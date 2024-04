Qui se ressemblent, s’assemblent ?

Ce 6 avril 2024, il y aura juste trente ans que l’attentat terroriste sur l’avion présidentiel rwandais coûtait la vie au Président Juvénal Habyarimana, à son collègue du Burundi, Cyprien Ntaryamira, à leurs suites et à l’équipage français du Falcon 50. Ce fut le déclenchement de ce qui, aujourd’hui, est officiellement « intitulé » le génocide des Tutsis (Abatutsi) du Rwanda qui fit, selon les chiffres officiels de l’ONU, entre 1.000.000 et 1.200.000 morts, en moins de 100 jours, principalement Abatutsi et Bahutus modérés. Cet attentat a été implicitement reconnu par Paul Kagamé[1] lui-même comme l’œuvre de « son » FPR[2] et sous ses ordres, lors d’une célèbre entrevue sur la BBC, « Hard Talk » de Stephen Sackur, le 7 décembre 2006 :

https://rwandaises.com/2009/12/interview-du-president-rwandais-paul-kagame-avec-stephen-sackur-de-la-bbc-le-7-decembre-2006/

(Il semble que la vidéo de cette émission ne soit plus accessible en ligne ?)

Carla del Ponte a déclaré que si l’« attentat devait être attribué au FPR (Kagamé) toute l’histoire de la tragédie rwandaise devrait être réécrite »[3]….

Scandaleusement, les Communautés Internationales (mais surtout la Communauté Européenne, compte tenu de ses liens historiques avec l’Afrique) n’ont pas réagi, n’ont fait aboutir aucune enquête, pas bougé d’un pouce à propos de cet acte terroriste initialiseur d’un génocide. Bien au contraire Bill Clinton, par exemple, lui-même, aurait interdit de prononcer le mot « génocide » à la Maison Blanche de peur de devoir tenir la « communauté internationale (dont les USA) responsable-coupable » de non-assistance à peuple en danger de génocide. Les titres des premières de couverture de la presse US durant les trois mois des tueries reprenaient systématiquement l’affaire O.J. Simpson …. Seule, la France, avec (étrangement) Bernard Kouchner[4], aurait voulu tenter d’arrêter les massacres alors qu’étaient déjà connus « ceux qui » les avaient initialisés et « ceux qui » les entretenaient. Cette même initiative, si elle n’est toujours pas très bien comprise (vus les attitudes ultérieures du « French Doctor » et des gouvernements français successifs), est actuellement vivement reprochée à la France sur les « plateaux mainstream » par les propagandistes du régime « Kagamé », alors même que Kagamé, personnellement, avait obtenu, immédiatement après l’attentat, du Conseil de Sécurité de l’ONU, que la Minuar[5] soit réduite à quelques centaines d’hommes. Il (Kagamé) est allé jusqu’à menacer de « tirer » sur les troupes étrangères (Belges et Françaises) venues évacuer des civils expatriés, si elles ne quittaient pas le Rwanda sous les 48 heures après le 6 avril 1994. Il semblerait que même Erik Prince[6] aurait proposé « pour quelques millions de dollars de plus [7] », d’aller arrêter, avec ses « Blackwaters », les tueries, pour le compte des USA, ce qui aurait été (évidemment) refusé par Clinton (lui encore) car cela n’était, sans doute, pas « le prix à payer ( ?) » (Madeleine Albright [8] [9].)

Depuis la prise militaire du pouvoir à Kigali par le tyran[10] Kagamé, la Fondation Clinton est « cul et chemise » avec ce dernier. Haliburton, Monsanto, Starbucks Coffee Company, GAVI Alliance (Gardasil[11] ? …. au Japon, il n’est plus recommandé, aux Etats-Unis, on indemnise les malades…sic Camille Kouchner[12]), Rio Tinto et Bill Gates et tutti quanti ont « pignon sur piste » dans tout le pays. Kagamé a obtenu, de Koffi Annan, la mise à l’écart de Carla Del Ponte qui avait « accrédité » des éléments de preuves de son implication directe dans l’attentat et sur les massacres de civiles rwandais par le FPR au cours des +/- 100 jours du génocide (Rapport Gersony[13]). Il a obtenu la reconnaissance de Tony Blair (un de ses principaux conseillers personnels) qui l’a qualifié de « Président visionnaire ». Susan Rice[14] a dit, à propos des guerres que Paul Kagamé a importées (et continue à propager)[15] en RDC : « Ils savent très bien ce qu’ils ont à faire, nous n’avons qu’à regarder ailleurs, pendant ce temps-là »[16]. Elle continue à défendre le despote, bec et ongles … pour quelles raisons ? (Toujours les mêmes ? Evidemment : les diamants sont éternels).

Le rappel, lors de la remise de son prix Nobel en 2018, par le Docteur Denis Mukwege de l’existence du Mapping Report de Navanethem Pillay[17] resté sans suite, n’a reçu aucun écho. Même Louis Michel[18], artisan plus ou moins direct de la situation aux Kivu (Nord et Sud[19]), présent lors de la cérémonie[20], a applaudi, hypocritement, l’appel pathétique lancé par Mukwege.

Aucun de nos hommes politiques ne s’est exprimé sur la mort suspecte (assassinat ?) du chanteur rwandais Kizito Mihigo, en 2020 à la prisons « 1930 » de Kigali. Aucun de nos hommes politiques n’a réagi à l’enlèvement, à Dubaï et son transfert vers Kigali, de Paul Rusesabagina[21] (de nationalité d’adoption belgo-américaine), alors que sa destination était Bujumbura (Burundi)[22]. En Belgique, cependant, un incident diplomatique significatif vient d’avoir lieu. Suivant mon correspondant à Bruxelles, la Belgique n’a pas agréé la proposition de désignation de Vincent Karega comme Ambassadeur du Rwanda en Belgique[23]. Le Rwanda ne proposera pas d’autre candidat : rupture diplomatique ? Fort peu probable compte tenu du statut mondial du centre diamantaire d’Antwerpen ….

Paul Kagamé a été désigné pour diriger le processus de réformes institutionnelles de l'UA. Cette mission semble bien avoir été un échec….de la faute des autres, évidemment …. Mais « en même temps », « son » Front patriotique rwandais (FPR) l’a désigné, comme « son » candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra le 15 juillet 2024, pour un quatrième mandat[24] et le refus de la candidature de Victoire Ingabire. Cette réélection de Kagamé lui garantirait, à terme, un « règne » d’une durée de 35 ans[25]. Car, en fait, de 1994 à 2000 alors qu’il était Vice-Président - Ministre de la Défense (poste non-prévu dans les accords d’Arusha), il était Président effectif compte tenu que Pasteur Bizimungu était en fait le Hutu de service. Kagamé l’a d’ailleurs « écarté » en 2004[26]. Personne dans la presse internationale ou via les porte-paroles gouvernementaux ne fait le moindre commentaire sur la longévité exceptionnelle de celui que le politologue belge Filip Reyntjens (professeur à l’université d’Antwerpen) aurait dû qualifier non pas de plus grand criminel de guerre, président en exercice, mais bien de plus grand fauteur de crime contre la Paix, le premier de tous les crimes…... commis par un premier injuste agresseur le 01/10/1990 avec l’invasion du Rwanda depuis l’Ouganda.

Avant d’en arriver à Ursula von der Leyen, l’autre icône de la vignette d’en tête de mon texte, trois derniers points à propos de Paul Kagamé et de son Rwanda.

Le Rwanda[27] s’est rangé du côté des « occidentaux » et leurs vassaux en approuvant les sanctions contre la Russie suite à la guerre en Ukraine, le 2 mars 2022. L’Ouganda, lui, s’est abstenu, significativement ( ?). Faut-il rappeler que le fils du Président Musévéni d’Ouganda (et accessoirement et/ou « en même temps », Ministre de la défense de ce pays et donc dauphin de son père) a proposé de mettre des troupes ougandaises à la disposition de la Russie, le cas échéant …. (si Macron devait envoyer des troupes françaises en Ukraine ?).

Suivant les objectifs recherchés, les sponsorings, les lobbyings, les aléas de la géopolitique et les situations réelles sur le terrain, « Crystal Venture Limited » de Kagamé (émanation des FRD dont l’une des activités est celle d’une société para - militaire privée = SMP) aurait cohabitée et jouerait d’alternance avec ……..Wagner [28] !!!! Cela rappelle la collaboration entre Paul Kagame, sa femme, Jeannette Nyiramongi, (propriétaire-actionnaire de la compagnie aérienne Silverback Cargo Freighter ) et Viktor Bout (Lord of War) et ce, toujours dans les domaines sulfureux de trafics d’armes et/ou de matières premières stratégiques.

Le Rwanda et l’Ukraine, après la rencontre Kagame- Zelenski à Davos 2024 ont établi « un partenariat diplomatique fructueux » avec l’ouverture d’une ambassade d’Ukraine au Rwanda[29] et signant des accords de coopération dans divers domaines tels que le commerce, la numérisation, l’aérospatiale, la construction, l’éducation et ….. la pharmacie.

La Pharmacie !.... Voilà ce qui me ramène à Ursula von der Leyen[30] que des méchantes langues, ne pratiquant d’ailleurs pas la langue allemande, appelle (avec la prononciation française) Von Der La Hyène …… (Ce qui est méchant …… pour les hyènes).

La Présidente des Commissions Européennes n’a déjà pas de très bonnes références dans son passé politique en Allemagne, en tant que Ministre de la Défense, département où elle aurait accumulé un certain nombre de ce qu’on appelle pudiquement des « casseroles »[31]. Dans son poste actuel elle semble avoir assez d’influence pour engager toute l’Europe dans sa course solitaire confinant aux conflits d’intérêts (Pfizer gate), aux corruptions à Dubaï (Quatar gate), aux protections (Eva Kaili), aux « lobbying » douteux (Mc Kinsey ?), aux aberrations (Contrat avec l’Azerbaïdjan pour la fourniture de gaz …. russe), les ré autorisations du Glyphosate (pour 10 ans), et des Protéines Animales Transformées (PAT). Et cela s’est sans parler de ses autres initiatives frisant les abus de pouvoir puisque n’entrant pas dans les attributions immédiates (et/ou les compétences telles quelles) de la Présidence des Commissions : la Santé (OMS) et la Défense (Ukraine et Palestine)[32]. Elle fait approuver le fonds spécial de 50 milliards d'euros des aides européennes faramineuses à l’Ukraine de Zelenski, alors que les pays européens sont déjà quasiment exsangues par leur « contributions » individuelles et que ses initiatives des sanctions contre la Russie se retournent contre eux-mêmes et leur économie. Elle va régulièrement tomber dans les bras de son très tendre et cher ami, Zelenski, joueur de piano à queue qui apprécie qu’Ula fredonne l « Hymne à la Joie » dans les toilettes des Commissions. Elle s’affuble de vêtement aux couleurs de l’Ukraine pour tancer une député brandissant la facture d’électricité d’un boulanger….(Ils n'ont pas de pain ? Qu'ils mangent de la brioche ! »). Elle fait preuve dans ses comportements d’un infantilisme montrant par là qu’elle est conseillée par des immatures ados, des psychopathes pervers narcissiques à la personnalité fragmentée. Ce qui semble bien être le cas de plusieurs des dirigeants concernés dans la situation internationale actuelle : de Biden à Netanyahou, de Zelenski à Macron, de Darmanin à Stoltenberg, de Michel à Meloni, de Rishi Sunak à Attal, de Truss à Tusk. Pas besoin de « Psycho Profiler » pour analyser les attitudes et les massages non verbaux que laissent entrevoir les attitudes gestuelles et corporelles de nos héros. Il en est de même de Paul Kagame….qu’Ula aborde dans son allocution à Kigali par ces mots « Monsieur le Président, Cher Paul … !!!! »

Mais ce qui est particulièrement navrant c’est que l’Europe à travers un mécanisme « Facilité européenne pour la paix » (FEP), permet à l’UE de « soutenir des partenaires dans les domaines de la défense afin de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale ». Dans ce cadre « les militaires rwandais ont bénéficié d’un soutien d’un montant de 20 millions d’euros, destiné notamment au transport de leurs troupes et à l’achat de matériel (tentes, véhicules, générateurs…) [33] ». Il faut souligner que ce partenariat permet au Rwanda de se procurer des drones et de les utilise dans des attaques sur l’aéroport de Goma via « son » M23.

Mais ce qui est plus particulièrement navrant , c’est que la Présidente offre, au nom de l’Europe, à un membre du Common Wealth (post Brexit) des laboratoires de fabrication de vaccins à ARNm, BionTech – Pfyzer (américano-allemand) dont il n’y a guère son mari était un des « bwana » d’une autre succursale …. conflits d’intérêt ? Toujours est-il qu’effectivement le Rwanda est le seul pays anglophone dont la ressortissante et ex-Ministre du Gouvernement Kagamé, Louise Mushikiwabo, est Secrétaire Générale de la Francophonie …Sic ! ….. Et donc « proche » de Macron ?

Mais ce qui est encore plus particulièrement navrant c’est qu’alors que le monde scientifique est en demande d’une procédure de moratoire concernant la thérapie génique par ARNm, Ursula von der Leyen et ses conseillers ne se rendent pas compte que c’est juste avant les indépendances que le colonisateur (du Congo) et le mandataire (du Ruanda-Urundi), la Belgique, a autorisé des laboratoires de fabrication de vaccins antipolio à effectuer un test sur environ un millions de Congolais, de Rwandais et de Burundais de la vallée de la Ruzizi. L’hypothèse d’un lien entre cette vaccination de masse et le Sida n’a pas encore été ni vérifiée ni falsifiée et ne le sera sans doute jamais car les preuves pouvant amener à l’abandon ce cette thèse, ont été « perdues » …sic[34]….

En conclusion

L’étau semble se resserrer autour d’Ursula von der Leyen : sa « candidature à sa propre succession ne serait-elle qu’un rideau de fumée pour masquer son départ vers le Secrétariat général de l’OTAN … et ce avec l’appui unanime de la partie africaine du Commonwealth …. .Le Rwanda, membre de l’OIF, serait-il le prochain partenaire[35] africain de l’Otan ?

CQFD ?