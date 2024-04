Réponse à madame Maréchal Le Pen

Madame Marion Maréchal-Le Pen confrontée à la terreur journalistique a pondu un communiqué qui est un chef-d’œuvre de casuistique. Le pouvoir des médias est tel que cela passe pour une position accessible. Hélas, il convient au contraire de la réfuter de fond en comble.

Eh bien madame, permettez-moi de m'inscrire en faux. L'Ukraine fut prise en otage par un gang criminel lors du maidan. Cette action illégale n'a réussi seulement en raison de l'appui de forces occidentales considérables. Vous ne la condamnez pas. Première divergence !

Les autorités kieviennes qui ne représentent en aucun cas une Ukraine libre et indépendante ont utilisé les moyens de la violence d'état pour réprimer les segments de la population ukrianienne. Cette action condamnable discrédite les kieviens pour l'éternité !

Cette politique intrinsèquement criminelle a conduit à la révolte du Donbass et à l'exercice de ses options juridique par la Crimée. Nos dirigeants complices du crime ont bien évidement refusé de reconnaître les crimes de ceux auxquels ils avaient remis les clés de l'état ukrainien. D'où ce premier narratif sur l'agressivité de Poutine ou les actions du GRU. Oui, les Russes ont aidé et favorisé, mais sans véritable mouvement populaire, les républiques seraient mort-nées. Celles-ci, ont ensuite refoulée l'armée ukrainienne (Notamment, car la Russie avait fourni à leurs forces les moyens de combler leurs lacunes capacitaires. Toutefois, la Russie a toujours conseillé à celle-ci de demeurer dans l'Ukraine. Cet échec à conduit aux accords de Minsk. Si la France avait honoré sa parole alors nous aurions refusé de la politique de guerre lancée par l'Entité Kiévienne. Celle-ci, homme de paille des néo-cons a vendu les actifs du pays aux organismes anglo-saxons et tout véritable souverainiste devrait s'indigner de cette transformation d'un état indépendant en relai anglo-saxon avec les hommes de l'UE et des USA au plus haut niveau du pseudo-état ukrainien. Là se situe la seconde divergence : l'état ukrainien n’existe plus. Cette entité a préparé la guerre avec la Russie et dès le 16 février les forces kiéviennes concentrées dans le Donbass ont ouvert le feu sur cette région. Cette tension a mené à la fameuse conversation Macron/Poutine que notre brillant leader a fait fuiter au mépris des usages diplomatiques. Le traitement minable de Macron qui a refusé d'honorer la parole de la France et de calmer les tarés kieviens a brutalement limité les options russes. Ceux-ci n'ont plus eu pour seule alternative que d'attaquer ou de risquer une prise de Donetsk par les gangs kieviens. Ils ont sans surprise décidé d'assumer la protection de populations qui avaient, par respect de la parole russe abandonnée des avantages militaires considérables. Il n'y a donc pas d'envahir le territoire qui tienne et RIEN ne justifie d'aider une engeance criminelle à continuer à semer la mort. La Russie avait accordé un traité de paix en Avril 2022 qui justement évitait à l'Ukraine toute amputation au-delà du territoire des républiques, notre troisième point de divergence : La Russie n'envahit pas ! Elle protège, mais la poursuite du conflit crée désormais une dynamique incortrolable même pour la Russie. Pour cette raison, madame. Je vous tiens, vous comme tous ceux qui soutiennent la soi-disant entité Kiévienne dans ses crimes pour criminelle contre la paix. Un procès de Nuremberg devra conduire tous les boutefeux comme vous à rendre compte justement pour crime contre la paix !

Pour cette raison, le seul programme acceptable est de détacher la France de l'influence criminelle US et de leur relais d'influence. Le Code pénal doit être utilisé contre ces gens qui en France ont à coup de terrorisme intellectuel et de propagande accepté de relayer les positions du pouvoir US. (Même pas, des néo cons et des démocrates pourtant profondément corrompus) Voila madame, vous vouliez une critique sur le fond ? J'espère vous l'avoir offerte et suis bien sûr (Sans illusion) ouvert à un débat face à face sur le sujet !

Remarques :

J’ai pité de madame Maréchal-Le Pen. L’ARCOM par son refus de s’acquitter de sa mission conduit à ce genre de positions casuistiques pour essayer de réconcilier l’analyse du politique qui devrait le conduire à exprimer les attentes de son électorat, avec le dicible médiatique.

Cet artifice réduit le champ des possibles démocratiques et par la même vide l’idée de libre arbitre citoyen de son sens. Le pouvoir médiatique qui devrait par nature servir à présenter les événements du monde de façons intelligible a été détourné pour réduire la perception des faits à un Narratif. Sauf que cela porte un autre mot : Dogme !

La nouvelle religion a multiplié les moyens de contrôle, mais peu importe alors ses fondements soi-disant philosophiques ou sa bienveillance autoproclamée, elle est intrinsèquement en opposition avec la démocratie vidée de son fondement de choix des options politiques !