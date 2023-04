Réforme des retraites : feu vert (sans surprise) du Conseil Constitutionnel.

Le macronolatre ayant pondu ce nouvel étron aurait tort de se réjouir si tôt. Il reste 4 ans, 4 looongues années à son champion et je ne pense sincèrement pas qu’il arrive à finir son mandat aussi tranquillement qu’il l’a commencé. Les flics commencent à fatiguer, et vu que sa Majesté Poudrée a décidé d’appauvrir l’ensemble des français toujours plus, une explosion sociale de grande ampleur, impossible à canaliser par les syndicats (sur lesquels vous avez délégué copieusement, ce que vous regretterez amèrement) surviendra lorsque suffisamment de français auront perdu le peu qu’il leur reste.

Ce temps est proche, j’en suis convaincu.

Et tous les macronistes devront rendre des comptes