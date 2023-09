Rentrées scolaires et professionnelles : comment bien les préparer ?

La rentrée scolaire est souvent une source d'inquiétude pour l'enfant comme pour le parent qui doit aussi gérer sa rentrée professionnelle. Voici quelques conseils et astuces pour bien vivre ces rentrées. >> EXTRAIT GRATUIT du livre ICI <<

POINTS ESSENTIELS :

En parler mais comment ? Le premier point qui peut paraître saugrenu est de penser à en parler avec l'enfant quelques jours avant.

En parler ne signifie pas l'informer simplement en lui disant : "Prépare toi, demain c'est la rentrée... As-tu pensé à ceci ou n'oublie pas cela.", discours qui peut être vécu comme quelque peu anxiogène.

En parler signifierait plutôt chercher à connaître son ressenti par rapport à cet évènement qui ne se produit qu'une fois dans l'année. Ayons en tête que les enfants manquant de confiance en eux peuvent avoir des appréhensions qu'ils n'expriment pas. Ils peuvent tout simplement avoir peur de "louper leur rentrer", c'est-à-dire de ne pas faire bonne impression.

Il s'agit de questionner s'ils sont heureux de retourner en classe ? De retrouver leurs copains ? Oui, non, pourquoi ? Le parent cherche ainsi à voir s'il y a quelques inquiétudes à apaiser. Il ne faut pas en clair agir comme s'il s'agissait d'un non évènement.

QUELS ASTUCES ET CONSEILS ? QUE FAUT-IL METTRE EN PLACE ?

Le retour des routines... Un deuxième point serait de rétablir les routines avant l'heure. Elles sont rassurantes pour les enfants mais pour les parents aussi. Nous le savons, les règles au sein d'un foyer sont plus souples durant la période des vacances, ce qui est bien normal. Il y a comme un décompression concernant la rigueur dont on a dû faire preuve durant l'année scolaire, qui fait que l'on a tendance à se coucher et à se lever à des horaires inhabituels. Il suffit que l'on soit sorti voir un concert dans un festival ou autre, pour que l'enfant soit amené à se coucher tard à plusieurs reprises. Il faut ainsi retrouver un rythme biologique permettant à l'organisme de se réadapter au rythme qu'imposera la rentrée.

La routine à mettre en place une semaine avant, mais surtout le week-end qui précède la rentrée, c'est-à-dire dès demain, serait donc de faire comme si l'on devait aller à l'école le lendemain. Ceci est aussi valable bien sûr pour les parents reprenant leur activité.

> On se lève donc à l'heure habituelle ;

> On fait sa toilette, se coiffe, s'habille, prend son petit déjeuner sans trop traîner ;

> VISUALISATION POSITIVE : On peut aussi se mettre en condition en se remémorant certaines situations, certaines bonnes habitudes prises à l'école. Il s'agit de faire un quelque sorte un petit exercice de visualisation positive qui consisterait à faire appel à une situation déjà vécue à l'école qui a procuré un ressenti positif. Pour ce faire, on peut aider l'enfant à raconter un évènement précis dont il garde un bon souvenir quelques jours avant la reprise mais aussi quelques heures avant.

Mais attention à ne pas non plus y passer la journée,

parce que cet exercice de remémoration pourrait avoir l'effet inverse et tourner à la rumination. Il faut donc savoir profiter des vacances jusqu'au dernier jour en allant au ciné ou faire une autre activité plaisante, et ne pas passer son temps nez plongé dans les cahiers comme s'il l'on allait devoir dès le premier jour répondre à des questions très élaborées.

Enfin, j'ai envie de dire aux parents d'être zen eux-mêmes avant tout par rapport à cet évènement. On peut en effet avoir deux extrêmes en la matière : des parents qui n'en parlent pas à part pour dire : "Prépare-toi pour demain.", mais aussi d'autres qui en parlent matin midi et soir, et qui transmettent par leur langage corporel (que l'on appelle dans notre jargon infraverbal), toute leur tension à l'enfant. Car n'oublions pas que les parents peuvent revivre par procuration, à travers l'enfant donc, leurs rentrées scolaires passées.

Et n'oublions pas pour finir, qu'à quelques jours près, ils peuvent aussi avoir à gérer leur propre rentrée professionnelle et en être inquiets. Tous les conseils précédents s'appliquent ainsi aux parents de la même manière.

Bonne rentrée à tous.

╰(◉ᾥ◉)╯ auteur de : L'éducation positive..., LES NOUVEAUX MYTHES : https://www.amazon.fr