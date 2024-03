Rhétorique israélienne déshumanisante et génocidaire contre Gaza : le cas Itamar Ben-Gvir

Introduction ; 1. Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale ; 1.1. le massacre d’Hébron ; 1.2. le parti fasciste et terroriste Kach du rabbin Meir Kahane ; 1.3. Yigal Amir, assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin ; 1.4. Baruch Goldstein, auteur du massacre d’Hébron ; 1.5. Force juive, parti dont Ben-Gvir est le chef ; Conclusion ; Notes .

Introduction

Le 2 novembre 2023, sept experts indépendants nommés par l’ONU ont clairement indiqué le « risque grave de génocide (1) » à Gaza.

Le 16 novembre 2023, c’est cette fois plus d’une vingtaine d’experts nommés par l’ONU qui ont de nouveau sonné l’alarme sur les risques d’« un génocide à Gaza et une nouvelle « nakba » (2) », en précisant clairement qu’« un génocide est en cours (3) ».

Ils ont entre autres mis en évidence :

« la rhétorique manifestement génocidaire et déshumanisante de hauts responsables du gouvernement israélien, ainsi que de certains groupes professionnels et personnalités publiques », qui appellent à la « destruction totale » et à « l’effacement » de Gaza, à la nécessité de « les achever tous » et de forcer les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est à se réfugier en Jordanie. (4)

Voici des déclarations précises de politiciens israéliens qui ne laissent effectivement aucun doute sur l’intention génocidaire du gouvernement israélien :

[…] Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, déclare : « Nous combattons des animaux humains, et nous agissons en conséquence » (25). Avi Dichter, ministre israélien de l’agriculture, demande que la guerre soit « la Nakba de Gaza » (26). Ariel Kallner, un autre membre de la Knesset, membre du Likoud, écrit également, sur les médias sociaux, qu’il n’y a « qu’un seul objectif : la Nakba ! Une Nakba qui éclipsera la Nakba de [1948] » (27). (5)

1. Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale

Un autre ministre israélien a aussi appelé au « départ massif » des Palestiniens de Gaza : « Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, préconise en janvier 2024 un départ massif des Palestiniens de Gaza et le retour des colons israéliens (26). (6) »

Le droit humanitaire international interdit les transferts forcés de population.

Né en 1976, Ben-Gvir (7) est un suprémaciste juif qui était dans sa jeunesse carrément partisan du terrorisme juif. Il a en fait déjà été condamné pour racisme et soutien à une organisation terroriste (Kach), et accusé plus de cinquante fois d’inciter à la violence et à la haine.

Il méprise ouvertement les institutions démocratiques qu’il aimerait voir remplacées par une suprématie de la loi divine et du peuple juif.

1.1. le massacre d’Hébron

Ben-Gvir admire l’auteur terroriste du massacre d’Hébron (8), Baruch Goldstein. Il s’agit d’un colon israélien fondamentaliste religieux immigré des États-Unis et membre du parti nationaliste-religieux Kach, qui, le 25 février 1994, a tué 29 Palestiniens et en a blessé 125 autres alors qu’ils priaient au Tombeau des Patriarches.

1.2. le parti fasciste et terroriste Kach du rabbin Meir Kahane

Voici quelques informations sur l’organisation Kach. (9)

Le rabbin Meir Kahane est né à New York (Brooklyn) en 1932. Son père participait au mouvement sioniste révisionniste et était un proche ami de Vladimir Jabotinsky, le chef de la droite nationaliste sioniste.

En 1968, Meir Kahane a cofondé aux États-Unis la Jewish Defense League pour lutter contre l’antisémitisme en général et plus particulièrement à New York. Il en est devenu l’unique leader ; et, en 1970, elle comptait 19 000 membres aux États-Unis et des branches en Europe et en Afrique du Sud.

Elle a commis plusieurs attentats et assassinats aux États-Unis, où elle a carrément été considérée comme la deuxième organisation terroriste la plus active durant deux décennies. Kahane lui-même a été reconnu coupable d’actes liés au terrorisme intérieur.

Elle a été classée comme organisation terroriste en 2001 par le gouvernement états-unien.

Une Ligue de défense juive a été fondée en France en 2000. Il s’agit de la branche française de la Jewish Defense League.

En 1971, Kahane a émigré en Israël et a fondé le parti politique nationaliste-religieux The League List, rapidement renommé Kach (« Ainsi »), à partir de la devise « Rak Kach » (« Seulement ainsi ») de la milice juive sioniste Irgoun. Cette organisation paramilitaire créée en 1931 a commis, jusqu’à la proclamation de l’État d’Israël en 1948, de nombreux actes de violence politique et de terrorisme.

Beaucoup de membres de la Jewish Defense League faisaient partie du Kach.

Le « kahanisme » est une idéologie qui commande de conquérir la Terre promise (le Grand Israël), et que l’État juif soit fondé sur la loi religieuse (la Halakha).

Le parti Kach prônait ainsi une version très radicale du sionisme religieux.

Kahane a échoué à remporter un siège aux élections israéliennes de 1973, de 1977 et de 1981. Mais, en 1984, il a obtenu le seuil électoral requis de 1 % des votes dans le pays, et il est entré à la Knesset (Parlement israélien).

Dès son premier discours parlementaire, il a demandé ouvertement que soient expulsés du Grand Israël les quelque deux millions d’Arabes palestiniens.

Il souhaitait que soient expulsés même les Arabes vivant en Israël.

Son ultranationalisme commandait une ségrégation absolue entre Juifs et non-Juifs ainsi que le retrait du droit de vote aux Arabes israéliens.

Son racisme et ses opinions anti-démocratiques ont fait que la Cour suprême d’Israël a interdit au Kach de se présenter désormais aux élections législatives, en commençant par celles de 1988.

En 1990, il est assassiné à New York (Manhattan) par un citoyen états-unien d’origine égyptienne.

Après son assassinat, le mouvement kahaniste s’est scindé en deux organisations : Kach et Kahane Chai (« Kahane est vivant »), non pas à cause de divergences idéologiques mais de différends stratégiques et de conflits personnels.

À la suite de déclarations en faveur du massacre d’Hébron commis en 1994 par Baruch Goldstein, disciple du rabbin Kahane, partisan du Kach et ancien membre de la Jewish Defense League qui avait, comme Kahane, émigré des États-Unis vers Israël, ces deux organisations Kach et Kahane Chai ont été interdites par le gouvernement israélien de Yitzhak Rabin pour cause de terrorisme. Elles ont également été classées terroristes par les États-Unis.

Il y a ensuite eu un certain nombre de résurgences de ces organisations, par exemple The Kahane Movement, The New Kach Movement, etc., dont les activités consistaient principalement à tenir des sites web. Mais ces micro-organisations ont quand même toutes alors été inscrites aux États-Unis sur la liste des organisations terroristes en tant que pseudonymes de Kach.

1.3. Yigal Amir, assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin

En plus d’admirer Baruch Goldstein, Itamar Ben-Gvir admire Yigal Amir, l’auteur de l’assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995, jugé trop pacifiste par l’extrême-droite.

Notons que Ben-Gvir avait pratiquement annoncé l’assassinat de Rabin quelques semaines auparavant… Alors âgé de 19 ans, il avait attiré l’attention publique quand, devant la télévision israélienne, il a exhibé l’emblème Cadillac du capot de la voiture du Premier ministre Rabin et a déclaré : « Nous avons eu sa voiture, et nous l’aurons lui aussi » (10) (10) ».

Né en 1970, Yigal Amir, emprisonné à vie depuis le meurtre, adhère, comme Meir Kahane et Itamar Ben-Gvir, à une version radicale du sionisme religieux.

Il était complètement, comme toute l’extrême-droite israélienne, contre le processus de paix mis en marche par la gauche israélienne sous le leadership du Premier ministre Rabin, dans le cadre des accords d’Oslo signés le 13 septembre 1993.

Il a lui-même indiqué, lors de l’enquête, avoir pris la décision d’assassiner Rabin quand il a assisté aux funérailles de Baruch Goldstein (qui avait été tué lors du massacre d’Hébron par des Arabes présents au Tombeau des Patriarches), et que le but de son geste était « de poursuivre la lutte entamée selon lui par Goldstein contre le processus de paix, « au nom de Dieu (3) » (11) ».

1.4. Baruch Goldstein, auteur du massacre d’Hébron

De fait, une des motivations envisagées pour expliquer le massacre d’Hébron par Baruch Goldstein, le 25 février 1994, était « la volonté de faire échec au processus de paix à la suite des accords d’Oslo signés en septembre de l’année précédente, processus de paix qui aurait validé la présence de Palestiniens sur la « terre d’Israël » (12) ».

Le massacre d’Hébron et l’assassinat de Rabin ont de toute évidence grandement nui au processus de paix enclenché par les accords d’Oslo.

Une autre motivation envisagée pour le massacre d’Hébron était la vengeance de l’assassinat du rabbin Meir Kahane en 1990. Goldstein aurait déjà déclaré qu’un jour un Juif tuerait des dizaines d’Arabes pour venger cet assassinat.

Goldstein était un disciple du rabbin Kahane, qui avait d’ailleurs célébré son mariage. Il s’était même présenté sur la liste du Kach aux élections législatives israéliennes de 1984.

1.5. Force juive, parti dont Ben-Gvir est le chef

Ben-Gvir est depuis 2019 le chef du parti Otzma Yehudit (« Force juive ») (13), qui a été fondé en 2012 et qui prône entre autres l’annexion de toute la Cisjordanie sans accorder la citoyenneté israélienne aux Arabes qui y résident.

Ce parti succède idéologiquement au parti raciste et suprémaciste Kach. Il s’inscrit pleinement dans la lignée de l’idéologie de Meir Kahane, le kahanisme. Il s’agit carrément d’un parti politique kahaniste.

En fait, Ben-Gvir est un disciple de Kahane et a été membre du Kach dans les années 1990. Bon nombre de partisans du Kach se sont retrouvés comme lui dans Force vive.

Ben-Gvir prônait ainsi dans sa jeunesse l’expulsion de tous les Arabes d’Israël. Aujourd’hui, sa position et celle de Force vive est d’expulser d’Israël les citoyens arabes qui sont « déloyaux » envers Israël ou « ennemis » d’Israël, et d’ « encourager » les Arabes en général à émigrer…

Conclusion

Benyamin Netanyahou a fait de Ben-Gvir son principal allié dans une coalition pour les élections du 1er novembre 2022… (Notons que son gouvernement n’a été formé que deux mois plus tard, le 29 décembre 2022.) L’accord entre le Likoud, parti politique de Netanyahou, et Force juive promettait ainsi l’entrée de Ben-Gvir dans un futur gouvernement… C’est exactement ce qui est arrivé, et c’est tout comme si Meir Kahane était alors revenu à la Knesset…

Cette coalition extrémiste du gouvernement Netanyahou veut de toute évidence expulser pour de bon le peuple palestinien et concrétiser enfin le Grand Israël.

Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a lancé une procédure contre l’État d’Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), l’accusant de génocide à l’encontre des Palestiniens de Gaza.

Le 26 janvier 2024, la CIJ a reconnu comme plausible l’accusation de l’Afrique du Sud, et a ordonné entre autres à Israël de prendre des mesures pour empêcher le génocide ainsi que toute incitation au génocide.

Il s’agit là de mesures provisoires avant le jugement final qui pourrait prendre des années.

Israël n’a rien changé dans son attaque génocidaire de Gaza depuis cette décision de la CIJ…

L’Afrique du Sud a clairement mentionné, dans sa requête à la Cour internationale de justice, la rhétorique déshumanisante et génocidaire de l’État d’Israël. Elle a en effet indiqué que « L’État israélien, y compris aux plus hauts niveaux, du président [Isaac Herzog], du Premier ministre [Benyamin Netanyahou] et du ministre de la Défense [Yoav Gallant] israéliens expriment une intention génocidaire (14) ».

Un tel discours haineux, déshumanisant et génocidaire de la part du gouvernement israélien, conjugué à la destruction de Gaza, au massacre de dizaines de milliers de civils gazaouis, en grande majorité des enfants et des femmes, à l’imposition de la famine et du manque de médicaments, etc., laisse à penser que ce régime est au moins aussi pire que les ultranationalistes ukrainiens d’inspiration bandériste ou néo-nazie qui contrôlent de facto le gouvernement ukrainien depuis le coup d’État civil de 2014.

André Lafrenaie

23 mars 2024

