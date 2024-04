Raphaël Glucksmann dans la continuité de Pierre Moscovici et du Medef...

Le 2 avril dernier, Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti « socialiste » et de Place publique , a déclaré sur France 2 [1] que pour « mettre fin à cette injustice fiscale et à ce dumping fiscal », « la seule manière de faire, c’est de réformer nos institutions, c’est de mettre fin au droit de veto, c’est d’assumer une avancée fédérale de l’Union européenne ».

Le 21 janvier 2018, suite à l’intervention de Pierre Moscovici à la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, André Bellon avait écrit le passage suivant :

« Chacun sait que le commissaire européen souhaite une harmonisation économique et fiscale de l’Union. Mais, au lieu de déclarer d’entrée de jeu, comme le font d’ordinaire les européistes les plus farouches, qu’il faut aller vers le fédéralisme, il se borne à regretter que les institutions ne permettent pas cette harmonisation tant que la règle de l’unanimité continue de prévaloir. S’en inquiétant, du moins en apparence, il laisse sous-entendre que le progrès social en dépend.

Il faut reconnaître à ce discours d’apparence plus modeste qu’à l’habitude, une certaine habileté. Car dit-il autre chose que Jacques Delors ? S’il reconnaît que le fédéralisme semble plus difficile qu’on ne le pensait, il continue de proclamer qu’il est la condition nécessaire à une harmonisation. Laquelle ? Celles des traités type CETA ou TAFTA, bien peu démocratiques et pas du tout sociaux ? Celle des règles économiques et, en particulier, fiscales souhaitées par pas mal d’investisseurs ? Celles des garanties sociales ? Rien n’est moins sûr car la souveraineté populaire a toujours été nécessaire au progrès social. » [2]