Quitter la CEDH !

Une nouvelle décision de la très politique Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient de tomber. Elle concerne Éloïse Bouton, ex-militante Femen, qui avait mimé le 17 décembre 2014 un avortement avec un morceau de viande, la poitrine dénudée devant l’autel de l’Église de la Madeleine à Paris, et aurait uriné (mais elle conteste cette miction).

Le Curé ayant porté plainte, Éloïse Bouton a été condamné pour exhibition sexuelle en première instance puis en appel, à une peine de un mois de prison avec sursis, 2 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros de frais de justice. Son pourvoi en cassation ayant échoué, elle a sollicité la CEDH. Bingo ! Elle demandait aux juges européens de considérer que le procès en exhibition sexuelle aurait en fait été un procès en blasphème déguisé. Les juges dénoncent une atteinte à la liberté d’expression et ils condamnent la France. La liberté d’expression d’une militante Femen doit être protégée par l’état, plus que la pudeur qui interdit l’exhibition sexuelle via l’article 222-32 du code pénal qui serait par ailleurs trop imprécis. Vos impôts serviront donc à dédommager Éloïse Bouton à hauteur de 9 800 euros, et le très théorique mois de prison avec sursis disparaît.

Ce n’est bien sûr pas la première décision déplorable de la CEDH. Son soutien aux dérives progressistes de notre temps est indéfectible, comme pour la GPA par exemple. Elle a pour l’Islam et la Charia les yeux de Chimène. Plus récemment, elle a obligé la France à rapatrier des épouses et des enfants de djihadistes détenus en Syrie, et à les indemniser grassement.

Quelques réflexions.

Quel bel atout dans sa manche que la liberté d’expression ! Se désoler du verdict vous fera passer pour un liberticide rétrograde, désireux de museler toute expression dissidente et imperméable à la communication politique moderne. Soit.

Qu’il soit rappelé ici qu’un soupçon légitime de partialité pèse sur la CEDH en général. Le travail de l’European Center for Law and Justice a démontré qu’un trop grand nombre de ses juges étaient liés à l’Open Society du très progressiste et subversif George Soros,. Il s’est chuchoté çà et là que George Soros aurait un temps financé les Femen …

Quelle est la légitimité de juges nommés pour écrire la loi ? Dans une société qui s’imaginerait démocratique, le rôle d’un juge se borne à jauger des faits commis dans un contexte à l’aune d’une loi applicable, celle qu’a voté un groupe de législateurs élus dans un parlement. Tout au plus le juge se borne, via la jurisprudence, à passer du cadre normatif général à l’occurrence d’un cas particulier. Mais démocratique est un mot dont il faut user avec parcimonie, et surtout pas en gargarisme !

Il est vraiment indispensable que la France dénonce la Convention européenne des droits de l’homme et envoie au Diable cette officine nocive. C’est urgent.

(Cliché Joseph Paris CC BY-SA 2.0)

