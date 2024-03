Rions un peu

« Papa, qu’est-ce que la politique ? »

Papa : « Eh bien mon fils, laisse-moi essayer de l’expliquer de cette façon :

je suis le soutien de famille de la famille, alors appelons-moi Capitalisme.

Ta mère, elle est l’administrateur de l’argent, alors nous l’appellerons le gouvernement. Nous sommes ici pour répondre à vos besoins, alors nous vous appellerons le Peuple. La nounou, nous la considérerons comme la classe ouvrière. Et votre petit frère, nous l’appellerons le futur. Maintenant, pensez à ça et voyez si cela a du sens. »

Alors le petit garçon va se coucher en pensant à ce que papa a dit. Plus tard dans la nuit, il entend son petit frère pleurer, alors il se lève pour le surveiller. Il constate que le bébé a gravement souillé sa couche. Le petit garçon se rend dans la chambre de ses parents et trouve sa mère profondément endormie. Ne voulant pas la réveiller, il se rend dans la chambre de la nounou. Trouvant la porte verrouillée, il jette un coup d’œil dans le trou de la serrure et voit son père se taper la nounou. Il abandonne et se recouche.

Le lendemain matin, le petit garçon dit à son père : « Papa, je pense que je comprends maintenant le concept de politique. » Le père dit : « Bien, mon fils, dis-moi avec tes propres mots ce que tu penses de la politique. » Le petit garçon répond : « Eh bien, pendant que le capitalisme baise la classe ouvrière, le gouvernement est profondément endormi, le peuple est ignoré et l’avenir est dans la merde profonde. »