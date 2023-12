Réforme de l’enseignement : le génie français a encore frappé.

Franchement cela ne peut étonner personne.

Quant on voit qu’une « rosemar » a pu faire une carrière entière dans l’enseignement, alors qu’elle n’a pas plus de tête qu’un perroquet répétant les mantras de la télé...

Bien sûr il faut payer correctement les enseignants. Mais il faut D’ABORD mieux les sélectionner ! On ne peut obtenir de résultats que si l’on est exigeant, et on ne peut être exigeant que si on n’emploie plus des imbéciles pour cette profession — Et si on paye les gens pour se servir de leurs neurones.



Nos ministres devraient s’intéresser à ce qui se fait AILLEURS. Et ailleurs ce n’est pas le monde anglophone, trop spécialisé dans le Lgbêtisme et le wokisme, mais d’autres pays qui produisent des jeunes compétents : La Chine, l’Inde, la Russie etc...

Malheureusement nos ministres ne parlent pas le Russe ni le Mandarin. Ils seraient bien incapables de compredre pourquoi notre « enseignement » ne vaut rien, à part distinguer les dentales et les sifflantes chères à « rosemar » mais bien inutiles dans la vie du XXIeme siècle.

Et puis, Il est difficile psychiquement d’appartenir à une culture dépassée. La civilisation occidentale apparaît déjà aussi morte que le monde romain, aussi incapable de s’adapter au monde moderne.

Alors la situation semble en effet sans issue...