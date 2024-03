Rédaction en CM2 : la télé en famille

Le décret était paru, une étude sur les chaînes d'information en continu était désormais obligatoire dès la CM2. Nous avons pu nous procurer une des premières copies, celle de Marceau, 10 ans.

Chère Maîtresse,

J’ai pratiquement fini ma rédaction sur la télévision comme vous l’avez demandé en classe. Cependant, j’ai eu pas mal de difficultés dont je vous parle ci-dessous.

La toute première fois que j’ai essayé de noter ce qui se passe quand moi, ma petite souer sœur, maman et mon père regardons la télévision, ça c’était très mal passé. Cette fois, j’ai essayé autre chose.

Papa avait attaqué le céleri rémoulade, légèrement écroulé sur sa chaise, les yeux dans le vague et jetant un coup d’œil de temps en temps sur son Parisien-Libéré coincé contre son verre et son assiette en face de lui. Il mâchonnait lentement. Quelques fragments de céleri étaient tombés sur son pantalon sans qu'il n'y prenne garde. Maman ronchonna : "c'est moi qui fait la lessive, tu pourrais faire attention." Papa ne répondit pas. C’est à ce moment que j’ai allumé la télé avec la télécommande. Un peu étonné il se tourna vers moi en disant "C'est quoi ces conneries ?".

" Je dois faire une étude sur les chaînes d'info, c'est ma maîtresse, elle nous a dit que c'était obligatoire, pour devenir un homme voire une femme." Une appréhension palpable régna autour de la table, ma mère se signa en levant les yeux au ciel, ma sœur suça son pouce, personne ne disait plus rien, plus personne ne respirait.

Le journaliste commença son journal, effaré par les nouvelles du monde, ne souhaitant pas communiquer la terreur qu’il ressentait aux téléspectateurs, cachant soigneusement ses opinions personnelles derrière celles des actionnaires de la chaîne, regrettant amèrement toutes les décisions que lui et ses amis avaient pourtant prises en commun.

Sachant ce qui risquait de se passer, Maman avait avant le repas subrepticement glissé deux ou trois comprimés de Fentanyl dans l’apéro de Papa, sans cela il risquait de ne pas se prêter très longtemps à l'expérience. La dernière fois, en apercevant un magazine télévisé, il avait jeté un cendrier de cristal de Daum de près de deux kilos sur le téléviseur, ce qui pulvérisa et le téléviseur, et le cendrier. Cette fois mon père était plus calme, ou plutôt moins énervé.

" Je me demande comment ils peuvent inventer autant de conneries tous les jours de la semaine, ils ont un staff c'est pas possible ... C'est pas humain de raconter des trucs pareils, faut de l'imagination, faut se mettre à plusieurs, faut faire des études... "

Des inondations en Biélorussie... Ils avaient déjà des emmerdes avec Ivan le Terrible, le climat s'en mêle, y vont fort... C’est Popol qui présente ? Il a pas l’air dans son assiette. Des inondations au Grand Canyon maintenant... ? Faut toujours que ces emmanchés de ricains fassent mieux que tout le monde ... Mais Popol dit qu'aux States c'est un désastre dû aux populistes, faut faire une collecte, les rouges eux n'ont qu'à se démerder avec leur flotte.

Agression à l’assemblée Nationale. Des cris déchirants ont retenti dans les couloirs : « Encore… Encore ! » Une enquête est en cours. Mon père resta bouche bée et ne dit rien sur Roselyne.

Immigration. Le nombre d’étrangers augmente dans le monde, en France les perturbateurs endocriniens ne nous aident pas pour procréer. Déchirant d'après Popol. Il faut faire d'urgence une loi. Il croit que ça va faciliter la baise ? Moi je me donne un max mais sans subventions je ne vais pas aller loin. Popol avec ce regard carnassier d'un thon qui aurait trouvé un ouvre-boîte semble approuver mon père.

Immigration 2. Aide Médicale d’Etat. Un pas-de-chez-nous serait tombé malade chez nous rien que pour nous emmerder et nous faire dépenser du pognon en cotisations sociales. Y manque pas d'air Popol de critiquer, lui qui se fait rembourser ses liftings par la sécurité sociale grâce à un médecin serbe qui lui a déclaré la nécessité d'un pneumothorax. D'après Popol, le Serbe c’est pas comme les autres, c’est du fiable, c'est du chrétien… orthodoxe sur les bords bien sûr, mais chrétien.

Elections, la droite progresse. Ah bon, parce qu’on a eu la gauche un jour ? Y'a des extrémistes qui ne sont plus extrémistes alors que d'autres le sont devenus. D'après Popol c’est facile de s’y retrouver. Dans National-Socialiste, il y a bien Socialiste, donc gauche, ça ne s'invente pas... donc la gauche c’est les camps, ou le goulag au choix, les crimes ciblés, le génocide. Il est catégorique Popol, les Rouges c'est autre chose que les plaies d'Egypte, c'est hors concours, même l'apocalypse ça frise le dérisoire. Et il est fair play Popol c'est pas le genre à exagérer, c'est M. Loyal, ça objectivise tout le temps, ça ne se perd pas en sous-entendus, c'est franc, c'est massif. On ne peut pas être pauvre et honnête, le monde est fait ainsi, c'est une loi de la Nature.

Métiers en tension. Tiens un OQTF n'a rien quitté du tout, il aurait dû c'est certain à moins de faire la cueillette des fruits en saison ou vider les poubelles toute l’année. Sinon ce sont des ramiers.

Identité et République. Popol, il sait ce qu'il veut. Il est pour l'identité nationale, la République... mais pas pour Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just... Napoléon, un chouille, mais pas tout. Pour Pétain, il hésite c’est pas trop à la mode. Popol est pour la République mais pas pour les républicains.

Manifestations LGBT+ dans toute la France. J’ai tout de suite regardé Papa, là on prenait un risque. Il a d’abord blêmi, puis rosi, puis rougi jusqu’à devenir bleu avec des reflets vert olive. Il mastiquait encore machinalement ses brocolis. Ses yeux se révulsèrent, un râle s’échappa de sa poitrine, il dodelina sur sa chaise et soudainement s’écroula. Il nous avait fait un truc du même genre quand il avait vu le nouveau facteur avec ses cheveux décolérés et ses piercings. On s’est pas affolé, on a attendu, on a pas appelé le SAMU. Une heure après il était sur pieds mais il voulait encore détruire le téléviseur.

Les choses vont mieux, mais, chère Maîtresse, essayez de proposer des sujets moins difficile, d’ailleurs on a plus de Fentanyl.