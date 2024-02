Réarmement antisocial, régénérescence réactionnaire, dégénérescence démocratique

Le système est une société considérée comme un ensemble structuré et rigide, ou bien une tendance à penser et à agir selon un ensemble de valeurs rigides et dogmatiques. On considère, à juste titre, que c'est la doxa libérale qui impose son système depuis des décennies dans la classe politique et dans les médias. Macron a réveillé la droite dans ses projets les plus rétrogrades. Il est le produit et le serviteur du système. Son antisystème n’est qu’un cache-sexe politique utilisé dans une stratégie de communication hypocrite et cynique.

Un certain Warren Buffett, homme d’affaires et investisseur américain, a fait cette déclaration provocatrice : « Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène la lutte. Et nous sommes en train de gagner ». Ce milliardaire a soutenu Hilary Clinton bien qu’étant une sorte de Donald Trump. C’est cette droite ultralibérale qui se dit aujourd’hui « antisystème » pour ne pas dire qu’elle est égoïste, autoritaire et antisociale. C’est la même qui parlait de Blitzkrieg (Guerre-éclair) avant d’arriver au pouvoir en se servant de la gauche caviar comme marchepied.

Certains voient le système comme un "mot-valise". Ils y mettent un peu n'importe quoi... "bien-pensance", "pensée unique" ou encore le "politiquement correct". Le système serait un groupe d'hommes et de femmes pas nécessairement journalistes, pas nécessairement élus, pas nécessairement de droite ou de gauche. C’est large ! Le système aurait des alliés dans tous les camps, tous les partis et aussi dans la société civile.

Système ! Système ! Est-ce que j'ai une gueule de Système ? L’antisystème est utilisé comme un cache-sexe du système. « Ce n’est pas moi qui le suis, c’est toi qui l’es ! » D’aucuns parlent du "système", en désignant l'ennemi intérieur du vrai "système" dont ils sont les produits archaïques. Ils ciblent la Gauche, des intellectuels qualifiés de "germanopratins" et des syndicats. Derrière cette animosité, leurs boucs émissaires favoris sont les fonctionnaires, les salariés, les chômeurs, les assurés sociaux, les immigrés. Ils seraient tous, avec les syndicats en tête, des empêcheurs de moderniser la société. Entendez par moderniser : sacrifier à l’ultralibéralisme le système qui serait le fruit des luttes sociales, mais aussi accepter des atteintes aux libertés individuelles conquises.

Soyons sérieux ! Le système est une société considérée comme un ensemble structuré et rigide, ou bien une tendance à penser et à agir selon un ensemble de valeurs rigides et dogmatiques. On considère, à juste titre, que c'est la doxa libérale qui impose son système depuis des décennies dans la classe politique et dans les médias. Macron, antisystème autoproclamé, a réveillé la droite ferme dans ses convictions ultralibérales. Il est le produit et un instrument du système qui s’est paré d’un antisystème réinventé pour imposer sa politique antisociale. Il a installé progressivement les idées réactionnaires et opéré une régression idéologique.

Réarmer ? Régénérer ? Pour que « la France reste la France » ? Derrière les mots de Maron, se poursuit une politique de classe, hostile à plus de 90 % de la population. Le Janus élyséen, moitié Vulcain, moitié Jupiter, entretient un rapport trouble au langage. Il raconte n’importe quoi. En 2017, sa « révolution » était celle d’une politique conservatrice, voire ouvertement réactionnaire donc le contraire de la révolution. Il a aboli l’ISF tout en baissant les APL. Il vient d’enfoncer le clou en parlant de « soldats de l’an II » en faisant une politique de droite et en étant prêt à faire alliance avec l’extrême droite adoubée par l’arc républicain dont il a exclu la Nupes. Il ne fait barrage au Rassemblement National qu’à l’occasion du deuxième tour de la Présidentielle pour une raison strictement électorale. Il cherche l’alliance avec le RN à l’Assemblée nationale et reprend ses idées notamment en matière d’immigration. Avec sa bénédiction les Lepénistes ont obtenu, grâce à ses partisans, des vice-présidences à l’Assemblée nationale. Il soutient Gérard Depardieu contre ses victimes en contradiction avec ses déclarations soi-disant féministes. Il prétend être « le camp de la raison » quand il fait réprimer des scientifiques à Saïx (Tarn). Il poursuit une politique fiscale pour les très riches qui ne produit aucun « ruissellement » et il organise plutôt l’enrichissement sans limites des plus riches. Il est en train de mentir aux agriculteurs tout en se préparant à signer un accord de libre-échange supplémentaire. Pendant que les crises sociales couvent en France avec des manifestations, Macron promène son égo aux Indes et en Suède. C’est souvent à l’Etranger qu’il fait des déclarations provocatrices sur les Français, ces « Gaulois réfractaires » aux contre-réformes baptisées « réformes » par Macron, adepte des glissements de langage, du retournement des mots. La réalité est que Macron est un conservateur hostile à tout progrès social. On comprend pourquoi son mouvement a été baptisé « Renaissance ». Sa révolution est devenu une renaissance de l’Ancien régime.

Soucieux d’asseoir sa légitimité et de promouvoir ses principes, Pétain avait eu recours à une propagande tous azimuts qui vante notamment les mérites de la « Révolution nationale », présentée comme l’idéologie officielle du régime dès 1940. Macron a utilisé la révolution dans son livre-programme de 2017. Lorsqu’il est traité de pétainiste, Macron dit ne défendre que le grand soldat de la 1ère guerre mondiale. Plus généralement, tous les reproches qui lui sont faits seraient caricaturaux. Il a découvert le mot « caricature » pour contrer les critiques qui lui sont adressées. Pourtant Il est son propre caricaturiste. Il vient de faire son coming-out politique qui le place plus près de Pétain que du général de Gaulle.

Macron installe les Français dans la précarité. Son réarmement est antisocial et réactionnaire. Il régénère les idées les plus rétrogrades. Il fait dégénérer la démocratie. Il prétend que c’est le travail qui libère, alors qu’il organise la perte de la maîtrise de nos conditions d’existence. Sa politique soi-disant antisystème est une entreprise de casse des acquis sociaux et du secteur public. Il a sapé le fonctionnement démocratique de nos institutions. A quel secteur de ce qu’il appelle hypocritement un système va-t-il s’attaquer demain ? Quel « argent de dingue », pour reprendre son expression sur les aides sociales, va-t-il supprimer pour subventionner et défiscaliser davantage les plus riches ? Il a commencé à s’attaquer aux remboursements de médicaments. Les mutuelles sont de plus en plus chères et remboursement toujours plus bas. Il ne fait pas de doute que la Sécurité Sociale est dans son collimateur. On peut également avoir des craintes en ce qui concerne l’avenir des hôpitaux publics et celui des établissements publics d’enseignement.

Pendant que Macron est en Suède en provenance des Indes, son jeune premier a lu son discours de politique générale. Sans entrer dans les détails, il a eu deux verbes dans sa communication très réactionnaire : « désmicardiser » et « débureaucratiser ». Il a aussi beaucoup appuyé sur la nécessité de "déverrouiller" et "libéraliser" l'économie et sur le retour de l'autorité. On peut s’attendre au pire ! Le cap général est le même : moins de normes en faveur des entreprises et moins de droits pour les travailleurs. Ils appellent cela « réformer ». Encore un abus de langage car réformer sous-entend apporter une amélioration aux institutions et supprimer des abus pour le bien de tous ! Attal a proposé d’attaquer l’assurance-chômage, en supprimant l’ASS pour les chômeurs de longue durée. Ils seront mis au RSA, et les allocataires du RSA seront obligés de travailler au moins 15h par semaine pour leur allocation mensuelle de 607,75€. De nombreux travailleurs devraient ainsi travailler à un salaire inférieur au salaire minimum, effectuant un travail qui ne compterait plus pour leurs retraites. C’est le début de la promesse d’Attal de « débureaucratiser » et « désmicardiser la France. Le SMIC est indexé sur l’inflation portant le SMIC à 1 398,70€ (1 766,92 € HT) mensuel pour un emploi à temps plein. Les salaires mensuels moyens les plus bas sont évalués entre 1.880€ et 1.940€. De plus en plus de travailleurs sont payées à peine au-dessus du SMIC. Avec l’inflation, le SMIC risque donc de rattraper les bas salaires et d’obliger les employeurs à les augmenter. On connaît les blocages des Macronistes sur ce point.

Gabriel Attal a déclamé : « Le propre de toute société humaine, c’est de regarder en face l’avenir qui se dessine devant elle. Interroger son modèle, puiser en soi les ressources suffisantes pour avancer, corriger ce qui doit l’être, construire les bonnes solutions. Une société ne se perd jamais quand elle cherche à avancer. Une société ne se perd jamais quand elle doute. Elle se perd quand le doute l’emporte sur tout le reste. Quand le doute glace, quand il fige, quand il conduit à douter non-pas de l’avenir qui se dessine, mais à douter de soi-même, de ses forces et de ses capacités. » Les adeptes d’une secte ne doivent pas douter. Seule la foi en leur gourou l’emporte sur tout le reste et interdit le doute préconisé par Pascal en écho à Pyrrhon d’Elis. En ce qui concerne la société française dans son ensemble, une grande partie ne doute pas d’elle-même mais des capacités du Premier ministre. Ce n’est pas en déclamant sa tirade sur le doute que ce dernier nous fera croire que le ciel est vert et que Macron est notre sauveur. Par contre, le doute n’est plus permis sur sa politique réactionnaire jusqu’en 2027. On nous a vanté le talent de tribun de l’ex-porte-parole. Lors de son discours de politique générale, l’exercice s’est transformé en un annuaire des mesures gouvernementales noyées dans un lyrisme clichetonneux. ChatGPT n’aurait pas fait plus affligeant. Il a parlé d’une société qui doit avancer et a proposé un retour vers le passé dans ce que le système recèle de plus rétrograde. On sait cependant que, si la voix était celle du Premier Ministre, la plume était tenue par l’Elysée.

Loin de la France, Macron a fait un peu de politique intérieure en voulant s’adresser aux agriculteurs. Comme d’habitude ses déclarations sont hors sol et toujours dans un « en même temps » qui dit tout et son contraire. Il a expliqué s’opposer à l’accord commercial en négociations entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. Il ajoute ensuite : "On doit importer des produits venant de pays qui font le même type d’effort. Sinon, vous créez une distorsion et une concurrence déloyale". Il dit donc s'opposer au libre-échange avant d'ajouter que le libre-échange est nécessaire. Ainsi chacun entend ce qui l’arrange, mais on comprend que le prochain traité de libre-échange décrié par les agriculteurs sera « sans doute » signé. Le roitelet élyséen et son épouse ont revêtu leurs plus beaux atours pour participer à de agapes avec le Roi et la Reine de Suède. On sait que le couple élyséen adore ces moments royaux où tous les deux ont le sentiment de s’ennoblir. Les agriculteurs apprécieront sans doute qu’ils se foutent royalement d’eux !

Les agriculteurs ne sont pas seuls à manifester. Les enseignants sont descendus dans la rue. Leur nouvelle ministre multicarte fait l’unanimité contre elle. Elle représente toutefois le macronisme dans toute sa médiocrité et sa morgue. Elle a participé à une vidéo-conférence avec des fonctionnaires de l’Education nationale qui n’ont pu que constater son incompétence et son absence de connaissance des dossiers. Nous ne revenons par sur ses multiples mensonges et sa façon de revenir dessus par la formule « la vérité m’a donné tort ». Elle représente l’archétype du système dans ce qu’il présente de plus réactionnaire. Son père était un dirigeant de Publicis. Son mari a été pdg de la Société générale et vient de prendre la direction de Sanofi. Il fut conseiller de Sarkozy lors de son passage au ministère du budget. Elle est la nièce des deux frères Duhamel (Alain et Patrice) et de Nathalie Saint-Cricq, trio de chiens de garde indéboulonnables, donc la cousine germaine de l’ineffable Benjamin Duhamel, étoile montante du journalisme politique de la chaîne macroniste BFMTV. Elle est aussi camarade de promotion de Macron à l’ENA. Le système resserre les rangs autour de Macron.