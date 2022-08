Rodéos urbains : Wheeling en ville qui tourne très mal

Rodéo urbain dans le Val-d'Oise : une fillette entre la vie et la mort et un petit garçon grièvement blessé après avoir été percutés... Ce qu'il m'intéresse de savoir, est si le conducteur de la moto est demeuré inchangé après l'impact. S'est-il posé un certain nombre de questions sur son comportement ? Ou compte-t-il poursuivre cette activité pour lui ludique ?

Navrant : ┗|`O´|┛

TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS...

On me fera pas croire que ce jeune homme n'a pas eu plusieurs frayeurs avant le dramatique accident. Habituellement, un esprit normalement constitué se pose des questions après chacune de ses frayeurs. "Et si un jour je percutais quelqu'un ? Quelles seraient les conséquences ?"

Mais le sentiment de toute-puissance que ressentent certains jeunes du fait de leur état (jeunesse + éducation laxiste), associé au sentiment de domination, de liberté, d'invincibilité que peut faire ressentir un engin comme une moto puissante, forme un cocktail explosif qui peut conduire au drame.

Il faut noter que souvent, exprimer ainsi leur agilité et leur puissance sur ces engins, est pour eux une forme de réussite, une fierté, une manière de bomber le torse et dire à la vie qu'on l'enc... bien profond.

Oui, ces jeunes sont en échec scolaire. Ils ont une revanche à prendre, et il la prennent par la biais de l'illégalité (les trafiques en tout genre).

L'oisiveté, l'errance... faire quelque chose de sa journée. Quelque chose qui nous mettra en avant. Parce que faire leurs pseudos exploits sur un terrain vague ne leur plaît que vaguement si vous me permettez le jeu de mots.

Ce qui les intéresse, est d'afficher ce qu'ils pensent être une réussite (l'argent des trafiques, leurs puissantes motos...), leur stupide crânerie sous le regard de tous, en plein coeur ville.

Et plus ils passent près de vous en vous effrayant, et plus l'adrénaline monte. Vous sursautez, êtes exaspéré ? Ils tiennent leur revanche !

Mais voilà, en ne tenant jamais compte des avertissements, un jour on réalise je l'espère, que cette manière de vouloir s'élever était non seulement ridicule, mais surtout criminelle !

PAR JEAN-LUC ROBERT https://www.jeanlucrobert.fr/

