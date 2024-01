Risque accru des menaces houthies

Les menaces de la milice houthie de prendre pour cible les navires marchands en mer Rouge et dans le détroit de Bab Al Mandab ne sont plus seulement de la propagande ou des affirmations creuses, elles sont passées à l’acte et deviennent une réalité dans une situation mondiale qui oscille entre silence, hésitation et condamnations verbales.

Al-Houthi et ses partisans constatent que la communauté internationale est incapable de faire face à ces pratiques, qui ne touchent pas les intérêts d’une partie en particulier, mais constituent une menace réelle qui s’accélère pour le commerce mondial, qui souffre encore des conséquences de l’épidémie de coronavirus et de la crise ukrainienne.

Les menaces ne manquent pas pour les flux commerciaux en mer Rouge, qui représentent entre 10 et 15 % du commerce mondial, outre l’importance du corridor maritime pour le transport de plus de cinq millions de barils de pétrole par jour vers l’Europe et les Etats-Unis. Cela ouvre la porte à un scénario catastrophe, comme une pénurie d’approvisionnement et les graves conséquences qui s’ensuivraient, comme la hausse des prix de l’énergie et d’autres maux économiques. La menace qui pèse sur le trafic maritime entre Bab Al Mandab et le canal de Suez est extrêmement dangereuse et a des répercussions négatives sur le transport, le commerce et l’économie mondiale au sens large, compte tenu de l’impact négatif de cette menace sur les coûts de transport et l’assurance.

Outre l’impact sur l’économie de pays comme l’Egypte, dont les revenus du canal de Suez sont une artère majeure de son économie, nous sommes en présence d’un problème multilatéral.

e Pourtant, ces effets multidimensionnels ne sont pas absents de l’esprit des milices houthies et de leurs soutiens et bailleurs de fonds régionaux. Au contraire, ils sont au cœur même de leurs calculs stratégiques. L’un des principaux objectifs de la milice houthie et de ses soutiens, les planificateurs politiques de Téhéran, est d’exercer une pression maximale sur les parties concernées, qu’il s’agisse de pays occidentaux ou régionaux, pour des raisons géopolitiques. Certains de ces motifs sont avoués, comme l’envoi d’aide à Gaza. D’autres - et c’est le plus important - sont cachés et concernent les pressions exercées sur l’Occident pour renforcer la position et le rôle régional et international de l’Iran en tant qu’acteur indispensable dans les équations de la sécurité et de la stabilité. Ainsi, des tentatives sont faites pour changer les règles du jeu au Moyen-Orient, pour mettre fin aux projets de rétablissement de la paix et pour dénormaliser les relations entre les Arabes et Israël une fois pour toutes dans les dernières phases de la guerre de Gaza. Il ne fait aucun doute que l’Iran est de plus en plus perturbé par les discussions croissantes sur l’avenir de Gaza.

Les discussions - qu’elles soient officielles ou médiatiques - se sont concentrées sur de nouvelles idées concernant l’avenir de Gaza sans le mouvement terroriste Hamas, ce qui signifie la perte du rêve stratégique de l’Iran de tirer profit de la question palestinienne et de contrôler son destin par l’intermédiaire du Hamas.

Ce qui inquiète sans doute aussi l’Iran, c’est le fait que les scénarios qui circulent dans ce contexte parlent simultanément d’une poursuite de la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël et limitent le traitement de la question palestinienne à ce que l’on pourrait appeler la zone de normalisation israélo-arabe. Cela signifie un retour à l’époque précédant l’attentat sanglant du 7 octobre, qui a été perpétré par le Hamas terroriste en coordination avec, à la demande ou sur ordre d’une tierce partie. Ce scénario représente une menace immédiate pour l’ensemble des investissements et de la planification stratégique de l’Iran, qui a commencé il y a des décennies avec ce que l’on appelle l’axe de la résistance, d’autant plus que les discussions portent sur le sort du Hezbollah libanais et qu’il s’agit de mettre un terme à la menace que ce parti fait peser sur la sécurité d’Israël et de contrer les menaces posées par les Houthis par le biais d’une coalition maritime internationale.

Cela signifie essentiellement le démantèlement du réseau d’armes iranien, ce que Téhéran considère avec beaucoup de sérieux et d’inquiétude, ce qui explique le changement dans leur comportement par procuration - l’escalade de leurs menaces, que ce soit dans le nord d’Israël ou à Bab Al Mandab, et l’affirmation qu’ils doivent soutenir Gaza, bien que ce qui se passe à Gaza n’ait pas commencé la semaine dernière, mais il y a plus de deux mois.

Rappelons qu’au plus fort de la crise au Yémen, les milices houthies n’ont jamais bougé pour menacer la navigation en mer Rouge. Elles se contentaient d’attaquer les navires des pays de la coalition arabe dirigée par l’Arabie Saoudite et n’attaquaient pas les navires des autres pays, même s’ils se dirigeaient vers les ports des pays de la coalition.

A cette époque, la milice Houthi voulait s’attirer la sympathie internationale en se présentant comme une victime, alors qu’il était clair pour tous qu’elle avait déclenché la guerre au Yémen, tout comme le Hamas terroriste l’a déclenchée à Gaza. La volonté des Houthis d’élargir le cercle du conflit et d’accroître la pression sur la communauté internationale est donc en soi une étape tout à fait différente et une indication claire que les menaces de l’Iran depuis le début du conflit de Gaza, d’élargir le conflit, sont en train d’être mises à exécution.

Téhéran est conscient que compromettre les intérêts des parties régionales et internationales pourrait entraîner ces parties dans des conflits sur d’autres fronts, tels que le Yémen et le Liban, ce qui constitue un scénario catastrophique dont les voies et les conséquences sont imprévisibles.

Ce qui se passe actuellement, c’est que la milice Houthi a délibérément augmenté ses menaces après avoir pris pour cible des navires israéliens et n’a pas trouvé de moyen de dissuasion adéquat parce que les États-Unis retiennent Israël et l’empêchent de réagir afin que le cercle de la guerre ne s’élargisse pas. C’est quelque chose qu’Israël ne veut pas non plus, pour différentes raisons.

Le fait est que la milice Houthi a cherché à prendre pour cible les navires marchands d’autres pays et a annoncé qu’elle prendrait pour cible tous les navires marchands entrant dans les ports israéliens, quelle que soit leur nationalité, ce qui constitue en réalité une tentative d’imposer un blocus naval partiel à Israël. Cela signifie également que les puissances régionales et internationales soucieuses de sécurité et de stabilité ont la lourde tâche de contrer ces pratiques, qui envoient de mauvais signaux et peuvent conduire à une aggravation du chaos et de l’instabilité.

Ce qui le confirme, c’est que le Pentagone affirme que l’attaque d’un navire marchand près du Yémen a été menée par des combattants somaliens et non par les Houthis, et qu’il pourrait y avoir une collusion spéciale entre les Houthis et les pirates pour élargir le cercle des attaques et répandre le chaos dans ce goulet d’étranglement maritime, et c’est la question la plus dangereuse qui devrait être abordée de manière stricte et décisive.