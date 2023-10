Qui sont les véritables « bêtes » ?

En l'espace de six jours, Israël a largué plus de 6 000 bombes sur Gaza, soit presque la même quantité de bombes que celle utilisée par les Américains en Afghanistan en un an. La mort de 2650 Palestiniens a déjà été confirmée, soit plus du double du nombre de morts causés par le Hamas la semaine dernière. 64 000 bâtiments de Gaza sont gravement endommagés, dont plus de 5 000 ont déjà été entièrement détruits. Et sous les décombres, il y a probablement des centaines de grottes qui restent à découvrir. La population est privée d'eau courante et d'électricité, et les réserves de nourriture s'épuisent. Le système de purification de l'eau ayant été détruit, même si l'eau revenait, elle ne serait pas potable. Comme il n'y a pas d'électricité, les téléphones portables ne fonctionnent pas, il est impossible de communiquer en cas d'urgence. Les systèmes d'égouts sont également bloqués. Les ambulances peinent à atteindre les blessés en raison des routes bloquées par les décombres. De leur côté, les hôpitaux sont saturés, et les blessés qui continuent d'arriver sont désormais soignés à même le sol, avec le peu de médicaments qui restent. Aucun couloir humanitaire n'est possible, personne ne peut envoyer d'aide à la population palestinienne, car Israël bloque toute forme d'aide venant de l'extérieur.

Et le monde reste là à regarder. Là où, la semaine dernière, les commentateurs et politiciens serviteurs d'Israël déchiraient publiquement leurs vêtements, dénonçant "avec une condamnation ferme et irrévocable l'horreur indicible perpétrée par le Hamas", ces mêmes commentateurs et politiciens se contentent aujourd'hui d'inviter timidement Israël "à ne pas aller trop loin dans sa vengeance".

Comme s'il s'agissait de quelque chose de permis. Comme si des représailles aussi brutales et inhumaines, menées en plein jour, contre une population civile totalement sans défense et sans reproche, étaient quelque chose d'absolument acceptable pour tout l'Occident.

Et alors "les bêtes" seraient celles du Hamas.

Massimo Mazzucco

Source : luogocomune.net

Source des données : Al Jazeera Live Tracker