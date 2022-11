Retraite - Un président expert comptable qui n’a jamais mis un bleu de travail

@Fergus

Je pense que le véritable adversaire de ce que représente Macron et les jeux politiciens qui l’entourent dont fait partie le RN (il n’y qu’à voir les petits jeux de Darmanin, élève de Sarkosy et puis quoi, qui a gonflé le RN aux législatives dans un sauve qui peut à part LREM et LR ?) est le mouvement social et politique qui traverse toutes les couches de la société et qui est portée par la NUPES. Ce n’est pas parce que les médias n’en parlent pas ainsi ou que par réflexe ils sautent sur tout ce qui peut être caricaturé (nous avons l’habitude, non ?) que le cœur ne bat pas. N’oublions pas que ce que vise la caricature, c’est l’intelligence de celui qu’elle cherche à tromper.

La NUPES a devant elle des enjeux et des responsabilités déterminantes qui ne donneront leurs fruits que si elle est en même temps soutenue par et à l’écoute (c’est-à-dire nourrie aussi) du mouvement social porté par l’ élan de démocratie authentique et d’équité sociale qui travaille le pays.C’est dangereux pour les classes dirigeantes.

Comme toujours dans l’histoire, la NUPES devra éviter les pièges tendus, les erreurs passées et leurs scories inévitables et en tirer enseignement, se protéger des aventures personnelles, ce qui est difficile dans le contexte médiatique aux mains de ses adversaires. C’est le retour indispensable de la citoyenneté dont ne veulent surtout pas les médias dominants et que craignent les élus d’états majors et de mandats. A nous d’être lucides et réfléchis. Une petite remarque au passage. Aux législatives, 70% des moins de 39 ans se sont abstenus et prennent en pleine figure les manœuvres autour de la retraite tandis que les retraités nantis pour la plupart ont au 1er et second tour apporter sans défaillance l’appoint indispensable à Macron.