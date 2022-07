Repentance HAÏTI

Françaises, Français du 21e siècle, c'est au nom de l'ensemble du peuple Français que je fais aujourd'hui repentance.

Oui, je fais solennellement repentance devant vous peuple de d'Haïti.

Souvenez vous : c'était il y a longtemps à la fin du XVIIIe siècle, votre ile était la plus riche de toute la caraïbe et nous Français dirigions le pays en y apportant nos soldats mais aussi nos écoles et nos dispensaires.

Mais, votre peuple et ses chefs ont souhaités disposer de leur totale liberté et notre pays c'est alors incliné, avec regrets sans doute, devant votre demande d'indépendance.

Et Aujourd'hui, l’État d'Haïti est devenu le plus pauvre de la planète, mais aussi le plus dangereux, gangréné par de nombreuses bandes armées. vos dirigeants sont parmi les plus corrompus.

Alors oui, il apparaît que notre départ a été trop rapide, que nous aurions dû attendre quelques décennies pour que le pays soit prêt, mais nous avons préféré la facilité et nous vous avons abandonné et pourtant pas complètement puisque des religieuses ont maintenu écoles et dispensaires mais ce n'était manifestement pas suffisant.

Alors pardon, pardon, pardon

César Jules

PS :

Je rajoute ce post scriptum suite à une juste remarque d'un modérateur et à un article récent et manipulateur du New York times qui accusait la France de 1825 d'avoir imposé à Haiti le versement d'une indemnité de 150 000 millions de Francs-Or, indemnité qui avait ruiné le pays.

Heureusement, nous disposons maintenant d'Internet et notamment Wikipédia nous décrit abondement l'état de guerre presque permanent dans cette ile, comme ailleurs malheureusement, entre tous les habitants qu'ils soient d'origine française, espagnole, mulâtre, esclaves et aussi les grands pays comme la France, l'Angleterre, l'Espagne ou les Etats unis.

Un fait historique ne doit être livré que dans son contexte de l'époque.

A ce moment ou dans notre pays on se complaisait à couper des têtes dont celle d'un Roi à qui on ne reproche que d'être Roi et celle d'une Reine, car épouse du Roi, les pays des caraïbes ne sont pas plus paisibles.

La dette de 150 millions à été ramenée à 90 millions en 1838 soit 13 ans plus tard. (ce qui semble dire que les paiements n'ont pas du être très nombreux). Rien ne nous dit combien a été finalement payé, d'autant que de nombreux coups d'état se sont succédés sur l'ile.

Haïti était à cette époque (18ème siècle) le pays le plus riche des Caraïbes, ce qui explique aussi pourquoi on s'est tant battu pour le contrôler.

En 1803, Napoléon vend la Louisiane pour 80 millions de Francs, ce territoire était immense mais nettement plus pauvre que Haïti. (Vendre un territoire était dans les moeurs, et récemment encore Donald Trump voulait acheter le Groenland)

Alors, après avoir lu et relu l'histoire de cette ile ou partie d'ile, je ne peux que confirmer mon propos sur "ma repentance".