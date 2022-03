Réflexions et interrogations au sujet de cette guerre ukrainienne

Réflexions suite à l’écoute de Conesa chez Thinkerview.

« 45' Non Hitler ne va pas revenir !!"

Non ! ses troupes sont dans le Donbass depuis 2014 !! le bras armé du clown au pouvoir aujourd'hui en Ukraine. !!

Question : pourquoi tous les gens qui gravitent autour du pouvoir s'en tiennent-ils à l'étiquette et respectent-ils l'irrespectable ? Zelinsky est un oligarque corrompu qui a planqué sa fortune hors d'Ukraine, il n'a aucune qualité ni passé politique, quelle légitimité lui donner, sauf évidemment celle de ceux qui agissent comme lui ?

Pourquoi les observateurs professionnels donnent-ils l’impression d’avoir tous la même grille de lecture et n’avoir pas l’acuité réelle de voir ? Monsieur Conesa dit : Poutine a menti, il a dit qu’il allait négocier mais il préparait ses troupes !

Mais Monsieur Conesa n’a-t-il pas vu que poutine a essayé de négocier pendant huit ans, avec une base solide indépassable d’exigences pour son pays ? Pourquoi monsieur Conesa ne dit-il pas que Poutine prépare ses troupes s’il le veut tant qu’il est chez lui, l'hypothèse de la trahison ou le laisser faire de l'occident ne lui laissant pas tant de marge ? Qu'il a attendu le temps d’avoir les armes dissuasives assez sophistiquées pour que l’occident ne se sente pas tout permis, comme il l'a fait de par le monde en tout endroit depuis longtemps, et qu'il est question aujour'hui d’apporter, comme il en était question, des ogives nucléaires dans les pays de l’OTAN tout proches !

Ils auraient fait quoi, eux ? Les gentils de l'ouest ? Ils auraient laissé faire ? Comme en 62 à Cuba ? Attendre que ça tombe ? C’est insensé.

Quand on observe on voit, quand on voit on comprend, et on comprend surtout que l’autre existe aussi dans ce monde et, surtout s’il en occupe à peu près la moitié, en superficie, on joue pas les fiers à bras. Cette manière de faire ne choque pas les occidentaux, qui s’étonnent que l’autre se rebiffe, que l’autre contre-attaque… il est oublieux l’occidental, il ne se souvient plus de 2014, mais pas plus des politiques et guerres menées au Moyen-Orient. Il faut dire que la propagande a fait rage depuis 2001, au moins, mais chez nous, la propagande, c’est de l’information.

Jusqu’à la veille des attaques Poutine demandait que soient respectés les accords de Minsk… et notre adjudant en chef de l’OTAN n’a évidemment rien répondu, tout incapable qu’il est malgré le milliard dépensé chez McKinsey pour être conseillé par de vrais de chez vrais pro. Cela ne l’a pas empêché de rentrer en France vainqueur, s’il avait pu, sur le dos d’un magnifique destrier blanc.

C’est à pleurer, un faux napoléon en carton pâte, qui l’eut cru plus nuisible que le vrai ?

Nos blancs occidentaux sont si décadents qu’ils ne perçoivent pas la capacité d’anticipation, l’intelligence stratégique, la volonté de négocier qui ne cache pas la faiblesse de céder, mais la détermination à résoudre, bref les qualités d’un chef d’État. On en pense ce qu’on en veut, mais quand on n’est pas anarchiste et qu’on accepte les États, les Nations et tout le toutim, il faut des chefs d’État qui tiennent la route.

Quant aux populations, le cinéma américain a fait beaucoup de mal ! Cinéma happy end sur american way of life, musiques sirupeuses ou faussement rebelles, cucuteries animalières avec comme image du paradis la biche qui dort entre les pattes du loup, ça aide pas à l’intelligence qui comporte dans ses nombreux composants, la capacité de faire face au réel.

Le pouvoir s’appuie sur ces populations ignares, les autres on les éborgne ou les enferme, on les censure ou les moque, aussi moins on en sait plus on est sécurisé par le pouvoir.

On est mal pour faire changer les choses, pourtant il est grand temps.

Je ne vais pas palabrer plus longtemps, mais en vous enjoignant de lire ou écouter ce qui suit ; ainsi, certains de ce site qui ne se reconnaîtront pas parce qu’ils ne lisent pas mes lignes, et pas beaucoup d’autres apparemment, ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas !

Qui va dénazifier l’Ukraine ? | Le Saker Francophone

(1169) Bulletin N°73. Macron fauteur de guerre, chaudrons dans le Donbass. 17.03.2022. - YouTube

(1167) Guerre en Ukraine - Poutine : "Vous exagérez en disant qu'une guerre approche" (Archives 2014) - YouTube

(1167) [Ukraine] - Comment en est-on arrivé là ? Résumé des raisons du conflit. - YouTube

Face à la guerre : les scandaleuses exigences d'Emmanuel Macron - Juste Milieu

et bien sûr :

et tant d’autres, à portée de clic !

nota : j'ai volé, donc n'ai pas l'autorisation d'utiliser cette image, chez Charles Sannat dans sa lettre de Insolentiae.