Réaliser un coup d’état démocratique !

Abstentionnistes : réalisez un coup d’état démocratique !

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire… »

Albert Einstein

Un « coup d’état démocratique » est très faisable en France !

Servons-nous comme le font tous ces « politichiens » cyniques, des possibilités que nous offre ce système électoral totalement confondant et biaisé. Mais il faut agir dès le premier tour !

Il suffit, et tour essentiel à la démocratie, car après l’affaire est plié ; il suffit qu’au premier tour des élections présidentielles, qu’au lieu de s’abstenir, les « abstentionnistes », ainsi que tous ceux qui veulent voter « blanc » ou « nul » ; que tout ce petit monde vote pour un seul et même candidat, et pour se faire, je propose de voter pour celui qui semble le moins dangereux, "Président de Résistons" : tout un symbole ! Il est certainement le moins tordu de tous ces camelots et bonimenteurs de foires qui nous promettent la lune pour mieux nous la mettre dedans : pan dans la lune ! C’est une personne d’une grande honnêteté et probité qui a tout de même fait la grève de la faim pour défendre un point de vue et qui maintient sa candidature !

Abstentionnistes levez-vous, réveillez-vous : votez massivement pour le pluis honnête des candidabts du premeir tour !

En ce qui concerne le Président actuel, traitre à la république, à la "Res-publica", cette "chose publique" dont il se moque éperdument ! "Il" nous refait le coup de l' "Investissement " qu'il faut privilégier à tout prix et à n'importe quel prix. Il entend nous refaire, le coup du théorème de Schmidt, qui, au siècle dernier, en 1974, et sans aucun doute, mais personne n'en a conscience, relève de la plus grande escroquerie économique et sociétale de tous les temps !

Ce théorème professait que :"Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain... et les emplois d'après-demain " ! Les efforts ont été produits, et largement, forcément les profits réalisés et de façon colossale ; quant aux "emplois" : nous les attendons encore !

A la même époque, Prix Nobel de Sciences Économiques 1976 années de forte chaleurs, ceci expliquant peut-être cela en ce qui concerne le jury des "Nobels" qui n'est pas composé des perdreaux de l'année ; donc à la même époque, Milton Friedman, le "Nobel" en question, entre autre promoteur du taux de chômage naturel , forcément élevé, nous sortait le concept de "Corporate Governance" .

« Les actionnaires rien que les actionnaires. The social responsibility of Business is to increase its profits. La responsabilité sociale des entreprises est d’augmenter ses bénéfices » : Milton Friedman

Selon la doctrine de Friedman, la principale, voire l’unique responsabilité d’une entreprise cotée est envers ses actionnaires et elle consiste à maximiser la valeur actionnariale. Les personnes qui travaillent et sont les seuls qui font la « valeur ajoutée », ce sont des valeurs d’ajustement pour faire plus de profits !

Juste avant cette période, nous étions dans une "approche sociétale" de l'entreprise, on parlait d'intelligence collective ! C'est ainsi que nous sommes passés, durant les trente glorieuses, à la fin des années 70, des "Relations Humaines" en entreprise, aux "Ressources Humaines" dans ce que l'on peut désormais appeler les trente et même les quarante piteuses ! ! En fait, depuis une bonne quarantaine d'année, le chômage de masse est devenus le seul mode d'ajustement d'une économie essentiellement rationalo financiaro affairiste !

Ce traitre en place roule pour le Forum Économique Mondial de Davos « Billou and Co », et pour un gouvernement mondial à la Jacques Attali ! Selon Davos en 2030 (ils ont pris du retard mais ils y travaillent) : « Nous louerons tout, ne serons plus propriétaires de rien… mais nous serons heureux » !

La réalité rejoint la fiction, nous serons tous dans la « MATRICE » de la grande réinitialisation avec un crédit social à la chinoise, tous affublés d’un « QR Code » comme les marchandises ont un « Code barre » ; et le seul propriétaire sera la « FIRME » !

Serons-nous encore refaits ?

Un coup d’état démocratique est possible !

Abstentionnistes levez-vous, réveillez-vous : votez massivement Jean Lassalle !