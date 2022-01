Restons calmes

Bonjour à tous

L'ambiance délétère dans laquelle nous vivons aujourd’hui est pesante, voulue et encouragée par ceux qui nous gouvernent et amplifiée par de nombreux médias et certains « professionnels de la santé », ne permet plus de débattre sereinement d'une situation pour le moins complexe.

Comme je l'ai déjà écrit, nous sommes en réalité face à trois catégories de personnes.

Les premiers qui sont les purs et durs de la vaccination Covid qui, par peur, par conviction ou par endoctrinement, n'accepteront jamais de remettre en cause leur jugement et resteront sur leur position quels que soient les faits, les arguments ou les documents que vous pourriez leur présenter. Et ils sont loin de représenter 90 % des Français éligibles à la vaccination.

Les seconds sont des vaccinés par la contrainte « travail, loisir, etc... ». Ceux-là n'ont pas réellement d'opinion bien tranchée, contre le pass vaccinal ; ils ont souvent cédé pensant pouvoir retrouver « leur vie d’avant » ou n'ayant pas le choix par rapport à leur situation professionnelle.

Enfin les derniers et c'est mon cas, ceux qui sont souvent appelés à tort « les anti vax » qui n'acceptent pas de se faire injecter une substance qui n'apporte pas la preuve de son efficacité et dont aucun médecin ne peut, en son âme et conscience, jurer de son innocuité pour les années à venir.

Avec cette histoire de vaccin nous sommes entrée en religion, mais toute religion a connu ses dérives et la croyance poussée à l’extrême peut engendrer des comportements extrémistes : St Barthélémy - Inquisition. D'un coté nous avons les croyants vaccinés purs et durs et de l'autre les hérétiques qui à entendre certains devraient être brûlés sur le bûcher au non de la science et surtout de leur confort personnel.

Si la vaccination venait à être obligatoire, nous pourrions retrouver une époque sombre de notre histoire, où de « bons » Français, mais sous le couvert de l’anonymat, n'ont pas hésité à pratiquer la délation.

Soyons plus intelligent que ceux qui nous gouvernent en évitant les injures. Prenons garde qu'un jour un geste irréparable d'un côté ou de l'autre ne soit pas commis, entraînant une réaction en chaîne dont les conséquences iraient bien au delà d'un simple désaccord sur un « vaccin ».

Lao-Tseu, Sage chinois