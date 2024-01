Refus d’obtempérer : les réelles victimes sont les policiers

Une vidéo montre l’agent de police propulsé par-dessus une glissière en béton. Gérald Darmanin a salué les « courageux policiers de Tourcoing » qui ont procédé à son arrestation. Cette homme était recherché en Belgique. Il a été interpellé après avoir fauché ce valeureux policier. Une partie de la France s'est émue de l'affaire Nahël sans jamais comprendre à quel point le métier de policier en France était difficile avec une présomption de culpabilité qui pèse chaque jour sur les épaules de ces héros du quotidien.

Dans les situations les plus extrêmes comme nous l'avons vu récemment avec un terroriste qui a tué un touriste allemand et menacé de se faire sauter à Paris, ils ne sortent pas leur arme mettant leur vie en danger pour éviter de se faire lyncher par un tribunal populaire et de voir leur carrière arrête brusquement.

Voici une vidéo qui illustre parfaitement la situation d'un policier de plus qui finira à l'hôpital. Celui-ci n'est pas mort mais d'autres sont morts. Ce n'est donc pas la police qui tue, mais bien la police qui est tuée. Ce slogan Mélenchoniste demontre parfaitement l'inversion des valeurs en France. Nous savons également que la justice n'a rien de juste puisqu'elle ne condamne pas suffisamment ces délinquants.

Une justice délabrée :

Désormais nous constatons en effet que les policiers ne sont pas protégés, que les enseignants ne sont pas protégés, et même que les soignants ne sont pas protégés puisqu'il y a eu de nombreux incidents les concernant récemment avec des patients les agressant. Le niveau des agressions augmente tandis que la main de l'état tremble.

Rappelons aussi qu'un certain Kylian mbappe parlait il n'y a pas longtemps d'"un petit ange parti trop tôt" concernant le jeune Nahël pour qui personne n'a questionné les failles éducatives. Ne comptons donc pas sur Kylian et tous ceux qui partagent cette idéologie pour écrire un tweet soutenant ce policier hospitalisé.

Je n'oublierai donc jamais ces mots de Kylian que personne n'a remis en question et qui sont pour moi le symbole de la déliquescence de notre société : https://www.amazon.fr/Ces-mots-quon-noubliera-jamais !

Jean-Luc ROBERT - Psychologue