Qui seront les journalistes « poireaux » du débat de second tour

D'après les sondeurs, le débat du second tour de l'élection présidentielle serait le bis repetita de 2017. Mais, heureusement, se déroulera quand même une élection le 10 avril avant la rencontre entre les deux finalistes. Nous pourrons apprécier dès le premier tour la justesse des sondages des dernières heures avant le vote, ou le plantage des études d'opinion. Sans doute n'est-ce qu'une simple coïncidence, mais le 24 avril sera le "Jour du souvenir". Pour ceux qui ont oublié le débat d'il y a 5 ans ? À propos de souvenirs, les conseillers des deux candidats à la présidence avait prévenu Nathalie Saint-Cricq que “Ça va être une boucherie ! ”Mais point de boucherie, seulement un passage étrange, un moment de télé qui va rester, avec une Marine Le Pen fatiguée. Une question se pose maintenant pour les organisateurs, qui seront les journalistes qui animeront le débat du second tour ?

Le choix des journalistes animateurs de l'émission est-il vraiment important ; sans doute pas. Mais les médias et l'auteur de cet article, doivent bien trouver du grain à moudre en attendant l'événement politique majeur de la République française, c'est-à-dire l'élection de son président pour cinq ans, sauf révolution.

En réalité, selon Mme Saint-Cricq :

“on ne peut rien faire dans ce type d’émission”. “L’ordre des questions est fixé, le temps est fixé”, et puis “Dans l’oreillette, on a sans arrêt les directeurs de l’information de TF1 et de France 2 qui sont obsédés par l’idée qu’il faut qu’une fois ce soit Marine Le Pen qui commence à répondre, puis une fois Emmanuel Macron.”

"“Quand je criais juste pour dire ‘S’il vous plaît, on enchaîne’, notre son était baissé”, précise Nathalie Saint-Cricq. “C’est pour cela que l’on avait l’air d’espèce de poireaux.”

Seulement voilà, les proches des candidats regardent chaque détail de l'organisation du débat, ce qui est normal. TF1 et France 2 ayant contacté les équipes des candidats pour approuver ou non l'identité des journalistes vedettes de la soirée. Si le nom de Gilles Bouleau ne pose pas de problème, il y a un souci de casting avec Mme Lapix :

"Marine Le Pen comme Emmanuel Macron ne veulent pas vraiment d’Anne-Sophie Lapix. Elle pourrait être récusée par les deux camps".

Déjà en mai 2017, Anne-Claire Coudray avait été écartée par Marine Le Pen du débat du second tour. La journaliste avait été jugée trop macroniste par la présidente du FN.

Cette fois, Mme Lapix ne serait pas assez servile ou plus précisément le "20 heures d’Anne-Sophie Lapix est jugé trop critique et décliniste" par le pouvoir en place.

Certaines questions de Lapix dérangent également la candidate du RN, par exemple :

Comment on revendique son indépendance quand on doit 8 millions aux amis de Poutine ? "

Réponse de Marine Le Pen : "Votre question est insupportable", "Elle est insupportable parce qu'elle sous-entend des choses qui touchent directement à mon honneur et à ma considération".

Question de Anne-Sophie Lapix : "Pourquoi vous n'arrivez pas à gérer ce parti et à limiter cette dette ?"

Réponse de Marine Le Pen : "Votre question est un peu infamante pour nous, parce que vous remettez en cause notre indépendance" "Madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je crois que votre hostilité vous aveugle"

C'est tellement évident pour tout le monde que poser des questions à un candidat à l'Elysée s'avère beaucoup plus confortable que se retrouver reporter de guerre et risquer sa vie sur un champ de bataille en Ukraine. Mais, quand même, quel métier difficile que celui de journaliste, toujours assis entre deux chaises à faire le choix du politiquement correct ou de la dénonciation. Et parfois savoir se taire ou mentir par omission pour ne pas froisser l'employeur ou donner sa démission par respect pour l'éthique journalistique et soi-même, alors qu'il faut pourtant faire bouillir la marmite. Surtout qu'il est si simpliste de caricaturer une profession où comme dans tous les métiers, se croisent les bons professionnels et les autres.

Tenez, lisez en entier ce chef-d'oeuvre zemmourien qui lors des voeux à la presse faisait la leçon aux journalistes présents. Petit extrait :

"Dans un an jour pour jour, je vous inviterai à l'Elysée et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude et même un brin d'hypocrisie, comme vous le faites toujours avec les présidents de la République", (en promettant de répondre à la presse) "avec une sympathie qui rompra de manière éclatante avec le style de mon prédécesseur, cet illustre emmerdeur".

Si en 2017, Marine Le Pen avait réussi son débat contre Emmanuel Macron, cela aurait-il changé le résultat des élections présidentielles ? Si votre réponse est non, peut-être estimez-vous que ce débat spectacle du deuxième tour ne sert a à rien. Ça se discute !