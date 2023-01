Réforme des retraites : Point de situation

@lecoindubonsens

En théorie on restait dans un système par répartition. En pratique on transformait totalement le système dans son principe, ce qui nous conduisait tout droit à remplacer la répartition par la capitalisation.

Un euro cotisé qui donne le même droit pour tous, c’est de l’arnaque dans notre système actuel. Parce que ça veut dire que le montant de la retraite dépend entièrement de la carrière réalisée, qui dépend quant à elle du marché du travail, du marché tout court et des aléas de la vie. Il est plus équitable de calculer la retraite sur une période de référence, pour l’instant les 25 meilleures années. Ça veut dire aussi qu’on quitte le mode de calcul propre à la répartition, pour un mode de calcul qui est celui de la capitalisation, obtenir en fonction des montants cotisés. Donc il n’y a plus grand-chose à faire pour basculer carrément dans le système de retraite par capitalisation. Réduire la valeur du point par exemple, et confier les clés du coffre aux fonds de pension.

Notre système actuel, c’est celui du salaire continué, et non celui du salaire différé. On ne met pas d’argent de côté pour qu’on nous le rende plus tard. On cotise pour verser maintenant aux retraités une pension qui reflète leur meilleur salaire, et non leur carrière complète. En revanche, si clairement on choisit un système par capitalisation auprès de fonds de pension, alors effectivement ce sera juste de donner la même pension pour un même montant cotisé.