Sept mois après l’explosion de trois des quatre gazoducs russes Nord Stream dans la mer Baltique, les enquêteurs allemands suivent désormais des pistes qui désignent l’Ukraine comme le pays responsable, tandis qu’un consortium multinational de journalistes d’investigation européens a également trouvé des pistes qui pointent vers Kiev.

Une longue campagne de propagande occidentale, soutenue par des médias au mieux crédules, au pire complices, voudrait nous faire croire que la Russie a fait sauter des gazoducs qu’elle a construit pendant 15 ans.

Selon le Times of London, l’Office fédéral allemand des enquêtes criminelles (BKA) a enquêté sur les mouvements navals russes déclarés « suspects », mais n’a rien trouvé qui suggère que Moscou est responsable de l’attaque.

Les enquêteurs du BKA se concentrent désormais sur un yacht qui a quitté le port allemand de Rostock quelques semaines avant les explosions.

Ce yacht de 15 mètres, l’Andromeda, a été loué à une société polonaise et a accosté sur une minuscule île danoise proche du lieu de l’explosion.

Le plus frappant est que les enquêteurs ont trouvé sur le bateau des traces d’explosifs « de qualité militaire et pouvant être déployés sous l’eau ».

Compte tenu de la complexité de l’opération, le BKA estime qu’un gouvernement doit avoir soutenu l’entreprise et a trouvé des preuves qui pointent vers l’Ukraine, par l’intermédiaire d’une société écran – une agence de voyage – créée par deux Ukrainiens à Varsovie.

Selon l’équipe de journalistes, la prétendue agence de voyage est l’une des 100 entités répertoriées à une seule adresse.

En 2022, l’agence de voyage, dont la présidente est une Ukrainienne, a reçu environ 3 millions de dollars sans raison documentée.

Selon la théorie de travail du BKA, cinq hommes et une femme munis de faux passeports roumains et bulgares sont entrés en Allemagne avant d’utiliser le yacht comme base pour les plongeurs experts qui ont placé les charges à plus de 200 pieds sous la mer.

Les Allemands ont identifié deux autres personnes, des Ukrainiens, qui se trouvaient à bord du bateau.

Des journalistes affirment que l’un d’entre eux est un vétéran de l’infanterie ukrainienne.

Il s’agit d’un scénario intrigant et détaillé, qui diffère sensiblement des affirmations avancées par Seymour Hersh.

Citant des sources de sécurité nationale anonymes, le légendaire journaliste d’investigation a rapporté en février que les États-Unis avaient fait sauter le gazoduc, selon un plan élaboré par la CIA avec la coopération de la Norvège et exécuté par des plongeurs de la marine américaine déployés à partir d’un navire de chasse aux mines norvégien.

Entre-temps, Hersh vient de rapporter que les voisins de l’Ukraine font discrètement pression sur le président Zelensky pour qu’il trouve un moyen de mettre fin à la guerre, certains étant apparemment prêts à le dédommager personnellement pour ce faire.

