Si les USA ont ainsi 6.5 détenus pour 1000 habitants, reposez vous les questions :

Dans votre village de 2000 habitants, quelles sont les 13 personnes à emprisonner car mettant en danger la vie des autres villageois ?

Dans votre ville de de 20 000 ou 50 000 habitants, quelles sont les 130 ou 325 personnes à emprisonner car mettant en danger la vie des autres habitants de votre ville ?

Et si vous habitez l’Ile de France, imaginez-vous réellement plus de 65 000 personnes de votre région à mettre sous les verrous car trop dangereux ? 65 000 personnes que vous croisez dans le métro et le RER ! Un peu plus que la population totale de ville comme Neuilly ou Ivry sur Seine