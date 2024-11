RDC : Top Congo, un média qui vend mal le produit Tshisekédi

Avant de regagner Kinshasa, ce mercerdi 7 aout, le président Felix Tshisékédi a séjourné, quelques jours, à Bruxelles pour des raisons de santé. Voulant sans doute voler la vedette à d'autres médias, la Radio Top Congo a fait réagir, depuis la capitale Belge, le président congolais convalescent. Sans annonce phare, cette réaction malheureusement a jété de l'opprobe sur l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, accusé d'être derrière l'Alliance Fleuve Congo (AFC). de Corneille Naanga. D'aucuns se demandent-ils pourquoi avoir fait réagir un président malade ? Top Congo endossera-t-elle la responsabilité des éventuelles conséquences qui risqueront de découler cette sortie médiatique ? la question suscite de vives réactions à Kinshasa.

Le président congolais, Felix Tshisékedi, qui est à son deuxième et dernier mandat à la tête de la RDC, a le mérite d'être un bon communicateur . Il ne se passe pas deux mois ou trois mois sans qu'il ne fasse une déclaration à la presse locale ou étrangère. La Radio Top Congo est le média, par excellence, utilisé par le chef de l'Etat congolais pour s'exprimer. Le journaliste congolais, Christian Loussakueno, patron de ce média, est presque dans toutes les missions surtout à l'extérieur de Felix Tshisékedi.

La dernière en date a été le séjour du président congolais à Bruxelles en Belgique pour des soins médicaux. Un état de santé qui n'a pas permis au président congolais d'assister à la cérémonie relative au "Genocost" célébrée le 2 août passée à Kisangani en mémoire des victimes des atrocités liéees aux conflits armées. D'ailleurs, le gouvernement a diffusé un communiqué, pour la circonstance, pour informer le peuple congolais sur l'indisponibilité du chef de l'Etat.. Mais, la surprise a été générale d'entendre Felix Tshisékédi revénir, en long et en large, sur son état de santé, au cours d'une interview accordée à Christian Lussakueno depuis Bruxelles.

De nombreux observateurs de la vie politique congolais se sont interrogés sur l'opportunité de cette sortie médiatique d'un président malade ? Pourquoi Christian Lussakuene n'a-t-il pas attendu le rétablissement total du président Tshisékedi pour le faire réagir. Pourtant, à bien scruter de près l'intervention du président congolais, c'est du déjà entendu. Il n'y avait donc pas urgence en la demeure. N'ayant pas toutes ses facultés en ordre, le président congolais est passé à côté de la plaque avec une déclaration qui risquera de jéter en pâture l'unité nationale dont ce pays a tant besoin pour faire face aux forces négatives qui tuent à l'est du pays .

L'interview à un chef d'Etat ne s'improvise pas. C'est l'objet d'un processus. Les chefs d'Etat surtout africains, dans l'ensemble, évitent les improvisations. Nombreux d'entre eux exigent préalablement un questionnaire pour juger ou non de l'intérêt ou de l'opportunité de l'interview. Et , dans la plupart des cas, beaucoup de demandes de journalistes finissent sans suite favorable .Par ailleurs, pour les demandes agréées, des phases d'essai sont parfois accordées aux chefs d'Etat pour donner le meilleur d'eux- mêmes . Le journaliste accrédité et le service de communication du chef de l'Etat ont donc le temps de se concerter pour choisir les concepts et jargons appropriés pour éviter au magistrat suprême les dérapages susceptibles de mettre le pays à feu et à sang.

Tshisekedi , un produit mal vendu par la presse kinoise

A la différende de Joseph Kabila, un produit non consommable pour diverses raisons, mais que Jean Marie Kassamba et Télé 50 ont su bien vendre aux Kinois, Felix Tshisékédi tarde à emboîter le pas . Les communicateurs de l'Union sacrée qui défilent sur differents plateaux de la presse, au lieu d'expliquer aux communs des mortels la vision de Tshisékedi, s'evertuent par contre à parler des 18 ans de Kabila. Pourtant, Tshisékedi, en dépit de certains aléas politiques, économiques et sanitaires, est en train de poser les jalons sur les chantiers laissés en friche par son prédesseur, la RDC étant un vaste chantier, mais malheureusement aucune communication d'envergure ou de taille pour accompagner les actions du chef de l'Etat.

Le programme des 5 chantiers de Joseph Kabila, malgré quelques défaillances et flottements constatés , a connu une visibilité et pas des moindres sur Télé 50. Aussi, les sorties médiatiques de "China Rambo" étaient -elles bien élaborées , filtrées et coordonnées. par son équipe de communication. Aucune déclaration incendiaire, pas des accusations gratuites et surtout pas des sorties improvisées comme on le constate actuellement . Lorsqu'on jete un coup d'oeil sur ses quelques sorties médiatiques phares, l' actuel président congolais est en dessous de la moyenne. Pour s'en convaincre, il suffit de se refferer aux affaires dites de "retrocommissions", de la " moindre escarmouche" et des "Rigolos" parlant ainsi de l'AFC de Corneille Naanga. Malheuruesement, le président de la RDC ne s' est arrêté qu' aux simples déclarations. A l'est du pays, les habitants continuant toujours à subir la loi des armes.

Sans pourtant jeté du discrédit à la presse kinoise, d'ailleurs parmi la plus engagée en Afrique centrale, il est de bon aloi que les confrères de Kinshasa essaiyent de rectifier le tir. Tshisékedi, en réalité, communique mal. Le discours ou la déclaration d'un chef d'Etat doit rassembler et apaiser les esprits. La Radio Top Congo qui a le monopole des interviews exclusives du chef de l'Etat congolais, a bien voir, ne semble pas bien vendre le produit Tshisekedi. La communication du chef de l'Etat congolais pose problème. Le Journaliste, étant avant un tout un moralisateur de la société, devrait choisir la période faste pour recueillier l'avis du chef de l'Etat sur des nouveles questions brûlanttes qui defraient la chronique. Malheureusement, Top Congo fait réagir le président Tshisékédi malade pour prêcher dans le vide le plus absolu sur des questions ayant déja fait l'objet d'une intervention préalable .

Dans sa dernière déclaration, Tshiséskedi a traité les opposants de ne pas être des "Hommes d'Etat" à l'opposé du Docteur Moukouégué et Adolphe Mozito. Pourtant, au temps de Kabila, l'opposant Tshisekedi voyait tout noir. Alors de qui se moque-t-on ? Cette déclaration de Bruxelles , comme on le voit, vent de jéter du pavé dans la marre. Au cours de l'emission "On debriffe" diffusée, ce 7 août sur les antennes de de la Radio du Groupe Avenir (RTGA), un des invités ; Aristote Ngarimé du PPRD a qualifié cette déclaration de "provocation". Aussi, un auditeur a-t-il promis traduire, Christian Lissakueneo en justice, au cours de l'émisison à téléphone ouvert " Rendez- Vous des Auditeurs" diffusée sur les antennes de la Radio Liberte de Kinshasa, ce 8 août

L'écrivain francais La Fontaine disait que " La grandeur, c'est essayer d'être grand". Etant l'un des médias les plus suivis en RDC, la Radio Top Congo doit pleinement jouer sa partition pour être un véritable outil d'information au milieu du village, placant l'intérêt général au dessus des intérêts particuliers. Faire réagir un président malade ou en convalescence, c'est mal le vendre à l'opinion. La dernière sortie médiatique de Tshisekedi dont Christian Loussakueneo apparaît comme le porte étendard a, en tout cas, frisé. le ridicule. Au lieu d'apporter de l'oxygiène sur les coeurs des congolais meurtris par les tuéries de l'est , elle a plutôt jéter de l'huile sur le feu. A Radio Top Congo, désormais, de bien choisir le temps idéal et la meilleure opportunité pour que Tshisekedi redevienne un produit consommable par tous les congolais.